Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73765
ИКТ 6893
Организации 4889
Ведомства 1277
Ассоциации 545
Технологии 2653
Системы 15485
Персоны 24909
География 1326
Статьи 903
Пресса 766
ИАА 543
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1092
Мероприятия 763

Эквалайзер Equalize темброблок



07.01.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
23.12.2021 В колонках «Яндекса» появился эквалайзер 2
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 1
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото 1
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
10.01.2021 Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 1
29.10.2020 LG анонсирует новую модель наушников TONE Free с активным шумоподавлением и чехлом UVnano 1
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе 1
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple? 1
03.06.2020 HP представила новые игровые устройства 1
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео 1
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 2
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
29.10.2019 Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung 1
26.08.2019 Обзор Samsung Galaxy A80: смартфон-иллюзионист 1
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 1
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018 1
12.04.2018 Самые необычные игровые мониторы. Выбор ZOOM 1
06.04.2018 Asus представила ноутбук FX504 серии TUF Gaming. Цена 1
12.02.2018 Возрожден культовый плеер Winamp 1
18.10.2017 Лучшие игровые мониторы. Выбор ZOOM 1
21.08.2017 Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго 1
10.08.2017 Обзор Honor 9: стеклянный фотосмартфон 1
28.06.2017 Asus представила новую звуковую карту Xonar AE 1

Публикаций - 98, упоминаний - 103
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Показать еще

Наука

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022