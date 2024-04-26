Ритейлеры начали продажи наушников Honor Earbuds X6

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон» поступили в продажу наушники Honor Earbuds X6. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Earbuds X6 — это легкие вкладыши. Вес каждого наушника составляет всего 3,8 г, а зарядного чехла — 33 г.

За звук отвечают 10-миллиметровые драйверы с композитной диафрагмой с титановым покрытием и оптимизированный дизайн акустической камеры. Конструкция позволяет создавать сбалансированное звучание с чистыми высокими частотами, полным средним диапазоном и басами, а цифровой сигнальный процессор HiFi5 обеспечивает точное воспроизведение звука без потерь. В зависимости от контента пользователи могут выбирать несколько режимов эквалайзера: классический, усиленные басы, теплый для вокала или усиленные высокие частоты.

Honor Ритейлеры начали продажи наушников Honor Earbuds X6

Аккумуляторы емкостью 41 мАч обеспечивают Honor Earbuds X6 до 9 часов непрерывного воспроизведения музыки или до 40 часов использования с учетом подзарядок в кейсе. Кроме того, наушники поддерживают быструю зарядку, так что 10 минут подключения питания достаточно для последующего воспроизведения музыки в течение 3 часов.

Honor Earbuds X6 поддерживают ИИ-алгоритм шумоподавления, для качественной передачи голоса во время звонков, новейший стандарт Bluetooth 5.3 с высокой стабильностью подключения и энергоэффективностью, а также поиск наушников с помощью звукового сигнала.

26 апреля 2024 г. наушники Honor Earbuds X6 поступили в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон» по цене 2990 руб.