«М.Видео-Эльдорадо»: китайские бренды смартфонов в 2022 г. заняли рекордные 65%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2022 г. В общей сложности за этот период россияне приобрели около 24 млн смартфонов, более 65% из них пришлось на устройства китайских производителей. При этом совокупная доля брендов Samsung и Apple снизилась за год с 45% до порядка 30%. Средний чек за 12 месяцев составил около 22,5 тыс. руб., что на 5% ниже уровня 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвертом месте оказалась компания Apple. На пятой строчке впервые оказался бренд Tecno. В общей сложности на бренды холдинга Transsion (Tecno, Infinix и Itel) пришелся минимум каждый десятый проданный в России девайс, что более чем втрое чем годом ранее.

Производители из Китая смогли существенно усилить свои позиции в условиях ограниченного присутствия ряда популярных брендов, непростой ситуации с логистикой и переориентированием спроса после инвестиционной покупательской активности в I квартале 2022 г. в сторону устройств стартового и среднего уровня до 30 тыс. руб. По итогам 2022 г. в общей сложности они заняли уже 65% российского рынка в штуках, годом ранее это было порядка 50%. В пользу китайских брендов кроме соотношения цены и качества при широких технических возможностях, вариативности в ассортименте для разных потребностей и дизайне, также говорит наличие ОС Android с различными магазинами приложений и развитие экосистем из цифровых аксессуаров.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев:« “М.Видео-Эльдорадо” несмотря на все вызовы и сложности года продолжает сохранять позиции крупнейшего продавца смартфонов в России за счет разнообразных механик пополнения стока и широкого круга партнерств, удобного сервиса, магазинов в формате шоу-румов, поддержания ценовой привлекательности за счет промо, программ рассрочки и trade-in. На конец года ритейлеры предлагают более 1500 наименований смартфонов от порядка 25 брендов, что позволяет покрыть потребности широкой аудитории. На выбор есть как востребованные гаджеты от Xiaomi, Realmе, Tecno или нового бренда Wiko, так и уже знакомые производители Samsung и Apple с нашей гарантией. Стоит отметить, что россияне продолжают активно интересоваться новинками и использовать механику предзаказа, чтобы получить ожидаемый девайс в числе первых. Особенно это актуально для статусных флагманов, что подтверждает повышенное внимание на старте к ряду релизов китайских брендов, новым складным девайсам Samsung, а особенно линейке iPhone 14, продажи которой мы открыли первыми среди российских ритейлеров».

Развитие ассортимента китайскими брендами под разные потребности и расширение ассортимента в нише флагманов способствует дальнейшему массовому проникновению ряда технологий и функций. Так, у 95% проданных устройств есть биометрические датчики (88% годом ранее), 73% смартфонов имеют аккумулятор более 5000 мАч (60% в 2021 г.), 70%, на уровне 2021 г., осталась доля девайсов с NFC, каждый пятый обладает поддержкой 5G сетей (10% годом ранее), средняя диагональ экрана выросла c 5,8 почти до 6,2 дюймов, смартфоны с тройным сенсором основной камеры и квадрокамерой заняли порядка 60%.

Рейтинг пяти наиболее популярных смартфонов традиционно включает в основном модели начального уровня, отражает лидирующие позиции производителей и доминирующие положение Xiaomi (в числе бестселлеров Redmi 9A, Redmi Note 10S и Xiaomi Redmi 9C), при этом третий год подряд в топ входит iPhone 11 (128 ГБ), впервые в топ-5 оказался смартфон от бренда Tecno.

Топ-5 смартфонов, российский рынок, 2022 г.: Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ), Xiaomi Redmi Note 10S, iPhone 11 (128 ГБ), Tecno Spark 8C (64 ГБ), Xiaomi Redmi 9C (64 ГБ).

В среднеценовом сегменте, от 20 до 40 тыс. руб. самым популярным также оказался смартфон от Xiaomi – Redmi Note 10 Pro (128 ГБ). На втором месте оказался Honor 50 Lite (128 ГБ), на третьем и четвертом оказались Samsung Galaxy A52 и A32 соответственно, пятерку замкнул Xiaomi 11 Lite NE. В рейтинге наиболее продаваемых девайсов дороже 55 тыс. руб. все пять позиций заняли различные конфигурации смартфонов Apple из линеек iPhone 13 и iPhone 12.

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Топ-5 смартфонов, 20-40 тыс. руб., российский рынок, 2022 г.: Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 ГБ), Honor 50 Lite (128 ГБ), Samsung Galaxy A52 (128 ГБ), Samsung Galaxy A32 (128 ГБ), Xiaomi 11 Lite NE (128 ГБ).

Топ-5 смартфонов, от 55 тыс. руб., российский рынок, 2022 г.: iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 12 (128 ГБ), iPhone 12 (64 Г,) iPhone 13 (256 ГБ), iPhone 13 Pro Max (256 ГБ).

В сегменте флагманов развитие получает сегмент складных смартфонов. Основными игроками для российского рынка здесь являются Samsung и Huawei, чьи новинки поступили в продажу в 2022 г. Бренды предложили девайсы с двумя вариантами складных механизмов, увеличивая надежность и возможности, улучшая дизайн и качество экранов. Такие девайсы позволяют расширить площадь экрана для потребления контента и работы, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом для тех, кому важна оригинальность или любителей новых технологий.

По итогам 2022 г. на складные смартфоны пришелся 1% от общего денежного объема российского рынка и порядка 2,5% от продаж флагманских устройств. Наиболее популярными производителям являются Samsung и Huawei. Самой востребованной моделью стал Samsung Galaxy Flip3. В число лидеров входят девайсы от Samsung – Fold3, новинки 2022 г. – Fold4 и Flip3, от Huawei – P50 Pocket и Mate Xs 2.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.