Аналитика МТС: россияне переходят на более доступные смартфоны

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала продажи гаджетов в России. Российский рынок смартфонов в январе-марте 2022 г. вырос по сравнению с тем же периодом 2021 г. на 15% в денежном выражении и на 1,5% в натуральном. Всего в первом квартале этого года было продано 6,5 млн смартфонов на сумму 177 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главный тренд I квартала 2022 г. — переключение спроса россиян с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе-марте 2022 г. наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 тыс. руб. – 40 тыс. руб. — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на устройства дороже 50 тыс. руб., который увеличивался на протяжении всего 2021 г, замедлился — за первые три месяца 2022 г. продажи девайсов дороже 50 тыс. руб. остались на уровне 2021 г., а в марте 2022 г. они упали на 30%.

Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти. Кроме того, по данным аналитических исследований, в конце февраля и начале марта 2022 г. увеличился спрос на продовольственные товары, строительные материалы, мебель, зоотовары и многие другие категории.

По оценке аналитиков МТС, первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 г. заняли смартфоны Samsung — их доля составила 33%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 25,8%. На третьем — Apple с долей 15,5%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8,3% и Honor — 3,5%.

В денежном выражении в первом квартале лидирует Apple с долей 42% российского рынка, Samsung с 28,2% и Xiaomi —15,8%, за ними следуют Realme — 4,5% и Honor с 3,4%.

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Топ-10 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России в I квартале 2022 г.: Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ, Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ, Apple iPhone 11 128 ГБ, Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, Samsung Galaxy A12 64 ГБ, Samsung Galaxy A32 128 ГБ, Apple iPhone 13 128 ГБ, Samsung Galaxy A52 128 ГБ, Apple iPhone 12 128 ГБ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.