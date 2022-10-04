Вдвое дешевле iPad: «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдоступный Android-планшет. Видео

Xiaomi под брендом Redmi выпустила планшет Pad стоимостью менее 8500 руб. Это более чем в два раза дешевле Apple iPad в самой доступной комплектации, и это первый планшет Redmi в истории. Гаджет работает на Android 12 с прошивкой MIUI и поставляется с большим экраном, емкой батареей и в металлическом корпусе.

Первенец Redmi

Компания Redmi провела показ первого в своей истории планшетного компьютера. Модель получила название Redmi Pad. Презентация новинки прошла в Индии, и именно Индия станет первой страной, где она появится в продаже. Между тем, есть шанс увидеть Redmi Pad и на витринах российских магазинов, как онлайновых, так и обычных офлайновых, поскольку в России доступен широкий спектр устройств этого бренда.

До января 2019 г. название Redmi носила линейка недорогих смартфонов компании Xiaomi. Более дорогие устройства она выпускала под брендом Mi.

При всех своих достоинствах Redmi Pad стоит дешевле многих недорогих смартфонов современности

Теперь же Redmi – это отдельная компания, концентрирующихся на доступных по цене гаджетах, а от бренда Mi Xiaomi предпочла избавиться.

Цены удивляют

Во время премьеры Redmi показала три модификации своего первенца, различающиеся объемами памяти. В базовой версии Redmi Pad располагает 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стоит он 11,7 тыс. рупий ($143,5, 8260 руб. по курсу ЦБ на 4 октября 2022 г.). Это более чем вдвое дешевле самой доступной комплектации планшета Apple iPad девятого поколения образца осени 2021 г. Более свежей модификации у Apple пока нет, а эта стоит $330 в США за версию с 64 ГБ. В России компания свою технику больше не продает.

Redmi Pad с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM обойдется покупателю в 13,5 тыс. рупий (9530 руб.). Старшая версия с 6/128 ГБ оценивается в 15,3 тыс. рупий (10,8 тыс. руб.). Начало продаж назначено на 5 октября 2022 г.

Вместо iPad

Базовый Apple iPad действительно является одним из конкурентов Redmi Pad, поскольку оба планшета имеют схожие размеры экрана. У iPad девятого поколения диагональ дисплея составляет 10,2 дюйма, у новинки Redmi – 10,61 дюйма.

Дизайн Apple iPad остался на уровне 2010 года, когда вышло первое его поколение

Но пропорции этих планшетов совершенно разные. Redmi Pad напоминает, скорее, гипертрофированный смартфон за счет вытянутого дисплея. Рамки вокруг него, к слову, заметно тоньше в сравнении с iPad.

Разрешение IPS-экрана Redmi Pad немного ниже, чем у iPad – 2000х1200 точек против 2160х1620 соответственно. Однако нельзя забывать о разнице в стоимости – по цене планшета Apple можно купить два Redmi Pad, и еще на чехол с AliExpress останется.

Соотношение сторон экрана у Redmi Pad составляет 15:9 при плотности 220 точек на дюйм и частоте обновления 90 Гц. Пиковая яркость – 400 нит, предельная контрастность – 1500:1.

Основная электроника

Во всех трех комплектациях Redmi Pad используются идентичные модули памяти, за исключением их емкости. За длительное хранение данных отвечает скоростной чип UFS 2.2.

Redmi Pad предлагается в трех оттенках корпуса

Тип оперативной памяти Redmi не уточняет, но это гарантированно LPDDR4X. На это указывают два фактора – невысокая цена, не позволяющая установить более современный модуль LPDDR5, а также модель используемого процессора.

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Свой первый планшет Redmi построила на CPU MediaTek Helio G99, премьера которого состоялась в конце мая 2022 г. Он выпускается по шестинанометровому техпроцессу, но работает исключительно с ОЗУ стандарта LPDDR4Х.

В составе MediaTek Helio G99 имеются пара ядер Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2 ГГц. Встроенная видеоподсистема – Mali-G57 MC2. Результат теста процессора в бенчмарке AnTuTu 9 – около 366 тыс. баллов; в GeekBench 5 – 560/1850 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Что еще входит в стоимость

Redmi Pad поставляется со встроенной батареей емкостью 8000 мАч, которая поддерживает зарядку 18 Вт по USB-C. Есть слот под карты microSD до 512 ГБ, две камеры по 8 МП (по одной сзади и на лицевой панели) и беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

Спектр основных особенностей планшета

Redmi Pad укомплектован относительно современной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13, которую Xiaomi и Redmi устанавливают на свои смартфоны. Все «железо», включая четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, упаковано в металлический корпус толщиной всего 7 мм. Доступных оттенков три – темно-серый, серебристый и светло-зеленый.

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Весит Redmi Pad в пределах 450 граммов. В списке его характеристик вследствие небольшой цены отсутствуют водозащита и модуль NFC для бесконтактных платежей. Сканера отпечатков пальцев тоже нет.