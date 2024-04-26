Разделы

Техника
|

Ритейлеры начали продажи наушников Honor Earbuds X6

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон» поступили в продажу наушники Honor Earbuds X6. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Earbuds X6 — это легкие вкладыши. Вес каждого наушника составляет всего 3,8 г, а зарядного чехла — 33 г.

За звук отвечают 10-миллиметровые драйверы с композитной диафрагмой с титановым покрытием и оптимизированный дизайн акустической камеры. Конструкция позволяет создавать сбалансированное звучание с чистыми высокими частотами, полным средним диапазоном и басами, а цифровой сигнальный процессор HiFi5 обеспечивает точное воспроизведение звука без потерь. В зависимости от контента пользователи могут выбирать несколько режимов эквалайзера: классический, усиленные басы, теплый для вокала или усиленные высокие частоты.

2.jpg

Honor
Ритейлеры начали продажи наушников Honor Earbuds X6

Аккумуляторы емкостью 41 мАч обеспечивают Honor Earbuds X6 до 9 часов непрерывного воспроизведения музыки или до 40 часов использования с учетом подзарядок в кейсе. Кроме того, наушники поддерживают быструю зарядку, так что 10 минут подключения питания достаточно для последующего воспроизведения музыки в течение 3 часов.

Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65%
безопасность

Honor Earbuds X6 поддерживают ИИ-алгоритм шумоподавления, для качественной передачи голоса во время звонков, новейший стандарт Bluetooth 5.3 с высокой стабильностью подключения и энергоэффективностью, а также поиск наушников с помощью звукового сигнала.

26 апреля 2024 г. наушники Honor Earbuds X6 поступили в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон» по цене 2990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Впервые создан искусственный синапс. Есть шанс построить компьютер на физических принципах человеческого мозга

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024