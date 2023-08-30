Созданы уникальные дешевые смартфоны с полностью безопасными для глаз экранами как у электронных книг, но гораздо лучше

TCL выпустила сразу два смартфона с экранами на базе своей фирменной технологии NxtPaper. Такие дисплеи не нуждаются в дополнительной подсветке, как OLED, и не излучают синий свет, что делает их безопасными для глаз. За счет особенностей экрана они напоминают страницы книги, и в смартфонах есть режим ридера, позволяющий с комфортом потреблять большие объемы текстовой информации. Таких экранов нет ни в одном смартфоне, даже в Apple iPhone. При этом стоят новинки TCL по современным меркам очень недорого.

И смартфон, и электронная книга

Китайская компания TCL показала два новых смартфона 40 NxtPaper и 40 NxtPaper 5G с экранами на основе технологии NxtPaper. Она призвана радикально снизить негативное воздействие дисплеев на глаза пользователя, то есть, другими словами, обезопасить его зрение даже при длительном пользовании устройством.

Премьера технологии NxtPaper, как сообщал CNews, состоялась в начале осени 2020 г. В настоящее время TCL применяет ее не только в смартфонах, но также в мобильных ПК и планшетных компьютерах. Защита глаз обеспечивается за счет нулевого излучения синего света, которое и является основным фактором негативного воздействия современных экранов на зрение человека. Дисплеи NxtPaper сама TCL сравнивает с бумагой, а с технической точки зрения это нечто среднее между панелями Е Ink на электронных чернилах (в том числе цветных), которые используются в ридерах, и OLED-матрицами. От первых им досталось нулевое воздействие на глаза, а от вторых – отсутствие дополнительной подсветки.

В современном мире с 2019 г. существуют ридеры с цветными экранами на электронных чернилах - в них устанавливаются панели Е Ink Kaleido с поддержкой 4096 цветов. TCL не раскрывает точное число поддерживаемых экранами NxtPaper цветов, но во время анонса технологии в 2020 г. она заявляла, что ее новинка на 25% контрастнее в сравнении с Е Ink Kaleido. Также к преимуществам панелей TCL можно отнести частоту обновления - в данном случае 90 Гц, то есть 90 раз в секунду, что делает их пригодными для игр и просмотра видеороликов. Экраны электронных книг за счет особенностей технологии Е Ink и сферы их применения обновляются максимум раз в несколько секунд - для чтения книг этого более чем достаточно.

Что касается смартфонов 40 NxtPaper и 40 NxtPaper 5G, получивших безопасные экраны, различий у них больше, чем может показаться – это не только приставка 5G в названии одного из них, но и как минимум их внешний вид. Релиз 40 NxtPaper состоится в сентябре 2023 г., а 40 NxtPaper 5G задержится на месяц. Поначалу они будут продаваться только в Европе по цене 200 и 250 евро соответственно (21 и 26,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 августа 2023 г.) – в других регионах их появление ожидается до конца 2023 г. Вероятность выхода телефонов в России есть – в конце августа 2023 г. TCL привезла в Россию несколько своих новинок, включая телевизоры с экранами miniLED.

Фото: TCL Вреда для глаз от экранов новых смартфонов не больше, чем от электронных книг, но при этом они полноцветные

Отметим, что в обоих смартфонах есть режим электронной книги, когда частота обновления снижается до минимума, а изображение становится черно-белым. Это экономит заряд АКБ и позволяет читать с дисплея часами.

Смартфон без 5G

Телефон TCL 40 NxtPaper получил более современный дизайн по сравнению с моделью TCL 40 NxtPaper 5G. Он укомплектован экраном на 6,78 дюйма по диагонали и частотой обновления до 90 Гц, а изображение на него выводится в разрешении Full HD+ или 2460х1080 пикселей. Экран здесь очень вытянутый – соотношение сторон у него 20,5:9.

Яркость экрана – 450 нит, контрастность – 1500:1. При этом он занимает 91% площади лицевой панели и охватывает 91% цветового пространства NTSC.

Китайский смартфон собран на базе тайваньского процессора MediaTek Helio G88. Как и сам мобильник, это не самое флагманское решение – чип выдает частоту до 2 ГГЦ на двух ядрах Cortex A75 и до 1,8 ГГц на шести менее производительных А55. У него есть графическая подсистема Mali G52 MC2 на двух ядрах, а сам он выпускается по 12-нанометровым нормам.

Фото: TCL TCL 40 NxtPaper

Несмотря на цену, TCL 40 NxtPaper получил внушительный по современным меркам объем оперативной памяти – 8 ГБ, который можно увеличить вдвое за счет встроенного накопителя. Последний вмещает 256 ГБ информации и может быть дополнен картой microSD объемом до 2 ТБ.

TCL 40 NxtPaper работает от АКБ на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки (блок питания в комплекте) по USB-C 2.0. до 100% батарея заряжается за 100 минут, до 50% – за полчаса.

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В телефоне имеются модули NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. Он не поддерживает сотовые сети пятого поколения, но располагает отдельным входом под проводные наушники, двумя SIM-слотами, парой динамиков, сканером отпечатков пальцев кнопке включения и в прошивкой TCL UI 5.0 на базе ОС Android 13.

Набор камер на тыльной панели смартфона 40 NxtPaper начинается с базового сенсора на 50 МП размерами 1/2,76 дюйма с апертурой f/1.8 и углом обзора 76,7 градусов. Рядом с ним находятся ультраширокоугольная камера (5 МП, 1/5 дюйма, f/2.2, 115 градусов) и макрокамера (2 МП, 1/5 дюйма, f/2.4, 89 градусов). Запись видео осуществляется в Full HD-разрешении и максимум на 30 кадрах в секунду.

Фронтальная камера смартфона аккуратно вписана в экран, имеет фиксированный фокус и разрешение 32 МП. К ее характеристикам относятся апертура f/2,0, угол обзора 71,5 градуса и размер датчика 1/3,45 дюйма.

Сетей больше, возможностей меньше

40 NxtPaper 5G – это гораздо более простой аппарат в сравнении с 40 NxtPaper с точки зрения электроники. У него есть несколько преимуществ перед «родственником», но о них пользователь узнает, лишь когда примет факт наличия у смартфона гигантских для 2023 г. рамок вокруг экрана и морально устаревшего каплевидного выреза под фронтальную камеру.

40 NxtPaper 5G меньше, чем 40 NxtPaper – диагональ его экрана равна 6,6 дюйма, а разрешение снижено до 1612х720 пикселей или HD+. Спереди он занимает 89% площади при соотношении сторон 20:9, но зато у него выше яркость (500 нит) и охват NTFC (70%). Частота обновления такая же – до 90 Гц.

Фото: TCL TCL 40 NxtPaper 5G

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В телефоне нет быстрой зарядки – аккумулятор на 5000 мАч поддерживает только 15 Вт и потому заряжается до 100% за три часа. При этом внутри него стоит более современный процессор Mediatek Dimensity 6020 (техпроцесс 7 нм, два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шесть Cortex-A55 на 2 ГГц и графика Mali-G57 МС2 на двух ядрах), вот объем ОЗУ уменьшен с 8 до 6 ГБ (с 16 до 12 ГБ с расширением). Емкость накопителя – 256 ГБ, есть слот microSD под карты до 1 ТБ.

Телефон получил поддержку сетей пятого поколения (5G), фронтальную камеру на 8 МП (датчик 1/4 дюйма, апертура f/2.0, угол обзора 80,6 градуса) и три датчика сзади: 50 МП (1/2,76 дюйма, f/1.8, 74,2 градуса) 2 МП (сенсор глубины, 1/5 дюйма, f/2,4, 85 градусов) и 2 МП (макро, 1/5 дюйма, f/2,4, 89 градусов). Динамик у 40 NxtPaper 5G лишь один, а блока питания в комплекте и вовсе нет – его придется покупать отдельно.