МТС начала продажи MacBook Pro на базе процессора М3

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж модели MacBook Pro 14.2 в интернет-магазине МТС. Стоимость ноутбука, работающего на базе нового процессора M3, составляет 235 990 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания Apple презентовала 14-дюмовый MacBook Pro в октябре 2023 г. Новинки доступны для покупателей в цвете «Серый космос» и «Серебристый».

«Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам самые ожидаемые технологические новинки одними из первых в России. До конца этого года планируем запустить в продажу 16-дюймовые модели» — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Новинка имеет разрешение 3024×1964 пикселей. Экран выполнен по технологии Mini LED и состоят из более чем 10 тыс. светодиодов. Максимальная частота обновления равняется 120 Гц, яркость — 1000 нит. Также в ноутбук встроено 8 ГБ оперативной памяти и установлен SSD на 512 ГБ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.