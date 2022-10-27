Любимая россиянами «дочка» Xiaomi привезла в Россию свой первый планшет. Цена завышена вдвое
В России вышел Redmi Pad – первый планшет Redmi, дочернего бренда Xiaomi. На российском рынке он стоит в полтора раза дороже, чем в Китае и более чем в два раза дороже, чем в Индии, где прошла его премьера. При этом характеристики российской версии планшета от международной никак не отличаются.
Россиян заставляют платить больше
Компания Redmi провела российскую презентацию своего первого в истории планшетного компьютера Redmi Pad. Версия планшета для российского рынка не отличается от оригинальной с точки зрения технических характеристик, но при этом стоит более чем в два раза дороже, чем на момент анонса в начале октября 2022 г.
Мировая премьера Redmi Pad состоялась в Индии. В этой стране планшет с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ стоит 13,5 тыс. рупий или 9950 руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2022 г.
В России продается пока только такая модификация, но за нее Redmi просит 25 тыс. руб., а со скидкой – 23 тыс. руб.
Redmi – это дочерний бренд Xiaomi. В начале 2019 г. он «вырос» из одноименной линейки недорогих смартфонов. Теперь он выпускает широкий ассортимент товаров – смартфоны, ноутбуки, аксессуары и планшеты. В России бренд Redmi очень популярен – благодаря нему Xiaomi удерживает 35-процентную долю российского рынка смартфонов.
С ценами явно что-то не так
Базовая версия планшета Redmi Pad с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM россиянам недоступна. Всем известный китайский интернет-магазин AliExpress предлагает заказать модификацию планшета 4/128 ГБ за 14,9 тыс. руб. с бесплатной доставкой по России в течение двух-трех недель с момента оформления покупки. Топовая комплектация 6/128 ГБ обойдется в 16,9 тыс. руб. при заказе из Китая. В официальной российской рознице она пока не продается.
У Xiaomi есть опыт по завышению цен на свои гаджеты в России. В октябре 2021 г. компания привезла на российский рынок смартфон Redmi 10, который на тот момент стоил 18 тыс. руб. за версию 4/64 ГБ в России и 13 тыс. руб. в Китае. Модификация 4/128 ГБ предлагалась россиянам за 19 тыс. руб., тогда как за пределами России она стоила на тот момент около 14,5 тыс. руб.
Но такие метаморфозы после пересечения российской границы происходят с ценами не только на технику Xiaomi и Redmi. Основной конкурент компании, китайский бренд Realme, тоже замешан в подобном. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. он поставил в Россию смартфон 9i по цене вдвое выше китайской. Представители вендора отказались комментировать столь внезапное и резкое подорожание мобильника почти базового уровня.
На что способен планшет
Российская версия Redmi Pad, как модификации для других стран, поставляется в металлическом корпусе с экраном на 10,61 дюйма по диагонали. Это IPS-матрица с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон дисплея составляет 15:9 при плотности 220 точек на дюйм, пиковой яркости 400 нит и контрастности 1500:1.
В планшете используются модули LPDDR4X для оперативной и UFS 2.2 для постоянно памяти. Собран компьютер на процессоре MediaTek Helio G99 образца мая 2022 г. это 6-нанометровый восьмиядерный чип (два Cortex A76 и шесть А55), работающий на частоте до 2,2 ГГц. Обработку графики в нем выполняет подсистема Mali-G57 MC2.
Для недорого планшета в Redmi Pad используется очень производительный CPU. Результат в AnTuTu 9 – 366 тыс. баллов, в многоядерном режиме в GeekBench 5 – около 1900 баллов.
Дополнительные характеристики
Внутри Redmi Pad стоит батарея 8000 мАч, с которой он весит 450 граммов при толщине корпуса около 7 мм. АКБ поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку по USB-С.
В компьютере имеются по одной основной и фронтальной камере по 8 МП каждая, слот microSD под карты до 512 ГБ, модули Bluetooth 5.3 и Wi-FI 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а также четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.
Все перечисленное работает на базе ОС Android 12. Xiaomi оснастила ее фирменной прошивкой MIUI 13.
Россиянам планшет доступен в трех цветах корпуса – черном, серебристом и зеленом. Чипа NFC и влагозащиты в Redmi Pad нет.