Техника
«М.видео» начинает продажи Hi-Res TWS-наушников Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением

«М.видео» объявляет старт продаж TWS-наушников Bass BP1 Pro. Стоимость новинки на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо» — 3 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

10-мм динамики Baseus Bass BP1 Pro воспроизводят частоты в диапазоне 20 Гц–40 кГц. Наушники поддерживают кодек LDAC, который позволяет передавать больше аудиоданных без потерь — звук в таком формате сопоставим по качеству со студийными записями. Высокое качество подтверждено сертификатом Hi-Res Audio Wireless. Активное шумоподавление -50 дБ распознает и блокирует частоты до 4 кГц. Модель справляется не только с низкочастотными шумами вроде шума улицы, но и с высокочастотными. Главная особенность новинки — специальная адаптивная функция: четыре датчика шума отслеживают окружающие звуки и меняют интенсивность шумоподавления в режиме реального времени.

bass_bp1_pro_7.jpg
М.видео

Адаптивные функции Bass BP1 Pro не ограничиваются шумоизоляцией. Специально для этой модели в приложении Baseus доступны два дополнительных режима эквалайзера: SuperBass для насыщенных битов и SuperBalance для детальной передачи звука. Технология оптимизирует звучание в режиме реального времени.

Для подключения наушники используют технологию Bluetooth 6.0, поддерживается функция одновременного подсоединения к двум устройствам. Шесть микрофонов и шумоподавление с алгоритмами искусственного интеллекта справляются с посторонними звуками. Технология DCLL (Dual-Channel Low Latency) снижает задержку звука до 0,58 секунды, синхронизируя аудио с картинкой.

Безопасность

Безопасность

Аккумулятор 60 мАч позволяет слушать музыку до 12 часов без подзарядки с выключенным шумоподавлением, либо до 7 часов — с включенным. С кейсом общее время прослушивания увеличивается до 55 часов без ANC и до 36 часов с ANC. Наушники поддерживают технологию быстрой зарядки BRC, так что 10 минут подключения к сети подарят до 2,5 часа работы.

Гарнитура получила защиту от влаги и пыли IP55. В комплекте поставляются пять пар съемных вкладышей разных размеров, которые подойдут для любой формы уха. Новинка доступна в трех цветах: «космический черный», «лунный белый» и «галактический синий».

