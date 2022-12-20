«Ситилинк» назвал самые популярные смартфоны 2022 года

«Ситилинк», российский интернет-ритейлер, подвел итоги года на рынке смартфонов. Наибольшим спросом в этом году пользовались бюджетные устройства до 15 тыс. руб. Чаще всего покупатели приобретали смартфоны китайских производителей, лидер среди брендов – Xiaomi.

Самыми покупаемыми брендами в штуках в 2022 г. стали Xiaomi, Realme и Samsung, тогда как в 2021 г. топ-3 составляли Xiaomi, Samsung и Apple. По характеристикам наиболее популярные устройства среди всех проданных смартфонов у ритейлера имели экран 6,5 дюйма и небольшую память на 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Динамика продаж

В I квартале 2022 г. продажи смартфонов соответствовали показателям 2021 г. Однако во II квартале 2022 г. из-за отсутствия поставок популярных брендов на рынке наблюдалось падение спроса. Так, продажи смартфонов в штуках в «Ситилинке» во II квартале 2022 г. снизились на 23% по сравнению с I кварталом 2022 г. В III квартале 2022 г., благодаря параллельному импорту, было активное наполнение ассортимента популярными брендами, а также появление товаров новых производителей. Продажи смартфонов в штучном выражении в III квартале 2022 г. выросли почти в 1,5 раза по сравнению со II кварталом 2022 г.. Спрос сохранился, и продажи четвертого квартала соответствуют показателям предыдущего.

«В этом году покупатели стали чаще выбирать более бюджетные модели смартфонов. Мы видим перераспределение спроса в сторону китайских производителей, основным драйвером стал уход с рынка мировых производителей, – сказал Павел Работенко, руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка». – При этом интерес к некоторым брендам, которые покинули рынок, остается высоким. Как и всегда ключевые новинки года – это новинки от бренда Apple».

При этом iPhone не вошел в «Ситилинке» в тридцатку самых покупаемых смартфонов 2022 г. Среди устройств Apple самой покупаемой стала модель iPhone 11, как и в 2021 г. Среди флагманских устройств бренда покупатели чаще выбирали iPhone 14 на 128 ГБ в цвете «темная ночь».

Что чаще покупали

В 2022 г. больше всего покупатели приобретали устройства стоимостью от 5000 руб. до 10 тыс. руб. Наиболее покупаемые смартфоны имели дисплей 6,5 дюйма, объем оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной – 32 ГБ, основная камера чаще всего имела разрешение 8МП.

Топ-3 устройства до 10 тыс. руб. составили: Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, Realme C11 2021 32 ГБ, Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ.

Вторым популярности стал диапазон цен от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. В этом сегменте смартфоны выбирали также с дисплеем 6,5 дюйм. Объем оперативной памяти в устройствах уже 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. Популярные модели имеют две основные камеры, первая из которых с наиболее частым разрешением 13 МП, а вторая – 2 МП.

Топ-3 устройства от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. составили: Realme C21Y 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, Realme C25s 64 ГБ.

Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать ИТ в банках

Среди ценового сегмента от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (следующий по популярности) устройства часто имели уже меньший дисплей (6,4 дюйма), объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Самые популярные смартфоны с тремя основными камерами, первая из которых имеет чаще всего разрешение 64 МП, вторая – 8 МП, а третья – 2 ПМ.

Топ-3 устройства от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. составили: Realme 8 128 ГБ, Xiaomi Poco M3 Pro 128 ГБ, Xiaomi Redmi Note 10S 64 ГБ.

Во всех самых популярных ценовых сегментах востребованные устройства имели 8-ядерный процессор и емкость аккумулятора 5000 мАч. Также смартфоны поддерживают две nano sim-карты.

В 2022 г. чаще всего среди всех смартфонов покупатели выбирали модели в классических белых и черных цветах. Далее по популярности приобретали серые и синие модели.

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision Безопасность

Выбирают бренд, а не параметры

При поиске смартфона покупатели в первую очередь выбирали по бренду. Фильтр по бренду при поиске смартфона выставляло более 30% пользователей сайта «Ситилинка» за последние полгода. Среди брендов искали больше Xiaomi и Apple. Также важной характеристикой для покупателей является встроенная память (14%), оперативная память (13%). Наиболее часто покупатели смотрели смартфоны со встроенной памятью на 128 ГБ и оперативной памятью на 8 ГБ. Ценовой диапазон устройства при выборе смартфона заранее указывали 11% пользователей.

***

«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.