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Эквалайзер Equalize темброблок

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2026 Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
29.06.2026 Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity 1
04.06.2026 Hisense представила новые портативные колонки на российском рынке 1
02.06.2026 Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro 1
28.05.2026 Creative представляет Sound Blaster AE-X — флагманскую внутреннюю звуковую карту 1
27.04.2026 Toshiba TV представила новые модели саундбаров на российском рынке 1
10.04.2026 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука 1
02.04.2026 Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж 1
25.03.2026 TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen 1
12.03.2026 Новые наушники Ugreen уже в продаже 1
06.03.2026 Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a) 1
05.03.2026 «М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5 1
26.02.2026 Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения 1
11.12.2025 Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM 1
27.11.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением 1
17.11.2025 Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу 1
13.11.2025 Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC 2
31.10.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление 1
24.10.2025 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV 1
17.10.2025 «М.видео» начинает продажи Hi-Res TWS-наушников Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением 1
28.08.2025 Nothing Headphone 1 на российском рынке 1
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
13.08.2025 Baseus представляет Hi-Res TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением 1
04.08.2025 На волне с музыкой: Edifier представляет две беспроводные гарнитуры 1
17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением 1
29.05.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта 1
27.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж «Яндекс Станции Стрит» 1
22.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж «Яндекс Станции Стрит» 1
20.05.2025 Первая портативная «Станция» с «Алисой», «Яндекс Станция Стрит», поступила в продажу 1
08.05.2025 Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM 2
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
28.04.2025 Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде 1

Публикаций - 521, упоминаний - 571

Эквалайзер и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 77
Apple Inc 13154 59
Sony 6739 57
LG Electronics 3735 34
Huawei 4676 30
iRiver 182 30
Microsoft Corporation 25775 29
Philips 2099 29
Google LLC 12688 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 22
Samsung - Harman - JBL 242 17
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 17
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 16
Yandex - Яндекс 9216 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 16
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 16
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 13
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 12
MPIO 43 12
HP Inc. 5883 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
JVC Kenwood 422 11
Cowon Systems 73 11
X Corp - Twitter 2938 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Ritmix 64 9
Audio-Technica 27 9
DDEC - Digital Direction Electronics Co 26 9
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Lenovo Motorola 3566 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Intel Corporation 12811 7
Toshiba Corporation 2980 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Россети Ленэнерго 1699 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
Yamaha - Ямаха 110 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Carl Zeiss AG 307 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Совкомбанк Совесть 279 4
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Nike 195 3
Композит 99 3
Prada 58 3
101Hotels.com 456 2
Hyundai Motor Company 436 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
Dyson 157 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Геометрия НПО 165 2
Grundig 42 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Sony Style 30 1
Crayola - Binney & Smith Company 3 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 252
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 248
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 247
Наушники - Headphones 4478 242
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 222
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 203
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 155
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 146
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 144
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 142
Микрофон - Microphone 2808 132
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 130
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 123
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 114
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 107
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 105
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 92
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 85
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