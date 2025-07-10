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Xiaomi Redmi Smart Pen


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене 1
10.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2 1
11.07.2024 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Xiaomi Redmi Pad Pro 1
11.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad Pro 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Xiaomi Redmi Smart Pen и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1841 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 661 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9938 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12694 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1078 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1557 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2366 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2279 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7554 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17469 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3515 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 584 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2887 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 523 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26252 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6113 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12673 1
Xiaomi Redmi Pad 17 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 309 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1585 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 476 2
Xiaomi HyperOS 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 150711 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5136 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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