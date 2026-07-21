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Эквалайзер Equalize темброблок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 521, упоминаний - 571
Эквалайзер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Иван 74 18
|Наумов Максим 100 10
|Малафеев Андрей 52 9
|Речменский Игорь 21 7
|Сорокин Андрей 23 6
|Урусов Александр 17 6
|Николаев Григорий 10 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Ширшов Павел 76 5
|Симонов Игорь 103 4
|Болотов Дмитрий 10 4
|Кожевников Алексей 66 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Беляева Татьяна 29 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Евстигнеев Денис 9 3
|Богатырев Кирилл 4 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Набоков Сергей 27 2
|Борушевский Денис 37 2
|Иванов Кирилл 20 2
|Орлов Сергей 29 2
|Елбаев Владимир 6 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 1
|Жарков Сергей 6 1
|Bloom Orlando - Блум Орландо 6 1
|Швецов Евгений 2 1
|Амелькин Александр 3 1
|Неверов Максим 4 1
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
|Jarre Jean - Жарр Жанн 1 1
|Изотов Александр 1 1
|Besson Luc - Бессон Люк 15 1
|Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 1
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
|Cruise Tom - Круз Том 17 1
|Ревин Алексей 2 1
|Иващенко Петр 1 1
|Герастовский Александр 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.