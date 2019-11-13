Apple готовит совершенно новый MacBook Pro с гигантским дисплеем. Цена

Apple выпустит лэптоп MacBook Pro 16 на замену 15-дюймовой модели. При сохранении стоимости он получит экран большей диагонали (разница составит 2,5 см) и клавиатуру с классическим ножничным механизмом.

Больше дюймов по прежней цене

Компания Apple планирует дополнить линейку ноутбуков MacBook Pro 16-дюймовой моделью. Лэптоп получит не только увеличенную диагональ экрана, но и полностью новую клавиатуру – Apple откажется от «бабочки», вызвавшей так много проблем у пользователей.

По информации издания Bloomberg, дебют MacBook Pro 16 может состояться в ближайшие несколько дней или, по самым оптимистичным прогнозам, в течение нескольких часов. Как правило, Apple устраивает конференции по случаю анонса полностью новых устройств, но, как показала практика с премьерой наушников AirPods Pro, иногда бывают и исключения.

Стоимость MacBook Pro 16, как пишет Bloomberg, может оказаться на уровне нынешнего 15-дюймового MacBook Pro, базовая цена которого в США на момент публикации материала составляла $2400 (154,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 ноября 2019 г.). В России за такой ноутбук просят минимум 200 тыс. руб.

Apple может отказаться от 15-дюймового MacBook Pro

В пользу того, что MacBook Pro 16 покажут в режиме онлайн, говорит и то, что Apple не рассылала приглашения на посвященное его премьере мероприятие. Добавим, что ноутбук изначально мог быть продемонстрирован в сентябре 2019 г., когда Apple презентовала новые смартфоны, смарт-часы и сервисы, но на тот момент компания решила ограничиться ими.

MacBook для геймеров

Схожую стоимость MacBook Pro 16 при большей диагонали экрана эксперты Bloomberg со ссылкой на неназванные приближенные к Apple источники объяснили изменениями в модельном ряду ноутбуков. По имеющимся данным, Apple прекратит продажи 15-дюймового MacBook Pro после дебюта 16-дюймового.

Другими словами, MacBook Pro 16 станет полноценной заменой MacBook Pro 15, но пока неизвестно, когда именно он поступит в продажу, и в каких странах его можно будет купить. Не исключено, что в некоторых регионах Apple и дальше будет предлагать покупателям 15-дюймовый MacBook Pro.

Определенной целевой аудитории у нового лэптопа пока нет. По оценке источников Bloomberg, за счет большей площади экрана ноутбук оценят не только представители творческих профессий (дизайнеры, художники), но также те, кто занимается фото- и видеомонтажом. Также, по их мнению, он подойдет для разработчиков ПО и почему-то для геймеров, хотя большинство игр выходит не под macOS, а под Windows.

Возможно, упоминание игровых возможностей связано с возросшей производительностью MacBook Pro 16 в сравнении с предшественником, однако спецификации нового ноутбука пока не раскрываются. Актуальный MacBook Pro 15 в базовой конфигурации поставляется с Intel Core i7 девятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и дискретной видеокартой AMD Radeon Pro 555X с 4 ГБ собственной памяти GDDR5.

Отказ от «бабочки»

Вторым не менее важным нововведением в MacBook Pro 16 после увеличенного дисплея станет клавиатура с ножничным механизмом. Это будет первый ноутбук Apple без «бабочки» – ее фирменного механизма, который она продвигала с 2015 г.

MacBook Pro 13 с клавиатурой-бабочкой

Ножничный механизм используется в подавляющем большинстве настольных slim-клавиатур и практически во всех современных ноутбуках. Исключение составляют, опять же, лишь лэптопы Apple и мобильные решения с механической клавиатурой, нацеленные на компьютерных игроков. Подобный лэптоп есть в модельном ряду компании Acer.

«Бабочка» представляет собой, по сути, улучшенные «ножницы», о чем Apple упоминала во время презентации MacBook 12 в 2015 г. Она позиционировала «бабочку» как более удобную и надежную в сравнении с «ножницами», однако у широких масс пользователей возникли проблемы с залипанием клавиш, которую Apple на момент публикации материала так и не смогла побороть.

В «бабочке» используется во многом схожий, но все же другой принцип работы, позволивший уменьшить ход клавиш и в целом снизить толщину самой клавиатуры на 40% по сравнению с «ножничными» аналогами. Владельцы ноутбуков с такой клавиатурой стали жаловаться на залипания сразу после выхода MacBook 12, а в ряде случаев они и вовсе констатировали выход клавиатуры своего лэптопа из строя из-за попадания частичек пыли в механизм.

Различия между «ножницами» (слева) и «бабочкой»

Летом 2018 г. Apple официально признала наличие проблемы с залипанием клавиш у некоторых моделей MacBook и MacBook Pro с клавиатурой-«бабочкой». В рамках новой сервисной программы, в которой участвовали все ее авторизованные центры обслуживания, Apple решила бесплатно починить «проблемные» клавиатуры или заменить их на новые.

Выпустив, фактически, четыре поколения механизма, компания задумала вовсе избавиться от нее в обозримом будущем. Возможно, именно MacBook Pro 16 станет первым шагом Apple на пути к возврату на классический ножничный механизм