В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео
Samsung запустила российские продажи смартфона Galaxy A02 стоимостью 9000 руб. с аккумулятором 3000 мАч. Это мобильник начального уровня с 2 ГБ оперативной памяти, и в России его основной соперник – это Redmi 9C, при небольшой разнице в цене обладающий большим арсеналом функций.
Бюджетник Samsung прибыл в Россию
В российской рознице начались продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02, прямого конкурента недорогих смартфонов Xiaomi Redmi. Как сообщили CNews представители Samsung, в России данный аппарат можно купить в черном, красном и синем оттенках полностью пластикового корпуса.
Российская версия, согласно информации портала GSM Arena, отличается от международной, дебют которой состоялся в конце января 2021 г. в Таиланде. Россияне могут приобрести Galaxy A02 всего лишь с 2 ГБ оперативной памяти за 9000 руб., тогда как за рубежом доступна комплектация с 3 ГБ ОЗУ приблизительно за $100 (7400 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2021 г.). Объемы встроенной памяти идентичны – 32 ГБ, другие варианты не предусмотрены.
Основной соперник Galaxy A02 в российской рознице – это Xiaomi Redmi 9C образца июня 2020 г. Он стоит 9500 руб., обладая схожими основными характеристиками, но при этом у него, в отличие от А02, есть NFC-чип для бесконтактной оплаты и три камеры в основном модуле вместо двух.
Экран и процессор
Galaxy A02 укомплектован дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1600х720 точек (формат HD+). Это матрица TFT PLS – собственная разработка Samsung на базе классических панелей IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.
Экран смартфона имеет рамки ощутимой толщины по всему периметру, в особенности снизу, а верхней есть еще и небольшой вырез каплевидной формы под фронтальную камеру. Это базовый 5-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.0 и без дополнительных сенсоров или вспышки.
Основа бюджетного мобильника Samsung – процессор MT6739 тайваньской компании MediaTek. Этот чип вышел более трех лет назад, еще в сентябре 2017 г., и это 64-битный CPU с четырьмя ядрами Cortex-A53 на частоте до 1,5 ГГц и видеокартой PowerVR GE8100 на 570 МГц.
Процессор умеет работать с памятью LPDDR3 до 3 ГБ (оперативная) и eMMC 5.1 (встроенная). Нормы его производства (техпроцесс) MediaTek не раскрывает. Отметим, что в Redmi 9C установлен более современный MediaTek Helio G35 2020 года выпуска.
Фотокамеры и система питания
В дополнение к фронтальной 5-мегапиксельной камере у Galaxy A02 есть двойной основной модуль с разрешением 13 Мп (основной сенсор) и 2 Мп (вспомогательный). Диафрагма первого – f/1,9, второго – f/2,4.
Тыльная камера смартфона поддерживает цифровой (не оптический) восьмикратный зум, располагает светодиодной вспышкой и записывает видео в формате Full HD (1920х1080 точек). Второй модуль нужен здесь для макросъемки (съемка с максимально близкого расстояния).
Galaxy A02 работает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч. Емкость сравнительно большая (например, такая же АКБ используется во флагманском Galaxy S21 Ultra стоимостью в России от 110 тыс. руб.), и ее хватит на 16 часов воспроизведения видео, 19 часов интернета по Wi-Fi или 79 часов прослушивания музыки. Максимальное время разговора в LTE-сетях – 24 часа.
Восполнение заряда аккумулятора осуществляется по microUSB, что говорит об отсутствии быстрой зарядки. Поддерживается максимум 7,75 Вт (5 В, 1,55 А).
Что еще умеет смартфон
Ассортимент возможностей и функций Galaxy A02 включает поддержку сотовых сетей четвертого поколения (под SIM-карты предусмотрено два слота) и накопителей microSD до 1 ТБ, притом под карту памяти здесь реализован отдельный лоток. В наличии модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) вместе с ресиверами GPS и ГЛОНАСС, но вот сканера отпечатков пальцев и чипа NFC в смартфоне нет.
С завода Galaxy A02 поставляется с фирменной прошивкой Samsung One UI. Она устанавливается поверх ОС Android 10, вышедшей еще в августе 2019 г., и пока неизвестно, планирует ли Samsung обновлять ее до Android 11 образца сентября 2020 г.
Размеры Galaxy A02 составляют 164x76x9 мм при весе 206 граммов.