Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж новых моделей наушников — Realme Buds T200x, Realme Buds T200 Lite и Realme Buds Air7. Об этом CNews сообщили представители Realme.
Realme Buds Air7 получили 12,4-миллиметровый титановый драйвер и активное шумоподавление до 52 дБ. Старшая версия флагманской серии наушников, Realme Buds Air7 Pro, которая появится в продаже позднее, будет оснащена функцией активного шумоподавления интенсивностью до 53 дБ и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм.
Помимо флагманской серии наушников, в России стартовали продажи серии Realme Buds T200. Она включает в себя Realme Buds T200 Lite и Buds T200x. Обе модели выделяются большими 12,4 мм басс-драйверами и технологией, которая использует ИИ для подавления внешних шумов во время звонка. Realme Buds T200х получили активное шумоподавление интенсивностью до 25 Дб.
Realme Buds Air7
Оба устройства серии Realme Buds Air7 имеют сертификат Hi-Res Audio от Sony, который подтверждает высокое качество звучания. Одной из особенностей серии является поддержка кодека LHDC 5.0, который позволяет передавать аудиоданные со скоростью до 1000 Кбит/с — это примерно в три раза выше, чем у большинства стандартных решений. Частота дискретизации достигает 192 кГц.
Модели серии отличаются одними из самых больших динамических басс-драйверов в сегменте — 11+6 мм в старшей версии и 12,4 мм в Realme Buds Air7. Наушники также оснащены системой шумоподавления во время звонка на базе ИИ. «AI Активное шумоподавление» использует шесть микрофонов, которые улавливают и усиливают человеческие голоса, одновременно отсеивая посторонние звуки.
Автономность устройств была улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Наушники Realme Buds Air7 способны работать до 52 часов без подзарядки, а Realme Buds Air7 Pro — до 48 часов. 10 минут зарядки хватает на 10 часов прослушивания. Несмотря на такую высокую автономность, надежность аккумулятора остается высокой даже после 1000 циклов — его емкость сохраняется на уровне 80%.
Дизайн нового поколения Realme Buds Air также был переработан: Buds Air7 получили кейс с прозрачной крышкой, а кейс Buds Air7 Pro получил корпус с элементами, выполненными из авиационного алюминия.
Realme Buds T200
Серия наушников Realme Buds T200 поступила в продажу в России одновременно с Realme Buds Air7. В серию вошли две модели: Realme Buds T200 Lite и Buds T200x, каждая из которых оснащен 12,4 мм динамическим бас-драйвером.
Обе модели обеспечивают до 48 часов воспроизведения на одном заряде. Даже при ежедневном использовании 6 часов полной зарядки хватает на неделю, а 10-минутная зарядка продлит период использования еще на 5 часов.
Как и в Realme Buds Air7, в устройствах серии Realme Buds T200 используется технология активного шумоподавления во время звонков на базе ИИ. Алгоритм AI DNN, работающий вместе с четырьмя микрофонами, может точно определять и усиливать человеческие голоса, отфильтровывать окружающий шум, обеспечивая чистые голосовые вызовы.
В отличие от Realme Buds T200 Lite, Buds T200x поддерживают активное шумоподавление интенсивностью до 25 дБ
Во всех четырех моделях наушников используется Bluetooth 5.4, обеспечивающий низкое энергопотребление и надежную защиту от помех. Когда активирован игровой режим, задержка в наушниках сокращается всего до 45 мс. Поддержка технологии Dual-device connection позволяет подключаться одновременно к двум устройствам и переключаться между ними без необходимости переподключения.
Уровень пыле- и влагозащиты всех новинок соответствует стандарту IP55, что позволяет предотвратить попадание пыли, грязи и других мелких частиц, а также брызг воды под любым углом.
Цена и доступность в России
Новые модели наушников можно приобрести в России во всех магазинах партнеров Realme.
Realme Buds Air7 Pro будут доступны в черном, изумрудном, белом и красном цветах. О поступлении модели в продажу будет объявлено позднее.
Realme Buds Air7 доступны в серебряном, черном, темно-сером и фиолетовом цветах по цене от 4 999 руб.
Realme Buds T200x доступны в черном, белом и голубом цветах по цене 2 199 руб.
Realme Buds T200 Lite доступны в черном, сером и фиолетовом цветах по цене 1 699 руб.