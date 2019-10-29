Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung
Apple выпустила наушники AirPods Pro, получившие новый форм-фактор и ряд технологий шумоподавления и улучшения качества звука. При этом в них используется чип H1 из второго поколения этих наушников, а стоят они заметно дороже последних новинок Samsung линейки M-Series и Xiaomi серии Redmi Note. В российской рознице AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г.
Наушники дороже смартфона
Компания Apple разработала беспроводные наушники AirPods третьего поколения, в сравнении с первыми двумя версиями изменившееся внешне и в плане стоимости и получившее новое название AirPods Pro. Этот аксессуар стоит дороже многих современных смартфонов средне-бюджетного сегмента, в том числе и последних недорогих новинок компаний Samsung и Xiaomi.
В российской рознице Apple AirPods Pro появятся 30 октября 2019 г. по цене 21 тыс. руб., тогда как в США их рекомендуемая стоимость составляет $250 (15,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 октября 2019 г.). Переплата в данном случае не обусловлена какими-либо техническими особенностями версии AirPods Pro для России – она точно такая же, как и для американского рынка. Отметим, что AirPods Pro доступны исключительно в белом цвете корпуса – другие оттенки на момент анонса показаны не были.
Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy M30 с 64 ГБ встроенной памяти, батареей 6000 мАч и основной фотокамерой на 48 МП в российской рознице на момент публикации материала стоил 17 тыс. руб. Еще один камерофон, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с передовым 64-мегапиксельным сенсором, в России доступен по цене 18 тыс. руб., а широко известный фаблет Xiaomi Mi Max 3 с экраном 6,9 дюйма, металлическим корпусом и АКБ 5500 мАч продается за 15,5 тыс. руб.
Примечательно, что после релиза AirPods Pro стоимость первых двух поколений останется на прежнем уровне. Так, оригинальные AirPods, анонсированные в сентябре 2016 г., оцениваются в 13,5 тыс. руб., а второе поколение с поддержкой беспроводной зарядки российскому покупателю обойдется в 17 тыс. руб. Отдельный кейс с беспроводной зарядкой стоит 6600 руб.
Наушники не для всех
Подключить AirPods Pro можно будет не ко всем устройствам Apple – присутствуют определенные ограничения по версиям программного обеспечения. Так, подключить эту гарнитуру получится только к тем iPhone, на которых установлена iOS версии не ниже 13.2, что автоматически лишает владельцев, к примеру, iPhone 5S возможности пользоваться ими. Apple прекратила поддержку этого смартфона в 2019 г., и последняя версия iOS для него – 12.4.
То же касается и другой техники Apple. Планшеты iPad для работы с AirPods Pro должны управляться свежей iPadOS 13.2 или новее, на часах Apple Watch должна стоять как минимум WatchOS 6.1, а macOS на компьютерах и ноутбуках Apple необходимо обновить хотя бы до Catalina 10.15.1. Даже прошивка ТВ-приставки Apple TV должна быть актуальной – требуется tvOS версии 13.2 или новее.
Новый дизайн и подавление шума
Первое отличие AirPods Pro от первых двух поколений гарнитуры – это полностью изменившийся дизайн при сохранении, в то же время, общей концепции. Из наушников-вкладышей AirPods Pro превратились в «затычки», что в теории позволит им более плотно сидеть в ушах – проблемой первых двух версий было то, что они постоянно выпадали из ушных раковин и терялись.
За счет новой формы и более плотной фиксации в ушах AirPods Pro могут лучше блокировать внешние звуки, чтобы улучшить восприятие музыки или голоса собеседника, без посторонних шумов. Для комфортного использования гарнитуры Apple предусмотрела специальную систему выравнивания внешнего и внутреннего давления. Другими словами, не будет возникать ощущение вакуума и других неприятных последствий от использования обычных наушников-затычек.
В подавлении шума AirPods Pro используют не только свою форму, но и два встроенных микрофона. Внешний микрофон отслеживает звуки окружающего мира и компенсирует их обратной звуковой волной идентичной амплитуды. Второй микрофон находится внутри наушника и убирает те шумы, которые внешний микрофон по тем или иным причинам не отсек.
Решение вопроса безопасности
Мощный шумодав может бороться и с полезными внешними звуками, к примеру, сигналами автомобилей. Для того чтобы часть шумов все же «проникала» в уши пользователя, Apple реализовала в AirPods Pro так называемый «прозрачный» режим работы. При его активации наушники начинают глушить лишь определенное количество шумов, что позволит пользователю быть в курсе происходящего вокруг него.
В работе прозрачного режима наушники используют специализированное ПО и систему выравнивания давления. Активировать его можно при помощи датчиков давления, встроенных в ножки наушников. Они же, к слову, используются для управления воспроизведением или голосовым вызовом.
Автономность и технические особенности
Основу наушников AirPods Pro составляет чип Apple H1, точно такой же, как и в AirPods второго поколения. Дополнительно гарнитура оборудована встроенным усилителем звукового сигнала.
Каждый наушник обладает размерами 22х31х24 мм при весе 5,4 грамма, а габариты зарядного кейса, дизайн которого претерпел значительные изменения, составили 61х45х22 мм. Весит он около 46 граммов. За счет модуля Bluetooth 5.0 и ряда технологий экономии заряда AirPods Pro могут проработать пять часов без шумоподавления или адаптивного эквалайзера и 4,5 часа с одним из этих режимов. В режиме разговора наушники продержатся 3,5 часа, а с учетом батареи в комплектном кейсе общее время их автономной работы достигает 24 часов. Емкость АКБ в наушниках и портативной зарядке Apple не раскрывает. Сам чехол может заряжаться по воздуху или при помощи стандартного кабеля с Lightning-коннектором.