Любимая россиянами «дочка» Xiaomi привезла в Россию свой первый планшет. Цена завышена вдвое

В России вышел Redmi Pad – первый планшет Redmi, дочернего бренда Xiaomi. На российском рынке он стоит в полтора раза дороже, чем в Китае и более чем в два раза дороже, чем в Индии, где прошла его премьера. При этом характеристики российской версии планшета от международной никак не отличаются.

Россиян заставляют платить больше

Компания Redmi провела российскую презентацию своего первого в истории планшетного компьютера Redmi Pad. Версия планшета для российского рынка не отличается от оригинальной с точки зрения технических характеристик, но при этом стоит более чем в два раза дороже, чем на момент анонса в начале октября 2022 г.

Мировая премьера Redmi Pad состоялась в Индии. В этой стране планшет с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ стоит 13,5 тыс. рупий или 9950 руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2022 г.

В России продается пока только такая модификация, но за нее Redmi просит 25 тыс. руб., а со скидкой – 23 тыс. руб.

Внешне российскую версию Redmi Pad тоже не отличить от глобальной

Redmi – это дочерний бренд Xiaomi. В начале 2019 г. он «вырос» из одноименной линейки недорогих смартфонов. Теперь он выпускает широкий ассортимент товаров – смартфоны, ноутбуки, аксессуары и планшеты. В России бренд Redmi очень популярен – благодаря нему Xiaomi удерживает 35-процентную долю российского рынка смартфонов.

С ценами явно что-то не так

Базовая версия планшета Redmi Pad с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM россиянам недоступна. Всем известный китайский интернет-магазин AliExpress предлагает заказать модификацию планшета 4/128 ГБ за 14,9 тыс. руб. с бесплатной доставкой по России в течение двух-трех недель с момента оформления покупки. Топовая комплектация 6/128 ГБ обойдется в 16,9 тыс. руб. при заказе из Китая. В официальной российской рознице она пока не продается.

Столь резкое подорожание Redmi Pad в России Xiaomi никак не объясняет

У Xiaomi есть опыт по завышению цен на свои гаджеты в России. В октябре 2021 г. компания привезла на российский рынок смартфон Redmi 10, который на тот момент стоил 18 тыс. руб. за версию 4/64 ГБ в России и 13 тыс. руб. в Китае. Модификация 4/128 ГБ предлагалась россиянам за 19 тыс. руб., тогда как за пределами России она стоила на тот момент около 14,5 тыс. руб.

Китай, как всегда, выручает

Но такие метаморфозы после пересечения российской границы происходят с ценами не только на технику Xiaomi и Redmi. Основной конкурент компании, китайский бренд Realme, тоже замешан в подобном. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. он поставил в Россию смартфон 9i по цене вдвое выше китайской. Представители вендора отказались комментировать столь внезапное и резкое подорожание мобильника почти базового уровня.

На что способен планшет

Российская версия Redmi Pad, как модификации для других стран, поставляется в металлическом корпусе с экраном на 10,61 дюйма по диагонали. Это IPS-матрица с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон дисплея составляет 15:9 при плотности 220 точек на дюйм, пиковой яркости 400 нит и контрастности 1500:1.

В планшете используются модули LPDDR4X для оперативной и UFS 2.2 для постоянно памяти. Собран компьютер на процессоре MediaTek Helio G99 образца мая 2022 г. это 6-нанометровый восьмиядерный чип (два Cortex A76 и шесть А55), работающий на частоте до 2,2 ГГц. Обработку графики в нем выполняет подсистема Mali-G57 MC2.

Обзор Redmi Pad

Для недорого планшета в Redmi Pad используется очень производительный CPU. Результат в AnTuTu 9 – 366 тыс. баллов, в многоядерном режиме в GeekBench 5 – около 1900 баллов.

Дополнительные характеристики

Внутри Redmi Pad стоит батарея 8000 мАч, с которой он весит 450 граммов при толщине корпуса около 7 мм. АКБ поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку по USB-С.

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В компьютере имеются по одной основной и фронтальной камере по 8 МП каждая, слот microSD под карты до 512 ГБ, модули Bluetooth 5.3 и Wi-FI 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а также четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Все перечисленное работает на базе ОС Android 12. Xiaomi оснастила ее фирменной прошивкой MIUI 13.

Россиянам планшет доступен в трех цветах корпуса – черном, серебристом и зеленом. Чипа NFC и влагозащиты в Redmi Pad нет.