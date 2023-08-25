В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple

Российская розница пополнилась телевизорами TCL с «квантовыми точками» и панелями miniLED. Эти технологии служат для улучшения качества изображения – первую продвигает Samsung, а вторую все активнее использует в своей технике Apple.

«Квантовые точки» и miniLED

Китайская компания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана, две из которых уже поступили в продажу.

Также TCL сообщила CNews о релизе на территории России модели С745. У этого смарт-ТВ нет miniLED, а сама модель ориентирована производителем в первую очередь на геймеров благодаря встроенному игровому режиму. В этом телевизоре используются «квантовые точки», популяризацией которых во всем мире занимается компания Samsung.

Россиянам ТВ С845 будет доступен в вариантах на 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. На момент выхода материала в свободной продаже были доступны лишь 55- и 75-дюймовая версии по цене 70 и 120 тыс. руб. соответственно, сроки прибытия и стоимость оставшихся двух телевизоров TCL не раскрывает, как и стоимость модели С745.

MiniLED – это технология, на которую делает большую ставку компания Apple. Например, весной 2023 г. аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который никогда не ошибается в своих сведениях о «яблочной» технике, сообщил, что компания работает сразу над шестью устройствами с такими экранами. В их числе iPad Pro (12,9 дюйма), 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini, а также 27-дюймовый iMac Pro и два MacBook Pro — на 14,1 и 16 дюймов.

MiniLED – это, по сути, массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. MiniLED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

Телевизор на mini-LED

Смарт-ТВ TCL С845 выделяется не только типом экрана, но и его яркостью, которая в пике может достигать 2000 нит. Контрастность у него – 120 Гц, что вдвое выше, чем у подавляющего большинства телевизоров на российском рынке, а базовая контрастность увеличена до 5000:1. С обычными телевизорами С845 роднит лишь соотношение сторон экрана – здесь оно стандартное, 16:9.

Дисплей TCL С845 имеет углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и 896 локальных зон затемнения и 2304 зоны микрозатемнения, что стало возможным именно благодаря miniLED. Охват цветового пространства DCI-P3 равен 97%, и ко всему этому добавляются технологии улучшения изображения HDR10+, IMAX и Dolby Vision. Игровой режим в телевизоре тоже есть, равно как и поддержка технологии вертикальной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro.

Подробности об основной смарт-составляющей (объемы памяти) производитель на момент выхода материала не раскрывал, но зато известна модель процессора – это MediaTek MT9612+. CPU разработан специально для использования в телевизорах, имеет четыре ядра Cortex A55 на частоте до 1,5 ГГц и поддерживает до 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3.

Фото: TCL Основные достоинства С845

За вывод звука в телевизоре отвечает аудиосистема формата 2.1 суммарной мощностью 60 Вт. Есть возможность управления голосом (микрофон встроен в комплектный пульт) или жестами – пользователь будет взаимодействовать с прошивкой Google Android TV.

Из интерфейсов в телевизоре есть Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac на 2,4 и 5 ГГц, он же Wi-Fi 6. Также в наличии Ethernet, Композитный видеовход miniRCA, цифровой оптический аудиовыход SPDIF, один USВ и четыре HDMI 2.1. Смарт-ТВ имеет металлический корпус и, в отличие от большинства современных моделей, поставляется не с двумя ножками, а одной центральной подставкой.

Телевизор для геймеров

Телевизор TCL С745, как сообщили CNews представители разработчика, предлагается в модификациях с экранами от 55 до 98 дюймов, но на официальном сайте компании на 25 августа 2023 г. было доступно лишь три варианта – на 55, 65 и 75 дюймов. Этот смарт-ТВ получил дисплей с «квантовыми точками» – технологии улучшения изображения. В таких экранах светодиодная подсветка располагается в задней панели и имеет лишь синий цвет, за счет чего она может излучать световой поток постоянной величины. Поток света поступает на отдельный слой экрана с квантовыми точками. Под его воздействием точки тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны, то есть определенного цвета. Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.

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Экран TCL C745 имеет частоту обновления 144 Гц, поддерживает разрешение 4К, имеет 200 зон локального затемнения и максимальную яркость 1000 нит при контрастности 6000:1 и поддержке «улучшателей» изображения HDR10, Dolby Vision и HLG. Из интерфейсов в телевизоре есть Ethernet, четыре HDMI 2.1, один USB и Bluetooth 5.0 на пару с Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

Фото: TCL Возможности TCL С745

Акустика в С745 состоит и двух динамиков по 15 Вт и технологии Dolby Atmos, К смарт-составляющей относится прошивка Google Android TV – тип процессора и емкость модулей памяти не раскрываются.