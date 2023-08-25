В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple
Российская розница пополнилась телевизорами TCL с «квантовыми точками» и панелями miniLED. Эти технологии служат для улучшения качества изображения – первую продвигает Samsung, а вторую все активнее использует в своей технике Apple.
«Квантовые точки» и miniLED
Китайская компания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана, две из которых уже поступили в продажу.
Также TCL сообщила CNews о релизе на территории России модели С745. У этого смарт-ТВ нет miniLED, а сама модель ориентирована производителем в первую очередь на геймеров благодаря встроенному игровому режиму. В этом телевизоре используются «квантовые точки», популяризацией которых во всем мире занимается компания Samsung.
Россиянам ТВ С845 будет доступен в вариантах на 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. На момент выхода материала в свободной продаже были доступны лишь 55- и 75-дюймовая версии по цене 70 и 120 тыс. руб. соответственно, сроки прибытия и стоимость оставшихся двух телевизоров TCL не раскрывает, как и стоимость модели С745.
MiniLED – это технология, на которую делает большую ставку компания Apple. Например, весной 2023 г. аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который никогда не ошибается в своих сведениях о «яблочной» технике, сообщил, что компания работает сразу над шестью устройствами с такими экранами. В их числе iPad Pro (12,9 дюйма), 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini, а также 27-дюймовый iMac Pro и два MacBook Pro — на 14,1 и 16 дюймов.
MiniLED – это, по сути, массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. MiniLED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.
Телевизор на mini-LED
Смарт-ТВ TCL С845 выделяется не только типом экрана, но и его яркостью, которая в пике может достигать 2000 нит. Контрастность у него – 120 Гц, что вдвое выше, чем у подавляющего большинства телевизоров на российском рынке, а базовая контрастность увеличена до 5000:1. С обычными телевизорами С845 роднит лишь соотношение сторон экрана – здесь оно стандартное, 16:9.
Дисплей TCL С845 имеет углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и 896 локальных зон затемнения и 2304 зоны микрозатемнения, что стало возможным именно благодаря miniLED. Охват цветового пространства DCI-P3 равен 97%, и ко всему этому добавляются технологии улучшения изображения HDR10+, IMAX и Dolby Vision. Игровой режим в телевизоре тоже есть, равно как и поддержка технологии вертикальной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro.
Подробности об основной смарт-составляющей (объемы памяти) производитель на момент выхода материала не раскрывал, но зато известна модель процессора – это MediaTek MT9612+. CPU разработан специально для использования в телевизорах, имеет четыре ядра Cortex A55 на частоте до 1,5 ГГц и поддерживает до 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3.
За вывод звука в телевизоре отвечает аудиосистема формата 2.1 суммарной мощностью 60 Вт. Есть возможность управления голосом (микрофон встроен в комплектный пульт) или жестами – пользователь будет взаимодействовать с прошивкой Google Android TV.
Из интерфейсов в телевизоре есть Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac на 2,4 и 5 ГГц, он же Wi-Fi 6. Также в наличии Ethernet, Композитный видеовход miniRCA, цифровой оптический аудиовыход SPDIF, один USВ и четыре HDMI 2.1. Смарт-ТВ имеет металлический корпус и, в отличие от большинства современных моделей, поставляется не с двумя ножками, а одной центральной подставкой.
Телевизор для геймеров
Телевизор TCL С745, как сообщили CNews представители разработчика, предлагается в модификациях с экранами от 55 до 98 дюймов, но на официальном сайте компании на 25 августа 2023 г. было доступно лишь три варианта – на 55, 65 и 75 дюймов. Этот смарт-ТВ получил дисплей с «квантовыми точками» – технологии улучшения изображения. В таких экранах светодиодная подсветка располагается в задней панели и имеет лишь синий цвет, за счет чего она может излучать световой поток постоянной величины. Поток света поступает на отдельный слой экрана с квантовыми точками. Под его воздействием точки тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны, то есть определенного цвета. Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.
Экран TCL C745 имеет частоту обновления 144 Гц, поддерживает разрешение 4К, имеет 200 зон локального затемнения и максимальную яркость 1000 нит при контрастности 6000:1 и поддержке «улучшателей» изображения HDR10, Dolby Vision и HLG. Из интерфейсов в телевизоре есть Ethernet, четыре HDMI 2.1, один USB и Bluetooth 5.0 на пару с Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
Акустика в С745 состоит и двух динамиков по 15 Вт и технологии Dolby Atmos, К смарт-составляющей относится прошивка Google Android TV – тип процессора и емкость модулей памяти не раскрываются.