«М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5

«М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4 марта 2026 г. на сайте и в мобильном приложении Компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость новинок составит от 129 999 руб. Устройства будут доступны в рассрочку на 24 месяца без первого взноса и переплат. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Новый MacBook Air с чипом M5 получил прирост производительности в задачах искусственного интеллекта и повседневных сценариях работы, а также увеличенный базовый объем памяти — от 512 ГБ. Ноутбук оснащается 10-ядерным CPU и графикой нового поколения с ускорением AI-задач, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, обеспечивает до 18 часов автономной работы и доступен в версиях с диагональю 13 и 15 дюймов.

Линейка MacBook Pro представлена 14- и 16-дюймовыми моделями с чипами M5 Pro и M5 Max, ориентированными на профессиональные сценарии — разработку, 3D-графику, видеомонтаж и локальную работу с LLM-моделями. Новинки обеспечивают до четырехкратного прироста ИИ-производительности по сравнению с предыдущим поколением и до восьмикратного — по сравнению с моделями на M1. Базовый объем хранения увеличен до 1 ТБ для версии с M5 Pro и до 2 ТБ для версии с M5 Max. Скорость SSD выросла до двух раз, а автономность достигает 24 часов.

Все модели оснащены дисплеем Liquid Retina (в версии Pro — Liquid Retina XDR), камерой 12 МП Center Stage, студийными микрофонами и расширенным набором портов, включая Thunderbolt 5 в MacBook Pro. Ноутбуки работают на macOS Tahoe с поддержкой Apple Intelligence и расширенных ИИ-функций на устройстве.

Стоимость новинок

MacBook Air 13” (M5, 10C CPU / 8C GPU, 16/512 ГБ, небесно-голубой) — 129 999 руб.;

MacBook Air 13” (M5, 10C CPU / 8C GPU, 16/512 ГБ, полночный черный) — 129 999 руб.;

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

MacBook Air 15” (M5, 10C CPU / 10C GPU, 16/512 ГБ, небесно-голубой) — 154 999 руб.;

MacBook Air 15” (M5, 10C CPU / 10C GPU, 16/512 ГБ, полночный черный) — 154 999 руб.;

MacBook Pro 14” (M5, 15C CPU / 16C GPU, 24/1 ТБ, черный космос) — 269 999 руб.;

MacBook Pro 14” (M5, 15C CPU / 16C GPU, 24/1 ТБ, серебристый) — 269 999 руб.

