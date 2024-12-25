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Xiaomi Redmi Pad



25.12.2024 Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro 1
14.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 26% за девять месяцев 2024 года 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 3
30.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшетов серии Redmi Pad SE 8.7 2
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini 2
11.07.2024 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Xiaomi Redmi Pad Pro 4
11.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad Pro 3
30.05.2024 «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдешевый планшет с мощным процессором и экраном больше, чем у iPad Pro 3
28.09.2023 Xiaomi привезла в Россию замену iPad Pro. Планшет стоит дешевле, чем в Европе 2
27.10.2022 Любимая россиянами «дочка» Xiaomi привезла в Россию свой первый планшет. Цена завышена вдвое 1
04.10.2022 Вдвое дешевле iPad: «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдоступный Android-планшет. Видео 2

Публикаций - 11, упоминаний - 24

Xiaomi Redmi Pad и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 10
Apple Inc 12101 4
Qualcomm Technologies 1822 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
MediaTek - Ralink 527 2
Samsung Electronics 10255 2
Huawei 3933 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Google LLC 11775 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
TÜV Rheinland Group 135 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 646 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 3
Контрастность 2824 3
Наушники - Headphones 3999 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 2
Аксессуары 3881 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
Dolby Vision 184 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 6
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 6
Apple iPad 3860 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 2
Google Android 13994 2
Apple iPad Pro 295 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
Google Android 14 73 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Xiaomi HyperOS 29 2
Xiaomi Redmi Smart Pen 2 2
Apple iPad mini 418 2
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 27 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
BBK OnePlus Pad 2 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
BBK Realme Pad 4 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 1
Apple Touch ID 280 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Samsung S-Pen - Стилус 136 1
Apple Pencil 108 1
BBK Realme UI 46 1
Apple True Tone 40 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 1
BBK OPPO SuperVOOC 38 1
Зарайский Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Индия - Bharat 5434 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Европа 21767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
GizmoChina 134 2
GizChina - Издание 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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