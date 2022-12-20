«Ситилинк» назвал самые популярные смартфоны 2022 года
«Ситилинк», российский интернет-ритейлер, подвел итоги года на рынке смартфонов. Наибольшим спросом в этом году пользовались бюджетные устройства до 15 тыс. руб. Чаще всего покупатели приобретали смартфоны китайских производителей, лидер среди брендов – Xiaomi.
Самыми покупаемыми брендами в штуках в 2022 г. стали Xiaomi, Realme и Samsung, тогда как в 2021 г. топ-3 составляли Xiaomi, Samsung и Apple. По характеристикам наиболее популярные устройства среди всех проданных смартфонов у ритейлера имели экран 6,5 дюйма и небольшую память на 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».
Динамика продаж
В I квартале 2022 г. продажи смартфонов соответствовали показателям 2021 г. Однако во II квартале 2022 г. из-за отсутствия поставок популярных брендов на рынке наблюдалось падение спроса. Так, продажи смартфонов в штуках в «Ситилинке» во II квартале 2022 г. снизились на 23% по сравнению с I кварталом 2022 г. В III квартале 2022 г., благодаря параллельному импорту, было активное наполнение ассортимента популярными брендами, а также появление товаров новых производителей. Продажи смартфонов в штучном выражении в III квартале 2022 г. выросли почти в 1,5 раза по сравнению со II кварталом 2022 г.. Спрос сохранился, и продажи четвертого квартала соответствуют показателям предыдущего.
«В этом году покупатели стали чаще выбирать более бюджетные модели смартфонов. Мы видим перераспределение спроса в сторону китайских производителей, основным драйвером стал уход с рынка мировых производителей, – сказал Павел Работенко, руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка». – При этом интерес к некоторым брендам, которые покинули рынок, остается высоким. Как и всегда ключевые новинки года – это новинки от бренда Apple».
При этом iPhone не вошел в «Ситилинке» в тридцатку самых покупаемых смартфонов 2022 г. Среди устройств Apple самой покупаемой стала модель iPhone 11, как и в 2021 г. Среди флагманских устройств бренда покупатели чаще выбирали iPhone 14 на 128 ГБ в цвете «темная ночь».
Что чаще покупали
В 2022 г. больше всего покупатели приобретали устройства стоимостью от 5000 руб. до 10 тыс. руб. Наиболее покупаемые смартфоны имели дисплей 6,5 дюйма, объем оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной – 32 ГБ, основная камера чаще всего имела разрешение 8МП.
Топ-3 устройства до 10 тыс. руб. составили: Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, Realme C11 2021 32 ГБ, Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ.
Вторым популярности стал диапазон цен от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. В этом сегменте смартфоны выбирали также с дисплеем 6,5 дюйм. Объем оперативной памяти в устройствах уже 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. Популярные модели имеют две основные камеры, первая из которых с наиболее частым разрешением 13 МП, а вторая – 2 МП.
Топ-3 устройства от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. составили: Realme C21Y 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, Realme C25s 64 ГБ.
Среди ценового сегмента от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (следующий по популярности) устройства часто имели уже меньший дисплей (6,4 дюйма), объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Самые популярные смартфоны с тремя основными камерами, первая из которых имеет чаще всего разрешение 64 МП, вторая – 8 МП, а третья – 2 ПМ.
Топ-3 устройства от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. составили: Realme 8 128 ГБ, Xiaomi Poco M3 Pro 128 ГБ, Xiaomi Redmi Note 10S 64 ГБ.
Во всех самых популярных ценовых сегментах востребованные устройства имели 8-ядерный процессор и емкость аккумулятора 5000 мАч. Также смартфоны поддерживают две nano sim-карты.
В 2022 г. чаще всего среди всех смартфонов покупатели выбирали модели в классических белых и черных цветах. Далее по популярности приобретали серые и синие модели.
Выбирают бренд, а не параметры
При поиске смартфона покупатели в первую очередь выбирали по бренду. Фильтр по бренду при поиске смартфона выставляло более 30% пользователей сайта «Ситилинка» за последние полгода. Среди брендов искали больше Xiaomi и Apple. Также важной характеристикой для покупателей является встроенная память (14%), оперативная память (13%). Наиболее часто покупатели смотрели смартфоны со встроенной памятью на 128 ГБ и оперативной памятью на 8 ГБ. Ценовой диапазон устройства при выборе смартфона заранее указывали 11% пользователей.
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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.