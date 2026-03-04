Apple MacBook Pro

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Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro экрана и процессора, ноутбук относится к среднему классу – в нем даже нет дискретной видеокарты, и графику приходится обрабатывать встроенному в процессор видеоядру. Для сравнения, в США 13-дюймовый MacBook Pro с теми же объемами RAM и SSD стоит $1300 (102,7 тыс. руб.), в России его цена составляет 120 тыс. руб. Российские цены ThinkPad X1 Fold пока не объявлены. Владельцам ThinkPad X1 Fol

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Беспрецедентно мощная новинка Apple Apple обновила линейку ноутбуков MacBook Pro. Новые модели MacBook Pro с панелью Touch Bar оснащаются процессорами Intel Core 8-го поколения, благодаря чему 15-дюймовая модель с шестиядерным чипом получила прирост произ

Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото изводительность для профессионалов Компания Apple анонсировала выпуск обновленной линейки ноутбуков Macbook Pro с панелью Touch Bar. Согласно официальному заявлению компании, представленные кон

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Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM разработки отличаются не только улучшенной производительностью, но и сниженным энергопотреблением. MacBook Pro существует в нескольких версиях — с 13,3- и 15-дюймовым экраном, с панелью Touch

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