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Xiaomi Redmi C серия смартфонов
Xiaomi Redmi C и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Борзилов Давид 77 4
|Работенко Павел 6 1
|Муравьев Олег 28 1
|Чернявский Петр 3 1
|Лукашенко Александр 98 1
|GSM Arena 73 1
|TENAA 18 1
|SamMobile 51 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
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