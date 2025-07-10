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В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi Pad 2 и его версию с поддержкой 4G — бюджетные планшеты, предоставляющие усовершенствованные возможности для широкой аудитории. Благодаря дисплею с высокой четкостью изображения, длительному времени автономной работы, высокой производительности и операционной системе Xiaomi HyperOS 2, устройства Серии Redmi Pad 2 обеспечивают приятный опыт повседневного использования. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Яркие визуальные эффекты и насыщенный звук

Серия Redmi Pad 2 оснащена широким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К (диагональ экрана Серии Redmi Pad 2 составляет около 11 дюймов, из-за закругленных углов область обзора кажется меньше, размеры отдельных устройств могут отличаться), который обеспечивает хорошую детализацию и качественную цветовую передачу при просмотре онлайн контента, видео и играх. Благодаря плотности пикселей 274 ppi и частоте обновления 90 Гц AdaptiveSync (частоту обновления можно настроить до 90 Гц для поддерживаемых приложений и игр, обращайтесь к реальному опыту) визуальные эффекты остаются плавными даже во время быстро меняющихся кадров. Серия Redmi Pad 2 обеспечивает заботу о зрении в течение всего дня, благодаря функции DC dimming, сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Flicker Free и Circadian Friendly. Для полного эффекта погружения есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos® и Hi-Res Audio, обеспечивая приятное звучание музыки, фильмов и игр.

Органичное взаимодействие с Xiaomi HyperOS 2

Устройства Серии Redmi Pad 2, оснащенные Xiaomi HyperOS 2, обеспечивают удобство подключения между телефонами и планшетами Xiaomi. Благодаря функциям Взаимосвязанности Xiaomi, таким как синхронизация вызовов, синхронизация беспроводной сети и общий буфер обмена (необходимо обновить телефоны и планшеты до Xiaomi HyperOS 2 с активированными настройками Bluetooth и WLAN, войти в ту же учетную запись Xiaomi и убедиться, что включен параметр «Настройки - Взаимосвязанность Xiaomi», доступность определенных функций и сервисов может варьироваться в зависимости от версии программного обеспечения, приложений и модели продукта, ознакомьтесь с условиями фактического использования), планшет обеспечивает более интуитивно понятные рабочие процессы и большую гибкость при работе с экранами. Функция синхронизации вызовов дает возможность отвечать на входящие телефонные звонки непосредственно с планшета, что позволяет оставаться на связи без переключения между устройствами. Когда Wi-Fi недоступен, включается функция синхронизация сети, обеспечивающая быстрое подключение к точке доступа вашего телефона одним нажатием. Общий буфер обмена упрощает копирование и вставку текста, изображений между телефоном и планшетом, как если бы вы работали на одном устройстве. В совокупности эти функции оптимизируют повседневные рабочие процессы и повышают удобство работы на разных устройствах.

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В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене

Надежная производительность в сочетании со стильным дизайном

Устройства Серии Redmi Pad 2, оснащенные процессором MediaTek Helio G100-Ultra, обеспечивают высокую производительность и приятный опыт использования в течение дня. Мощный аккумулятор емкостью 9000 мАч (тип.) поддерживает длительные сеансы просмотра и продолжительное использование с небольшим количеством перерывов на подзарядку. Для тех, кому требуется доступ к интернету в пути, Redmi Pad 2 4G предлагает хорошие возможности для использования за счет поддержки двух SIM-карт и функции dual 4G (фактическое использование сетей 4G и диапазонов частот зависит от местного оператора связи) Redmi Pad 2 4G обеспечивает доступ к контенту в любое время без использования Wi-Fi — от прослушивания музыки до просмотра видео в дороге. Redmi Pad 2 имеет цельный металлический корпус (цельный металлический корпус относится только к задней крышке устройства и не включает в себя элементы декора камеры, кнопки, слоты для карт памяти или другие компоненты), что обеспечивает пользователям изысканные тактильные ощущения.

Аксессуары для большей универсальности

Серия Redmi Pad 2 также включает в себя аксессуары, которые повышают ее универсальность для развлечений и творчества (аксессуары продаются отдельно, их доступность может варьироваться в зависимости от региона и продавца). Redmi Smart Pen поддерживает частоту обновления 60 Гц (данные тестирования получены из внутренней лаборатории Xiaomi и были тщательно смоделированы в определенных условиях, данные могут отличаться из-за различий в среде тестирования, версиях программного обеспечения и других факторах, обратитесь к фактическому использованию продукта) и низкую задержку на миллисекундном уровне (сверхнизкая задержка в миллисекундах соответствует производительности, достигнутой в приложениях собственной разработки Xiaomi, данные протестированы во внутренней лаборатории Xiaomi, фактические результаты могут отличаться), что обеспечивает точный ввод данных для записи, рисования и заметок. Для активации требуется усилие всего в 10 грамм (10 грамм при условии, когда корпус аксессуара находится под углом 90° к экрану), что сравнимо с естественным движением ручки по бумаге. Чехол Redmi Pad 2 обеспечивает защиту на 360° и поддерживает функции интеллектуального пробуждения и сна, а регулируемая подставка обеспечивает комфортный просмотр без помощи рук с дополнительным комфортом.

Цены и доступность (цены у разных продавцов и в разных регионах могут отличаться из-за НДС, налогов и других факторов)

Redmi Pad 2 доступен в следующих цветах: Графитовый серый, Ментоловый зеленый, Лавандовый фиолетовый (доступность цветов может варьироваться в зависимости от региона и продавца).

Варианты памяти и стоимость: 4 ГБ+128 ГБ - рекомендованная розничная цена начинается от 15,99 тыс. руб.; 6 ГБ+128 ГБ - рекомендованная розничная цена начинается от 17,99 тыс. руб.; 8 ГБ+256 ГБ11 - рекомендованная розничная цена начинается от 19,99 тыс. руб.; Redmi Pad 2 4G доступен в следующих цветах: Графитовый серый, Ментоловый зеленый.

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Маркет

Варианты памяти и стоимость: 4 ГБ+128 ГБ - рекомендованная розничная цена начинается от 17,99 тыс. руб.; 6 ГБ+128 ГБ - рекомендованная розничная цена начинается от 19,990 тыс. руб.; 8 ГБ+256 ГБ11- рекомендованная розничная цена начинается от 21,990 тыс. руб.(объем доступной памяти и оперативной памяти меньше, чем общий объем памяти из-за предустановленной на устройстве операционной системы и программного обеспечения).

Версии с чехлом в комплекте: рекомендованная розничная цена Redmi Pad 2 WiFi 4 ГБ+128 ГБ с чехлом в комплекте - от 16,99 тыс. руб.; рекомендованная розничная цена Redmi Pad 2 WiFi 8 ГБ+256 ГБ с чехлом в комплекте - от 20,99 тыс. руб.

С 7 июля по 3 августа на все модели Redmi Pad 2 WIFI и Redmi Pad 2 4G будет действовать скидка размером одна тыс. руб.

Карту памяти необходимо приобретать отдельно. Возможности Wi-Fi 5 могут варьироваться в зависимости от доступности в регионе и поддержки локальной сети. Возможности подключения к Wi-Fi (включая диапазоны частот Wi-Fi, стандарты Wi-Fi и другие функции, утвержденные в спецификациях стандарта IEEE 802.11) могут отличаться в зависимости от региональной доступности и поддержки локальной сети. Функция может быть добавлена через OTA обновление, когда это применимо. Данные протестированы во внутренних лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.

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