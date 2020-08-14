Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео

Realme, «дочка» китайской Oppo, выпустила смартфон С12 стоимостью в пределах 9300 руб. с батареей на 6000 мАч. Это моноблок базового уровня, но при этом у него есть четыре камеры, дактилоскоп и высокопрочное стекло Gorilla Glass на экране.



Realme атакует Xiaomi

Компания Oppo под своим дочерним брендом Realme выпустила смартфон C12. Данный бренд создавался для конкуренции с Redmi – «дочкой» Xiaomi, созданной в январе 2019 г.

Realme C12 относится к категории бюджетных смартфонов. Его премьера состоялась в Индонезии, и он доступен в единственной комплектации с 32-гигабайтным накопителем и 3 ГБ оперативной памяти.

В такой версии Realme C12 стоит около 1,9 млн индонезийских рупий (около 9300 руб. по курсу ЦБ на 14 августа 2020 г.). Смартфон поступил в продажу в красном и синем оттенках корпуса, и есть вероятность его появления в России.

В настоящее время на российском рынке продается его предшественник, С11, оцененный в 9000 руб. за версию с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Темно-синий оттенок для корпуса Realme C12

Мировая премьера C11, как сообщал CNews, состоялась в конце июня 2020 г.

Возможности аккумулятора и дисплея

В отличие от С11, новый Realme C12 укомплектован батареей емкостью не 5000, а 6000 мАч. Во всем модельном ряду Xiaomi и Redmi нет ни одного смартфона со столь же емким аккумулятором.

В то же время смартфон не поддерживает быструю зарядку как таковую, и это нельзя исправить обновлением прошивки. В C12 нет разъема USB-C, в наличии только microUSB 2.0, поддерживающий только 10-ваттные зарядные устройства (5В, 2А).

Тестирование Realme C12

Realme C12 оборудован 6,5-дюймовым дисплеем на базе панели IPS с каплевидным вырезом небольшого размера под фронтальную фотокамеру. Разрешение экрана составляет 1600х720 точек, и он, располагая визуально очень широкой нижней рамкой, занимает 88,7% площади лицевой панели. По заявлению производителя, спереди смартфон защищен усиленным стеклом Gorilla Glass неустановленного поколения.

На что способен процессор

В Realme C12 нет процессора Qualcomm – вместо него установлен восьмиядерный MediaTek Helio G35, который не стоит путать с более дешевым G25. Дебют обоих чипов состоялся в июне 2020 г. так что С12 стал одним из первых смартфонов на базе G35.

Без широких рамок экрана в смартфоне не обошлось

MediaTek Helio G35 включает в себя восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, интегрированный графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 на частоте до 680 МГц и поддержку флэш-накопителей eMMC 5.1 вместе с оперативной памятью LPDDR3 и LPDDR4x. Также в нем присутствуют ресиверы навигационных систем Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS и модули беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). G35 производится по нормам 12-нанометрового техпроцесса.

Квартет камер в одном смартфоне

Модуль основной камеры в Realme C12 очень напоминает тыльную камеру Apple iPhone 11 Pro, как расположением, так и дизайном. Сенсоров внутри него ровно три, а четвертый – это светодиодная вспышка.

Издалека C12 можно спутать с Apple iPhone 2019 модельного года

Базовая камера в данном случае имеет разрешение 13 Мп и апертуру f/2,2, а два оставшихся сенсора – это 2 Мп для макросъемки (f/2,4) и монохромный 2 Мп (f/2,2) для более резких портретных снимков. Есть поддержка HDR, режима панорамной съемки, а также запись Full HD-роликов.

О фронтальной камере сказать практически нечего. Это стандартный 5-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2,0 без излишеств.

Что еще есть в смартфоне

С завода на Realme C12 установлена ОС Android 10 с прошивкой Realme UI. Он поставляется с двойным слотом под SIM-карты и отдельным лотком под microSD, у него есть LTE-модем и отдельный вход под наушники, которые будут использоваться в качестве антенны при прослушивании FM-радио (встроенный приемник в наличии).

Realme C11, практически близнец С12

Внешне Realme C12 очень напоминает своего предшественника – дизайн смартфонов различается, мягко говоря, несильно. Но отличить их все же можно: к примеру, у С12 есть сканер отпечатков пальцев (он выведен на заднюю панель) а С11 его лишен. К тому же, в составе последнего есть только две основные фотокамеры вместо трех у С12.

С учетом немаленького аккумулятора в сочетании с легким пластиковым корпусом новинка Realme весит сравнительно немного – 209 граммов. Размеры смартфона – 165х76х10 мм.