В «Ситилинке» стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 9.7

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж нового планшета Redmi Pad 2 9.7. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Redmi Pad 2 9.7 оснащен 9,7-дюймовым 2K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 6s Gen 2. Планшет получил 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти.

Одним из ключевых преимуществ новинки стала емкая батарея на 7600 мАч. Аккумулятор позволяет использовать устройство на протяжении всего дня без подзарядки.

Redmi — дочерний бренд компании Xiaomi, китайского производителя мобильной техники. Планшет работает под управлением Xiaomi HyperOS 3 — фирменной операционной системы, которая объединяет устройства Xiaomi в единую экосистему. Благодаря бесшовной интеграции пользователи могут легко обмениваться файлами и продолжать работу с контентом на разных устройствах без дополнительных синхронизаций.

Redmi Pad 2 9.7 доступен в двух цветовых решениях: графитовом сером и серебристом.

Redmi Pad 2 9.7 уже доступен для покупки в «Ситилинке» по цене от 13 490 руб.