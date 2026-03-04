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Apple MacBook Pro

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04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore:

техники и электроники restore: открыла предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте

03.03.2026 «М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5

беспечивает до 18 часов автономной работы и доступен в версиях с диагональю 13 и 15 дюймов. Линейка MacBook Pro представлена 14- и 16-дюймовыми моделями с чипами M5 Pro и M5 Max, ориентированны
22.10.2025 Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»

ристого цвета и iPad 11 2025 на 128 ГБ синего цвета. Среди ноутбуков покупатели чаще всего выбирают MacBook Pro 16 M4 Pro и MacBook Pro 14 M4 Pro с объемом памяти 1 ТБ и 512 ГБ.
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple

store: объявляет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, т
15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., Ma
07.05.2025 «Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30%

I квартале 2025 г. в среднем стоили 13 тыс. руб. и 72 тыс. руб. соответственно. И на 13% подешевели MacBook Pro 16 2019 г. выпуска, а также MacBook Air 13 на M1 2020 г. Эти модели в среднем сто
27.12.2024 В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото

позволяет брать их с собой «в поле». Новинки iRu весят 1,48 кг. Для сравнения, масса ноутбука Apple MacBook Pro 14 на чипе М4 больше – 1,55 кг. По габаритам размеры Tactio 14ALH и 14RLH – 333х3
02.11.2024 Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»

cBook Pro 14 M4 Pro: 24/512 ГБ – 299 999 руб., 24/1 ТБ – 349 999 руб., 36/1 ТБ – 459 999 руб. Apple MacBook Pro 16 M4 Pro: 24/512 ГБ – 369 999 руб., 48/512 ГБ – 419 999 руб. Apple MacBook Pr
01.11.2024 Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России

Состоялась серия презентаций MacBook Pro и других гаджетов Apple, на которых купертиновцы представили обновление популярны
05.04.2024 В MacBook Pro на фирменных процессорах Apple перестал очищаться системный диск. Спасает только тотальное форматирование

ский ИТ-эксперт Гленн Флейшман (Glenn Fleishman) обнаружил нерешаемую проблему в его ноутбуке Apple MacBook Pro с процессором М2. Как пишет портал Tom’s Hardware, его мобильный ПК разучился уда
30.11.2023 МТС начала продажи MacBook Pro на базе процессора М3

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж модели MacBook Pro 14.2 в интернет-магазине МТС. Стоимость ноутбука, работающего на базе нового проц
15.11.2023 Экраны MacBook Pro массово выходят из строя. Эту проблему нельзя решить программно

Еще один «-гейт» Ноутбуки MacBook Pro компании Apple оказались подвержены проблеме, получившей название Dustgate (dust

22.09.2023 Microsoft выпустила сверхмощную замену MacBook Pro и iPad Pro и гигантский настенный ПК, не имеющий аналогов. Все очень дорого

Laptop Go 3 и Laptop Studio 2. Особого внимания заслуживают именно Laptop Studio 2 и Hub 3. Вместо MacBook Pro и iPad Pro Surface Laptop Studio 2 Microsoft позиционирует как самый мощный ноутб
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

В США и Европе вчера в 16:00 по московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас можно эксклюзивно на платформе CDEK.Shopping. Средний срок доставк
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России

Б данных. Стоит такая версия 235 тыс. руб., в комплекте 96-ваттный блок питания. Российские цены на MacBook Pro 16 Для 16-дюймового MacBook Pro предусмотрено три комплектации. Базовая стоит 235
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

е маловато для полноценной работы дизайнера. Во-вторых, даже сам производитель позиционирует именно MacBook Pro 16 в качестве ультимативной рабочей станции для создателей контента.  Ноутбук

01.04.2021 Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro

иск против компании. В иске сказано, что в 2016-2017 гг. Apple продавала 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате. Он был слиш
03.12.2020 Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном

йдет три ноутбука, но именно MacBook Pro будет именно два – новое поколение существующего с 2019 г. MacBook Pro 16 и совершенно новый MacBook Pro 14,1. Третьим окажется MacBook Air следующего п
11.11.2020 Apple тихо взвинтила российские цены на ноутбуки с устаревшими процессорами. Они подорожали на десятки тысяч рублей

ены на старые ноутбуки Редакция CNews обнаружила, что компания Apple резко повысила цены на ноутбук MacBook Pro 16, работающий на старых процессорах Intel. Разница в стоимости составила десятки
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности

своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1 – первом в ми
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro

экрана и процессора, ноутбук относится к среднему классу – в нем даже нет дискретной видеокарты, и графику приходится обрабатывать встроенному в процессор видеоядру. Для сравнения, в США 13-дюймовый MacBook Pro с теми же объемами RAM и SSD стоит $1300 (102,7 тыс. руб.), в России его цена составляет 120 тыс. руб. Российские цены ThinkPad X1 Fold пока не объявлены. Владельцам ThinkPad X1 Fol
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

да как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с вышедшим в марте 2020 г. iPad Pro 2020 и ноутбуком MacBook Pro. Весенние новинки Microsoft Трансформер Surface Book 3 поступит в продажу 21 мая 2020 г. по цене от $1600 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2020 г.) за 13,5-дюймовую версию и от
28.01.2020 Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео

на 28 января 2020 г.). Во время анонса, состоявшегося в середине декабря 2019 г., он стоил минимум $2400 (150,3 тыс. руб.), и пока неизвестно, что повлияло на снижение стоимости. Для сравнения, новый Apple MacBook Pro 16, вышедший осенью 2019 г. и располагающий во многом схожим наполнением начальной конфигурации, в США стоит те же $2400, а в России за него просят 200 тыс. руб. Kubuntu Focus
06.12.2019 Главное достоинство «лучшего в мире макбука» обернулось оглушительным провалом. Видео

«Лучший в мире» ноутбук не без недостатков В ноутбуке MacBook Pro 16, который Apple назвала «лучшим в мире профессиональным лэптопом», обнаружилась
14.11.2019 Apple впервые за 5 лет выпустила ноутбук с нормальной клавиатурой. Видео

Начинка мощнее, цена без изменений Компания Apple продемонстрировала новейший ноутбук MacBook Pro 16, первый в ее модельном ряду с диагональю 16 дюймов. Как сообщал CNews, он приш
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16

Apple представила новый MacBook Pro 16 дюймов, ноутбук для профессиональной работы. Он создан для разработчиков, фото
13.11.2019 Apple готовит совершенно новый MacBook Pro с гигантским дисплеем. Цена

Больше дюймов по прежней цене Компания Apple планирует дополнить линейку ноутбуков MacBook Pro 16-дюймовой моделью. Лэптоп получит не только увеличенную диагональ экрана, но и

14.08.2019 Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются

Никаких MacBook Pro в самолетах Власти США запретили пассажирам брать в самолет ноутбуки Apple Mac
22.05.2019 Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш

Новая клавиатура Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколени
23.07.2018 При поломке новых MacBook Pro данные спасти невозможно

MacBook Pro 2018 не дает извлечь данные Если материнская плата MacBook Pro 2018 выйдет из строя, пользователь не сможет перенести свои данные на другое устр
18.07.2018 У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео

обзоров техники на канале YouTube, в ролике с тестированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с
13.07.2018 Беспрецедентно мощная новинка Apple

Apple обновила линейку ноутбуков MacBook Pro. Новые модели MacBook Pro с панелью Touch Bar оснащаются процессорами Intel Core 8-го поколения, благодаря чему 15-дюймовая модель с шестиядерным чипом получила прирост произ
13.07.2018 Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото

изводительность для профессионалов Компания Apple анонсировала выпуск обновленной линейки ноутбуков Macbook Pro с панелью Touch Bar. Согласно официальному заявлению компании, представленные кон
25.06.2018 Apple признала проблемы в MacBook, выпущенных с начала 2015 года

le официально признала наличие проблемы с залипанием клавиш у некоторых моделей клавиатур MacBook и MacBook Pro с механизмом типа «бабочка» (butterfly). В рамках новой сервисной программы компа
07.05.2018 Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon: достойный конкурент MacBook Pro

шний вид Lenovo X1 Carbon выглядит невероятно маленьким и поначалу даже кажется, что он меньше, чем MacBook Pro 13. На деле, впрочем, это оптический обман, обусловленный разницей в цвете корпус
05.03.2018 Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM

разработки отличаются не только улучшенной производительностью, но и сниженным энергопотреблением. MacBook Pro существует в нескольких версиях — с 13,3- и 15-дюймовым экраном, с панелью Touch

09.02.2018 Ноутбуки с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса

MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13 MacBook Pro с 15-дюймовым экраном, прошлогодняя версия которого лидиров
12.10.2017 Обзор ноутбука MacBook Pro 15'' в версии 2017 года

В общем, обновлённый MacBook Pro 15 2017-го года — это, в том числе, возможность взглянуть спустя год (даже больше
15.06.2017 Планшеты iPad Pro оказались мощнее новых MacBook Pro

зработчиков WWDC 2017 компания Apple представила обновленные линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro. По мере поступления новинок в розницу у специалистов появилась возможность на пр
17.05.2017 Вся линейка MacBook полностью обновится через месяц

сообщил Bloomberg со ссылкой на данные от информированных источников в отрасли. Обновленная линейка MacBook Pro получит новые более быстрые и экономичные процессоры Intel Core последнего 7 поко

Публикаций - 559, упоминаний - 925

Apple MacBook Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 466
Intel Corporation 12811 188
Nvidia Corp 4002 92
Microsoft Corporation 25775 78
AMD - Advanced Micro Devices 4641 65
Lenovo Group 2446 63
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 60
Samsung Electronics 11064 55
HP Inc. 5883 53
Dell EMC 5180 51
Acer Group - Acer Inc 2776 46
Google LLC 12688 34
Sony 6739 33
Xiaomi - Сяоми 2231 28
Huawei 4676 23
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 18
VAIO 475 18
X Corp - Twitter 2938 16
LG Electronics 3735 16
Toshiba Corporation 2980 16
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
Qualcomm Technologies 1974 12
Adobe Systems 1597 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
Fujitsu 2105 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
VK - Mail.ru Group 3602 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
LaCie 75 6
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 9
Visa International 1993 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
KGI Securities 50 5
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Белый Ветер 365 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Евросеть 1421 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Swarovski AG 74 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Альфа-Банк 1979 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Barnes & Noble 171 2
Promo.ru 37 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Chevrolet 42 1
Солидарность 0 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
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