В России появился новый бренд смартфонов из Европы. Они стоят как Xiaomi и Realme. Видео

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» появился смартфон Т3 французской компании Wiko. Мобильник стоит 13 тыс. руб., и это первый из серии гаджетов Wiko, которая совсем скоро появится на российском рынке. Обещаны новые модели смартфонов (у Wiko их в общей сложности более 100) и различные аксессуары.

Из Парижа с Android

Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews о начале поставок в Россию смартфонов нового для страны бренда Wiko. Это французская компания, основанная в 2011 г. и в 2017 г. перешедшая под крыло китайской компании Tinno Mobile Technology. В официальной российской рознице смартфоны Wiko до августа 2022 г. не продавались.

Модельный ряд смартфонов Wiko за 11 лет существования компании расширился до более чем 105 моделей, согласно официальному сайту компании. В России доступен пока лишь один Android-моноблок Wiko T3 стоимостью 13 тыс. руб. Он продается в черном и золотом оттенках пластикового корпуса.

Смартфоны Wiko впервые приехали в Россию по официальным каналам

На вопрос CNews, чем обусловлен выбор именно этого бюджетника в качестве «первопроходца» на российском рынке, с учетом того, что в этом ценовом сегменте бал правят смартфоны Xiaomi и Realme, представители «М.Видео-Эльдорадо» ответили: «Wiko имеет достаточно интересные технические характеристики, востребованные у россиян, модель Т3 в своей ценовой категории отличает хорошая камера, в том числе, фронтальная, и емкая батарея».

«Смартфоны до 25 тыс. руб. на российском рынке – самая большая категория, такие гаджеты пользуются спросом, – добавили сотрудники ритейлера. – На смартфоны до 25 тыс. руб. в первом полугодии пришлось порядка 73% российского рынка в натуральном выражении, и доля недорогих девайсов растет» По их словам, в течение осени 2022 г. к Т3 присоединятся еще три мобильника, а также наушники и аксессуары Wiko, но названия моделей они не уточнили. «Мы планируем, что в “М.Видео-Эльдорадо” в этом году (в 2022 г. – прим. CNews) будет доступно четыре линейки смартфонов немного в разных ценовых категориях, а также TWS-наушники и аксессуары», – сказали они CNews.

«Китаец» с французскими корнями

Wiko T3 – это плод труда французских дизайнеров и китайских инженеров, по словам представителей «М.Видео-Эльдорадо». Производство осуществляется в Китае, сообщили они CNews. Внешний вид смартфона разработан в Париже, но при этом по дизайну Т3 почти не отличается от подавляющего большинства современных китайских смартфонов бюджетного ценового сегмента. Например, его очень легко спутать с моделью Realme C12, появившейся в России в августе 2020 г. по цене около 9000 руб. а Xiaomi на момент публикации материала предлагала россиянам смартфон Redmi 9C с почти таким же дизайном за 10 тыс. руб. На момент старта продаж (июнь 2020 г.) он стоил на 500 руб. дешевле.

От большинства недорогих смартфонов современности Wiko T3 отличается, разве что, сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения. В данном ценовом сегменте он располагается, как правило, на тыльной панели.

Также следует отметить наличие у смартфона порта зарядки USB-C вместо устаревшего microUSB. Рядом с ним расположен 3,5-миллиметровый миниджек для подключения проводных наушников.

Основные спецификации

Wiko T3 построен на процессоре 3,5-летней давности – на Mediatek MT6765. CPU вышел в декабре 2018 г. и поставляется с восемью ядрами – по четыре Cortex-A53 (2,3 ГГц) и Cortex-A53 (1,8 ГГц). Процессор выпускается по 12-нанометровому техпроцессу и выдает около 115 тыс. баллов в AnTuTu 9 и 974 балла в многоядерном режиме в GeekBench 5.

Все доступные для Т3 расцветки корпуса

Экран смартфона имеет матрицу IPS с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 1600х720 пикселей, оно же HD+. Широкая нижняя рамка, признак многих бюджетных смартфонов, присутствует, наряду с вырезом под камеру в верхней части дисплея.

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В Россию Wiko T3 поставляется в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Доступно расширение за счет карты microSD объемом до 256 ГБ.

Батарея и фотокамеры

Производитель Т3 не раскрывает дополнительные подробности о системе питания и фотокамерах смартфона. Известно, что он работает от АКБ на 5000 мАч, которой хватает на 240 часов ожидания, 172 часа музыки, 28 часов видео или 10,5 часа разговоров в сетях 3G. Время подзарядки неизвестно.

Основной блок камер

Фотокамер в смартфоне четыре. Сзади расположен блок из трех камер – основная 48 МП, ультраширокоугольная 5 МП и сенсор глубины 2 МП. Датчик, размещенный в вырезе в экране, получил разрешение 8 МП. Есть возможность записи роликов в формате Full HD на 30 кадрах в секунду.

Дополнительные характеристики

Французский смартфон Wiko T3 работает на ОС Android 11. О наличии дополнительных оболочек производитель не упоминает. В коробке с мобильником есть защитный силиконовый чехол и пленка на дисплей, нанесенная на заводе.

Обзор Wiko T3

Список модулей беспроводной связи включает 3G, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц), GPS и ГЛОНАСС. Вес Т3 составляет около 188 граммов с несъемной батареей при толщине 9 мм.