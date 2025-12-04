Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

HRA High-resolution audio Hi-Res Audio Аудио высокой четкости


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке» 1
26.11.2025 В России стартовали продажи Poco Pad M1 1
20.11.2025 Новинки от CMF и Nothing уже в продаже 1
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 1
13.11.2025 Baseus запускает в продажу наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC, BH1 Lite 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 1
21.08.2025 В России начались продажи смартфона Poco M7 1
12.08.2025 Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
10.07.2025 В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене 1
10.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2 1
08.07.2025 Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке 1
04.07.2025 Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России 1
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
28.04.2025 Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур 2
10.04.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Poco M7 Pro 5G 1
10.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Poco M7 Pro 1
04.04.2025 Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC 2
18.02.2025 Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire 1
16.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи эксклюзивных продуктов Baseus 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
08.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A 1
08.10.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad X8a с экраном 11 дюймов и четырьмя динамиками 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
30.07.2024 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил супердешевые смартфоны, которые снимают не хуже iPhone. Видео 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России 1
27.05.2024 Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни 1
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12 1
21.05.2024 Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны 1
06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон 1
28.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру 1
09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 2
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+ 1
15.01.2024 Tecno Spark 20 Pro уже доступен для российских пользователей 1

Публикаций - 101, упоминаний - 112

HRA и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6634 19
Xiaomi 1971 17
Huawei 4221 15
Google LLC 12255 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 13
Samsung Electronics 10625 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 8
Apple Inc 12628 6
Ланит - diHouse - Дихаус 238 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 5
Samsung - Harman - JBL 234 5
Nvidia Corp 3731 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
BBK OPPO Electronics 430 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 4
HTC Corporation 1505 4
Qualcomm Technologies 1909 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 3
Goodix Technology 6 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 3
Baseus 36 3
МегаФон 9892 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
Lenovo Motorola 3530 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Meta Platforms - Facebook 4531 3
Intel Corporation 12541 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 3
Transsion Holdings 65 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 2
BBK OnePlus 257 2
Ugreen 30 2
BBK Realme Design 2 2
Lenovo Group 2361 2
X Corp - Twitter 2907 2
ZTE Corporation 772 2
Telegram Group 2571 2
BBK Electronics Corp 324 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 13
TÜV Rheinland Group 163 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 4
Связной ГК 1384 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 2
Малахит 21 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Sony Style 30 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
BMW Group 464 1
Carl Zeiss AG 304 1
Bayer AG - Байер 85 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
UPS 210 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 62
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 39
Наушники - Headphones 4299 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 33
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 31
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 28
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 28
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 26
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 24
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 22
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 21
Микрофон - Microphone 2705 21
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 20
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 19
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 18
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 27
Google Android 14679 19
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 14
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 14
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 12
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 73 11
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 10
BBK Realme - серия смартфонов 61 10
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 9
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 9
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 8
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 95 8
BBK Realme UI 57 8
Google Android 14 90 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 7
Apple iOS 8242 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 7
Google YouTube - Видеохостинг 2885 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 6
Honor SuperCharge 157 5
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 45 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 5
BBK OPPO SuperVOOC 44 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 5
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 5
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 220 5
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 133 5
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 4
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 21 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 4
Li Sky - Ли Скай 4 2
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Баранов Александр 16 1
Степанов Антон 71 1
Клинаичев Андрей 33 1
Tong Jack - Тонг Джек 2 1
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 1
Павлов Владимир 21 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 59
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Европа 24634 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Индия - Bharat 5697 4
Франция - Французская Республика 7975 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 3
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Китай - Тайвань 4136 2
Германия - Берлин 729 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Украина 7793 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Ближний Восток 3030 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 9
Видеокамера - Видеосъёмка 705 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 8
Ergonomics - Эргономика 1688 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Здравоохранение - Отоларингология 182 5
Металлы - Золото - Gold 1202 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Английский язык 6876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 9
GizmoChina 152 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще