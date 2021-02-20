В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео

Samsung запустила российские продажи смартфона Galaxy A02 стоимостью 9000 руб. с аккумулятором 3000 мАч. Это мобильник начального уровня с 2 ГБ оперативной памяти, и в России его основной соперник – это Redmi 9C, при небольшой разнице в цене обладающий большим арсеналом функций.

Бюджетник Samsung прибыл в Россию

В российской рознице начались продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02, прямого конкурента недорогих смартфонов Xiaomi Redmi. Как сообщили CNews представители Samsung, в России данный аппарат можно купить в черном, красном и синем оттенках полностью пластикового корпуса.

Российская версия, согласно информации портала GSM Arena, отличается от международной, дебют которой состоялся в конце января 2021 г. в Таиланде. Россияне могут приобрести Galaxy A02 всего лишь с 2 ГБ оперативной памяти за 9000 руб., тогда как за рубежом доступна комплектация с 3 ГБ ОЗУ приблизительно за $100 (7400 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2021 г.). Объемы встроенной памяти идентичны – 32 ГБ, другие варианты не предусмотрены.

Основной соперник Galaxy A02 в российской рознице – это Xiaomi Redmi 9C образца июня 2020 г. Он стоит 9500 руб., обладая схожими основными характеристиками, но при этом у него, в отличие от А02, есть NFC-чип для бесконтактной оплаты и три камеры в основном модуле вместо двух.

Экран и процессор

Galaxy A02 укомплектован дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1600х720 точек (формат HD+). Это матрица TFT PLS – собственная разработка Samsung на базе классических панелей IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Оттенки корпуса Galaxy A02 для российского рынка

Экран смартфона имеет рамки ощутимой толщины по всему периметру, в особенности снизу, а верхней есть еще и небольшой вырез каплевидной формы под фронтальную камеру. Это базовый 5-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.0 и без дополнительных сенсоров или вспышки.

Основа бюджетного мобильника Samsung – процессор MT6739 тайваньской компании MediaTek. Этот чип вышел более трех лет назад, еще в сентябре 2017 г., и это 64-битный CPU с четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте до 1,5 ГГц и видеокартой PowerVR GE8100 на 570 МГц.

Redmi 9C, главный конкурент Galaxy A02

Процессор умеет работать с памятью LPDDR3 до 3 ГБ (оперативная) и eMMC 5.1 (встроенная). Нормы его производства (техпроцесс) MediaTek не раскрывает. Отметим, что в Redmi 9C установлен более современный MediaTek Helio G35 2020 года выпуска.

Фотокамеры и система питания

В дополнение к фронтальной 5-мегапиксельной камере у Galaxy A02 есть двойной основной модуль с разрешением 13 Мп (основной сенсор) и 2 Мп (вспомогательный). Диафрагма первого – f/1,9, второго – f/2,4.

Обзор и тестирование Galaxy A02

Тыльная камера смартфона поддерживает цифровой (не оптический) восьмикратный зум, располагает светодиодной вспышкой и записывает видео в формате Full HD (1920х1080 точек). Второй модуль нужен здесь для макросъемки (съемка с максимально близкого расстояния).

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

Galaxy A02 работает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч. Емкость сравнительно большая (например, такая же АКБ используется во флагманском Galaxy S21 Ultra стоимостью в России от 110 тыс. руб.), и ее хватит на 16 часов воспроизведения видео, 19 часов интернета по Wi-Fi или 79 часов прослушивания музыки. Максимальное время разговора в LTE-сетях – 24 часа.

Восполнение заряда аккумулятора осуществляется по microUSB, что говорит об отсутствии быстрой зарядки. Поддерживается максимум 7,75 Вт (5 В, 1,55 А).

Что еще умеет смартфон

Ассортимент возможностей и функций Galaxy A02 включает поддержку сотовых сетей четвертого поколения (под SIM-карты предусмотрено два слота) и накопителей microSD до 1 ТБ, притом под карту памяти здесь реализован отдельный лоток. В наличии модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) вместе с ресиверами GPS и ГЛОНАСС, но вот сканера отпечатков пальцев и чипа NFC в смартфоне нет.

Galaxy A02 в сером цвете в России недоступен

С завода Galaxy A02 поставляется с фирменной прошивкой Samsung One UI. Она устанавливается поверх ОС Android 10, вышедшей еще в августе 2019 г., и пока неизвестно, планирует ли Samsung обновлять ее до Android 11 образца сентября 2020 г.

Размеры Galaxy A02 составляют 164x76x9 мм при весе 206 граммов.