Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung

Apple выпустила наушники AirPods Pro, получившие новый форм-фактор и ряд технологий шумоподавления и улучшения качества звука. При этом в них используется чип H1 из второго поколения этих наушников, а стоят они заметно дороже последних новинок Samsung линейки M-Series и Xiaomi серии Redmi Note. В российской рознице AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г.

Наушники дороже смартфона

Компания Apple разработала беспроводные наушники AirPods третьего поколения, в сравнении с первыми двумя версиями изменившееся внешне и в плане стоимости и получившее новое название AirPods Pro. Этот аксессуар стоит дороже многих современных смартфонов средне-бюджетного сегмента, в том числе и последних недорогих новинок компаний Samsung и Xiaomi.

В российской рознице Apple AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г. по цене 21 тыс. руб., тогда как в США их рекомендуемая стоимость составляет $250 (15,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 октября 2019 г.). Переплата в данном случае не обусловлена какими-либо техническими особенностями версии AirPods Pro для России – она точно такая же, как и для американского рынка. Отметим, что AirPods Pro доступны исключительно в белом цвете корпуса – другие оттенки на момент анонса показаны не были.

Apple AirPods Pro

Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy M30 с 64 ГБ встроенной памяти, батареей 6000 мАч и основной фотокамерой на 48 МП в российской рознице на момент публикации материала стоил 17 тыс. руб. Еще один камерофон, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с передовым 64-мегапиксельным сенсором, в России доступен по цене 18 тыс. руб., а широко известный фаблет Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6,9 дюйма, металлическим корпусом и АКБ 5500 мАч продается за 15,5 тыс. руб.

Премьерный ролик Apple AirPods Pro

Примечательно, что после релиза AirPods Pro стоимость первых двух поколений останется на прежнем уровне. Так, оригинальные AirPods, анонсированные в сентябре 2016 г., оцениваются в 13,5 тыс. руб., а второе поколение с поддержкой беспроводной зарядки российскому покупателю обойдется в 17 тыс. руб. Отдельный кейс с беспроводной зарядкой стоит 6600 руб.

Наушники не для всех

Подключить AirPods Pro можно будет не ко всем устройствам Apple – присутствуют определенные ограничения по версиям программного обеспечения. Так, подключить эту гарнитуру получится только к тем iPhone, на которых установлена iOS версии не ниже 13.2, что автоматически лишает владельцев, к примеру, iPhone 5S возможности пользоваться ими. Apple прекратила поддержку этого смартфона в 2019 г., и последняя версия iOS для него – 12.4.

Стоимость Apple AirPods Pro в России

То же касается и другой техники Apple. Планшеты iPad для работы с AirPods Pro должны управляться свежей iPadOS 13.2 или новее, на часах Apple Watch должна стоять как минимум WatchOS 6.1, а macOS на компьютерах и ноутбуках Apple необходимо обновить хотя бы до Catalina 10.15.1. Даже прошивка ТВ-приставки Apple TV должна быть актуальной – требуется tvOS версии 13.2 или новее.

Новый дизайн и подавление шума

Первое отличие AirPods Pro от первых двух поколений гарнитуры – это полностью изменившийся дизайн при сохранении, в то же время, общей концепции. Из наушников-вкладышей AirPods Pro превратились в «затычки», что в теории позволит им более плотно сидеть в ушах – проблемой первых двух версий было то, что они постоянно выпадали из ушных раковин и терялись.

В комплект поставки наушников вошли сменные амбушюры трех размеров

За счет новой формы и более плотной фиксации в ушах AirPods Pro могут лучше блокировать внешние звуки, чтобы улучшить восприятие музыки или голоса собеседника, без посторонних шумов. Для комфортного использования гарнитуры Apple предусмотрела специальную систему выравнивания внешнего и внутреннего давления. Другими словами, не будет возникать ощущение вакуума и других неприятных последствий от использования обычных наушников-затычек.

В подавлении шума AirPods Pro используют не только свою форму, но и два встроенных микрофона. Внешний микрофон отслеживает звуки окружающего мира и компенсирует их обратной звуковой волной идентичной амплитуды. Второй микрофон находится внутри наушника и убирает те шумы, которые внешний микрофон по тем или иным причинам не отсек.

Решение вопроса безопасности

Мощный шумодав может бороться и с полезными внешними звуками, к примеру, сигналами автомобилей. Для того чтобы часть шумов все же «проникала» в уши пользователя, Apple реализовала в AirPods Pro так называемый «прозрачный» режим работы. При его активации наушники начинают глушить лишь определенное количество шумов, что позволит пользователю быть в курсе происходящего вокруг него.

В работе прозрачного режима наушники используют специализированное ПО и систему выравнивания давления. Активировать его можно при помощи датчиков давления, встроенных в ножки наушников. Они же, к слову, используются для управления воспроизведением или голосовым вызовом.

Автономность и технические особенности

Основу наушников AirPods Pro составляет чип Apple H1, точно такой же, как и в AirPods второго поколения. Дополнительно гарнитура оборудована встроенным усилителем звукового сигнала.

Зарядный кейс обеспечит наушникам 24 часа автономности

Каждый наушник обладает размерами 22х31х24 мм при весе 5,4 грамма, а габариты зарядного кейса, дизайн которого претерпел значительные изменения, составили 61х45х22 мм. Весит он около 46 граммов. За счет модуля Bluetooth 5.0 и ряда технологий экономии заряда AirPods Pro могут проработать пять часов без шумоподавления или адаптивного эквалайзера и 4,5 часа с одним из этих режимов. В режиме разговора наушники продержатся 3,5 часа, а с учетом батареи в комплектном кейсе общее время их автономной работы достигает 24 часов. Емкость АКБ в наушниках и портативной зарядке Apple не раскрывает. Сам чехол может заряжаться по воздуху или при помощи стандартного кабеля с Lightning-коннектором.