«Ситилинк» запускает продажи планшетов Xiaomi Redmi Pad Pro

Новинка получила металлический корпус, 8-ядерный процессор Snapdragon 7s Gen 2, экран с IPS-матрицей и частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 10 000 мАч. Толщина корпуса планшета составляет 7,52 мм, вес – 571 грамм. Покупателям доступны две версии: с оперативной памятью 6 и 8 ГБ и внутренним накопителем на 128 и 256 ГБ соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Xiaomi Redmi Pad Pro оснащен 12-дюймовым экраном с IPS-матрицей, разрешением 2,5К и яркостью 600 нит. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц – ее можно настроить вручную или включить режим автоматической адаптации.

На нижней грани планшета расположились четыре стереодинамика с технологией Dolby Atmos.

В сравнении с младшей моделью Redmi Pad, производительность процессора у версии Pro выросла на 51%, а производительность графического процессора – на 100%.

Для реализации творческих идей возможно подключение стилуса Redmi Smart Pen и фирменной клавиатуры Redmi Pad Pro Keyboard.

Аккумулятор на 10 000 мАч, по словам производителя, обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения видео и до 33 дней работы в режиме ожидания. Быстрая зарядка осуществляется с помощью адаптера мощностью 33 Вт, входящего в комплект поставки.

Xiaomi Redmi Pad Pro поддерживает карты памяти формата MicroSD объемом до 1,5 ТБ. Для подключения к интернету предусмотрен стандарт связи Wi-Fi 6 с частотами 2,4 и 5 ГГц.

Стоимость планшета Xiaomi Redmi Pad Pro в версии 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на старте продаж составит 29 990 руб.

Стоимость планшета Xiaomi Redmi Pad Pro в версии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти на старте продаж составит 34 990 руб. Доступные цвета корпуса – зеленый, серый, синий.