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Xiaomi Redmi C серия смартфонов



09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году 1
12.11.2024 «МегаФон»: владельцы iPhone стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин 1
27.09.2024 Белоруссия создаст собственный мобильный телефон 2
12.09.2024 В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения 2
10.04.2024 Сменился лидер на бурном рынке восстановленных смартфонов. За новые мобильники россияне больше платить не хотят 1
10.04.2024 Россияне предпочли восстановленные iPhone другим брендам 1
11.01.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. якутяне чаще обновляли гаджеты 1
08.12.2023 «Мегафон»: продажи восстановленных смартфонов выросли в 4 раза за год 1
26.10.2023 Аналитика «VK мессенджера»: 40% пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют больше ста голосовых в неделю 2
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика 1
31.08.2023 Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон 1
25.08.2023 Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров 1
28.02.2023 Аналитика МТС: продажи смартфонов по подписке выросли в 11 раз 1
09.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: китайские бренды смартфонов в 2022 г. заняли рекордные 65% 1
20.12.2022 «Ситилинк» назвал самые популярные смартфоны 2022 года 1
08.12.2022 Аналитика МТС: Apple остается лидером продаж среди смартфонов в России 2
12.08.2022 В России появился новый бренд смартфонов из Европы. Они стоят как Xiaomi и Realme. Видео 1
12.08.2022 «Билайн» выяснил предпочтения молодежи 2
20.06.2022 «билайн» запустил акцию «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» 1
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном 2
22.04.2022 Xiaomi начала продажи в России супердешевого антисанкционного смартфона. Цена, видео 2
05.04.2022 Аналитика МТС: россияне переходят на более доступные смартфоны 1
14.02.2022 Названы самые популярные смартфоны у женщин и мужчин 2
23.12.2021 Аналитика розничной сети МТС. Больше памяти, веса и автономности: предварительные итоги 2021 г. на рынке смартфонов 1
27.10.2021 Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03 1
12.07.2021 Аналитика МТС: в I полугодии в России выросли продажи дорогих гаджетов 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 2
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 2
27.12.2018 Рассекречена серия самых дешевых смартфонов Xiaomi. Характеристики. Фото 1

Публикаций - 31, упоминаний - 42

Xiaomi Redmi C и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1781 27
Samsung Electronics 10336 20
Apple Inc 12212 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 416 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 7
Huawei 3987 6
MediaTek - Ralink 531 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 730 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 238 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 4
МегаФон 9123 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 3
Lenovo Group 2300 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 2
Google LLC 11893 2
BBK OPPO Electronics 387 2
Wiko 5 2
Ростелеком 9845 1
Telegram Group 2114 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
Sony 6562 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 303 1
Lenovo Motorola 3503 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Transsion Holdings 63 1
Motorola Inc 1148 1
BBK OnePlus 218 1
itel 31 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
BBK Electronics Corp 315 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 223 1
PUBG Corporation 44 1
Roblox Corporation 50 1
Microsoft Corporation 24756 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 86 1
Intel Corporation 12258 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Dell EMC 5039 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 2
Unsplash 916 2
Альфа-Банк 1786 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 18
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21015 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9449 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12590 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3532 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6068 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2844 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 6
USB micro 967 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2988 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6094 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2378 5
Наушники - Headphones 4074 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2113 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2522 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20922 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8466 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12225 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7293 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16203 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5380 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6098 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 21
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 447 20
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7141 16
Apple iPhone 11 260 13
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 268 11
Apple iPhone 12 222 10
Apple iPhone 13 148 9
Google Android 14169 8
Samsung Galaxy 964 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 5
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 106 5
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 5
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 365 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 209 3
Apple iPhone 14 134 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1573 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 160 3
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 3
Apple iPhone 7 284 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 3
Google Play - Google Store - Android Market 3325 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 2
Honor 7 - Серия смартфонов 40 2
BBK Realme UI 48 2
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 429 2
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 2
Яндекс.Плюс 198 1
Apple - App Store 2918 1
WhatsApp Messenger 1101 1
Борзилов Давид 77 4
Работенко Павел 6 1
Муравьев Олег 28 1
Чернявский Петр 3 1
Лукашенко Александр 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 13
Беларусь - Белоруссия 5774 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 4
Южная Корея - Республика 6698 4
Армения - Республика 2307 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 3
Индия - Bharat 5505 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 2
Китай - Тайвань 4017 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1824 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1416 1
Япония 13336 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7612 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2472 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
Россия - СФО - Новосибирск 4371 1
Франция - Французская Республика 7884 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2965 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3121 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 921 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 208 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Малайзия 871 1
Таиланд - Королевство 830 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 331 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 261 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 1
Россия - УФО - Челябинская область 1252 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 960 1
Беларусь - Минск 641 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 10
Трейд-ин - Trade-in 180 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10086 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2307 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 158 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 61 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2155 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6491 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1355 1
Металлы - Золото - Gold 1147 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1025 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 225 1
Импортозамещение - параллельный импорт 506 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2657 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
GSM Arena 73 1
TENAA 18 1
SamMobile 51 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
День молодёжи - 27 июня 920 1
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