Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж новых моделей наушников — Realme Buds T200x, Realme Buds T200 Lite и Realme Buds Air7. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme Buds Air7 получили 12,4-миллиметровый титановый драйвер и активное шумоподавление до 52 дБ. Старшая версия флагманской серии наушников, Realme Buds Air7 Pro, которая появится в продаже позднее, будет оснащена функцией активного шумоподавления интенсивностью до 53 дБ и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм.

Помимо флагманской серии наушников, в России стартовали продажи серии Realme Buds T200. Она включает в себя Realme Buds T200 Lite и Buds T200x. Обе модели выделяются большими 12,4 мм басс-драйверами и технологией, которая использует ИИ для подавления внешних шумов во время звонка. Realme Buds T200х получили активное шумоподавление интенсивностью до 25 Дб.

Realme Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России

Realme Buds Air7

Оба устройства серии Realme Buds Air7 имеют сертификат Hi-Res Audio от Sony, который подтверждает высокое качество звучания. Одной из особенностей серии является поддержка кодека LHDC 5.0, который позволяет передавать аудиоданные со скоростью до 1000 Кбит/с — это примерно в три раза выше, чем у большинства стандартных решений. Частота дискретизации достигает 192 кГц.

Модели серии отличаются одними из самых больших динамических басс-драйверов в сегменте — 11+6 мм в старшей версии и 12,4 мм в Realme Buds Air7. Наушники также оснащены системой шумоподавления во время звонка на базе ИИ. «AI Активное шумоподавление» использует шесть микрофонов, которые улавливают и усиливают человеческие голоса, одновременно отсеивая посторонние звуки.

Автономность устройств была улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Наушники Realme Buds Air7 способны работать до 52 часов без подзарядки, а Realme Buds Air7 Pro — до 48 часов. 10 минут зарядки хватает на 10 часов прослушивания. Несмотря на такую высокую автономность, надежность аккумулятора остается высокой даже после 1000 циклов — его емкость сохраняется на уровне 80%.

Дизайн нового поколения Realme Buds Air также был переработан: Buds Air7 получили кейс с прозрачной крышкой, а кейс Buds Air7 Pro получил корпус с элементами, выполненными из авиационного алюминия.

Realme Buds T200

Серия наушников Realme Buds T200 поступила в продажу в России одновременно с Realme Buds Air7. В серию вошли две модели: Realme Buds T200 Lite и Buds T200x, каждая из которых оснащен 12,4 мм динамическим бас-драйвером.

Обе модели обеспечивают до 48 часов воспроизведения на одном заряде. Даже при ежедневном использовании 6 часов полной зарядки хватает на неделю, а 10-минутная зарядка продлит период использования еще на 5 часов.

Как и в Realme Buds Air7, в устройствах серии Realme Buds T200 используется технология активного шумоподавления во время звонков на базе ИИ. Алгоритм AI DNN, работающий вместе с четырьмя микрофонами, может точно определять и усиливать человеческие голоса, отфильтровывать окружающий шум, обеспечивая чистые голосовые вызовы.

В отличие от Realme Buds T200 Lite, Buds T200x поддерживают активное шумоподавление интенсивностью до 25 дБ

Во всех четырех моделях наушников используется Bluetooth 5.4, обеспечивающий низкое энергопотребление и надежную защиту от помех. Когда активирован игровой режим, задержка в наушниках сокращается всего до 45 мс. Поддержка технологии Dual-device connection позволяет подключаться одновременно к двум устройствам и переключаться между ними без необходимости переподключения.

Уровень пыле- и влагозащиты всех новинок соответствует стандарту IP55, что позволяет предотвратить попадание пыли, грязи и других мелких частиц, а также брызг воды под любым углом.

Цена и доступность в России

Новые модели наушников можно приобрести в России во всех магазинах партнеров Realme.

Realme Buds Air7 Pro будут доступны в черном, изумрудном, белом и красном цветах. О поступлении модели в продажу будет объявлено позднее.

Realme Buds Air7 доступны в серебряном, черном, темно-сером и фиолетовом цветах по цене от 4 999 руб.

Realme Buds T200x доступны в черном, белом и голубом цветах по цене 2 199 руб.

Realme Buds T200 Lite доступны в черном, сером и фиолетовом цветах по цене 1 699 руб.