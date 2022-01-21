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Россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку в 2021 году

«Ситилинк» проанализировал спрос на смартфоны в 2021 г. По итогам года продажи данной категории в «Ситилинке» выросли на 10% в количестве реализованных единиц по отношению к 2020 г.

30% всех устройств приобретались покупателями в рассрочку. Также компания отмечает рост спроса на модели премиального сегмента.

Тройка лидеров среди брендов у ритейлера по продажам в штуках осталась неизменной – Xiaomi, Samsung, Apple. На четвертое место вышел Realme, сместив Honor (бренд занимал эту позицию в 2020 г.). На пятом месте, также, как и в 2020 г., находится ZTE. Топ-3 бренда по продажам в денежном выражении по данным компании составили Apple, Xiaomi, Samsung.

Топ-10 самых покупаемых смартфонов года по данным компании: Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Poco M3, Xiaomi Poco X3, Samsung Galaxy A02, Apple iPhone 11, Realme Narzo 30, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy A12 и Realme С11.

«Острый дефицит комплектующих, перебои с производством сделали прошлый год не самым простым для производителей смартфонов. Это оказывало существенное влияние на рынок в целом и на продажи ритейлеров, в частности. При этом данная категория остается среди самых покупаемых в нашей сети. Среди трендов года – повышение интереса аудитории к премиальным смартфонам. Лидирующие позиции в данном сегменте сейчас занимают Apple и Samsung. Мы также заметили, что потребители чаще стали приобретать смартфоны в рассрочку. Это связано как с ростом премиального сегмента, так и с общим удорожанием данной техники из-за внешних факторов. Средняя стоимость смартфона выросла по итогам года на 16%», – сказал Олег Пчельников, директор по закупкам компании «Ситилинк».

В 2021 г. на рынке наблюдалось увеличение интереса к смартфонам премиального-сегмента. Так, ритейлер зафиксировал рост спроса на модели стоимостью выше 50 тыс. руб. на 35% в количестве реализованных единиц по отношению к 2020 г. Среди премиального сегмента самыми покупаемыми моделями в сети стали Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold 2, Apple iPhone 13 Pro.

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