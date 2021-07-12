Аналитика МТС: в I полугодии в России выросли продажи дорогих гаджетов

МТС проанализировала рынок смартфонов в первом полугодии 2021 года. Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили рекордные 303 млрд рублей, что на 35% больше результатов прошлого года за аналогичный период.

По оценке аналитиков МТС, в первом полугодии 2021 года в России было продано 12,8 млн смартфонов. В натуральном выражении российский рынок сократился на 5,4% — на это частично повлияло снижение спроса на устройства Huawei и Honor в связи с ограничением доступа к сервисам Google.

Рынок гаджетов активно меняется за счёт растущей популярности премиальных моделей. Сегмент смартфонов до 20 000 рублей в абсолютных значениях упал на 26%, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей увеличилось в два раза.

Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым продаваемым устройством в январе-июне 2021 года. Новые линейка также пользуется популярностью среди россиян. Самой продаваемой моделью 12-й серии стал iPhone 12 Pro Max — его выбирали в 32% случаев. Реже всего покупали iPhone 12 mini — компактный гаджет занял долю 11,5% от всех купленных iPhone 12 в разных модификациях.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов в первом полугодии 2021 года занимает Samsung с долей 33,2%. На втором месте Xiaomi с 23,2%, на третьем — Apple с 15,3%. За ними следуют Honor — 6,5% и Realme — 3,5%. Лучшую динамику роста продаж абсолютных значениях среди популярных брендов показали Apple — 46% и Samsung — 37%. В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 44%, Samsung — 30%, Xiaomi — 12,8%, Honor — 3,5% и Realme — 1,8%.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в России в первом полугодии 2021 года: Apple iPhone 11 128 ГБ, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12 32 ГБ, Samsung Galaxy A12 64 ГБ, Apple iPhone 11 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A02, Samsung Galaxy A01 Core, Xiaomi Redmi 9 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9 32 ГБ.