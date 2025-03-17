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Xiaomi Poco M Серия смартфонов


17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
13.06.2024 Новый смартфон Poco M6 уже в продаже 1
25.01.2024 Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля 1
22.12.2023 Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена 3
20.11.2023 В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
20.12.2022 «Ситилинк» назвал самые популярные смартфоны 2022 года 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 2
21.01.2022 Россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку в 2021 году 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 2
12.03.2021 Число заказов на AliExpress Россия за три месяца зимы превысило 90 млн 1
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 2
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 5

Публикаций - 15, упоминаний - 24

Xiaomi Poco M и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1765 9
MediaTek - Ralink 530 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 407 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 4
Samsung Electronics 10305 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 4
Apple Inc 12179 3
Xiaomi Poco Global 12 3
Google LLC 11862 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 3
BBK OPPO Electronics 385 2
X Corp - Twitter 2851 1
Qualcomm Technologies 1834 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
ZTE Corporation 750 1
Doogee 26 1
Yandex - Яндекс 7487 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 148 1
BBK OnePlus 218 1
itel 31 1
Ланит - diHouse - Дихаус 196 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 231 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1380 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 683 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4828 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6081 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9407 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9697 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20948 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12611 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2107 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1364 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7683 6
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17175 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 6
Наушники - Headphones 4054 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1030 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7353 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1945 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3512 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3797 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2201 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1629 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 703 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1005 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1052 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 597 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2505 3
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 503 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1413 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 104 11
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1564 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 266 5
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 123 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 499 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 439 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 3
Google Android 14112 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 370 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 472 3
Huawei nova - Серия смартфона 65 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 798 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 2
Apple iPhone 11 257 2
Honor SuperCharge 127 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4999 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 125 2
Google Cloud Services 224 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 363 2
BBK Realme - серия смартфонов 54 2
Infinix Note 29 2
Google Android 14 78 2
Apple iPhone 15 132 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 34 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 27 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 109 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 38 1
Пчельников Олег 6 1
Работенко Павел 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 5
Индия - Bharat 5485 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Испания - Королевство 3724 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Франция - Французская Республика 7871 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5579 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 573 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 615 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5895 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2287 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
Импортозамещение - параллельный импорт 497 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 573 1
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