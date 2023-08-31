Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон

Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy A05 на замену модели А04, которую можно купить в России менее чем за 8000 руб. Мобильник будет максимально дешевым, поэтому Samsung даже не старалась придать ему современный внешний вид – рамки экрана чудовищно большие, особенно нижняя. В начальном ценовом сегменте Samsung придется сражаться за покупателя с Xiaomi, которая годами играет на рынке недорогих Android-смартфонов. Без соперничества с Realme тоже не обойдется.

Как китайский, только корейский

Компания Samsung ведет разработку нового смартфона Galaxy A05, который окажется если не самым доступным в ее линейке, то одним из самых доступных. Как пишет профильный портал SamMobile, новинка придет на смену модели Galaxy A04, которая была анонсирована в августе 2022 г. поступила в продажу в октябре 2022 г.

Galaxy A04, несмотря на уход Samsung из России в марте 2023 г., можно приобрести в официальной российской рознице по цене от 7000 руб. в зависимости от магазина за версию с 32 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной и от 9000 руб. за старшую модель с 64/4 ГБ памяти. Редакция CNews обнаружила этот телефон в каталогах DNS, МТС и ряда других крупных ритейлеров.

К моменту выхода материала рекомендуемая стоимость пока не анонсированного Galaxy A05 не раскрывалась, но, судя по его спецификациям, он едва ли окажется намного более дорогим в сравнении с предшественником. Не исключено, что его цена составит в районе 10-11 тыс. руб., а в этом сегменте безусловные лидеры – это китайская компания Xiaomi со своим дочерним брендом Redmi и ее прямой конкурент в лице Realme из китайского холдинга ВВК.

Фото: Tecnoblog Нижнюю рамку прекрасно видно даже при выключенном дисплее

В категории до 10 тыс. руб. Xiaomi на момент выхода материала предлагала смартфоны Redmi 9A за 6000 руб. с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ROM и Redmi 10A за 7500 руб. с такими же набором памяти. За 13 тыс. руб. в коллекции Xiaomi есть Redmi 10C с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM.

У Realme выбор богаче – по цене до 14 тыс. руб. к 31 августа 2023 г. она предлагала в России шесть моделей, начиная с ультрадешевого Realme C30s за 5000 руб. и заканчивая С53 за 14 тыс. руб. В списке также числятся С30, С31, С33 и Narzo 50i.

Экран из далекого прошлого

Новый Galaxy A05 унаследует от Galaxy A04 в первую очередь пластиковый корпус и огромную, просто гигантскую по меркам второй половины 2023 г. нижнюю рамку экрана – так называемый «подбородок». Это характерная черта всех недорогих смартфонов на Android, но топовые производители постепенно отказываются от нее.

Сделать нижнюю рамку тоньше можно, что видно на примере двух новых смартфонов TCL, анонсированных в конце августа 2023 г. Модель 40 NxtPaper 4G имеет «подбородок» минимальной толщины и выглядит современно, тогда как более дорогой 40 NxtPaper 5G спереди очень похож на Galaxy A05 и напоминает мобильники шести-восьмилетней давности. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Фото: Tecnoblog Тыльная панель такая же, как у десятков других недорогих смартфонов

Спецификации экрана Galaxy A05 (диагональ и разрешение) пока не раскрываются, но чудес от него, с учетом того, что это один из самых дешевых смартфонов Samsung, ждать не стоит. В Galaxy A04, например, установлен PLS-экран (модификация IPS) на 6,5 дюйма с низким разрешением 1600х720 пикселей или HD+.

Неожиданный прирост производительности

По информации SamMobile, Galaxy A05 имеет все шансы получить очень хороший по меркам недорогих смартфонов Samsung процессор. С высокой долей вероятности это будет MediaTek Helio G88 образца июня 2021 г., производимый по 12-нанометровой топологии и выдающий более 245 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu и свыше 1250 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 5. В его распоряжении есть графика Mali-G52 MP2 на двух ядрах, а также пара высокопроизводительных ядер Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть энергоэффективных А55 на 1,8 ГГц.

По сравнению с Galaxy A04 прирост производительности ожидается значительный, потому что в этом смартфоне стоит хоть и тоже 12-нанометровый, но совсем старый процессор Helio P35, который MediaTek показала в конце 2018 г. В его составе графика PowerVR GE8320 и восемь ядер Cortex A53, половина из которых работает на 2,3 ГГц, а вторая половина – на 1,8 ГГц. Результат в AnTuTu – чуть более 114 тыс. баллов, в GeekBench 5 – в пределах 970 баллов в многоядерном режиме.

Фото: Samsung Galaxy A04. Новый А05 почти не отличается от него внешне

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Ко всему этому добавятся батарея на 5000 мАч, как и в предшественнике, и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость накопителя неизвестна, но едва ли она превысит 64 ГБ в топовой комплектации. О смартфоне также известно, что у него будет двойная основная камера, и что управляться он будет современной системой Android 13.

SamMobile пишет, что премьера Galaxy A05 состоится в самом ближайшем будущем. С момента премьеры Galaxy A04 прошел ровно год.