Baseus представил в России наушники Bowie M2s Ultra с сенсорным дисплеем на кейсе

Baseus представил в России новые TWS-наушники Bowie M2s Ultra. Наушники-вкладыши получили кейс с сенсорным управлением. Новинка уже поступила в продажу. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Bowie M2s Ultra воспроизводят аудио в диапазоне 20 Гц - 40 кГц. Новинка получила сертификат Hi-Res Audio Wireless, поддержка кодека LHDC позволяет воспроизводить треки в формате 24 бит 96 кГц.

В гарнитуре используется активное шумоподавление до 52 дБ. За счет сочетания усовершенствованного чипа, четырех микрофонов и алгоритмов удалось расширить диапазон подавляемых звуков до 5000 Гц. Наушники блокируют не только низкочастотные шумы, как например шум улицы или гул двигателя в самолете, но и высокочастотные: звон посуды, детский плач или скрип двери.

Стабильное подключение обеспечивает стандарт Bluetooth 5.4. Наушники способны проработать до 7 часов без подзарядки. Bowie M2s Ultra также получили технологии, входящие в Baseus Audio Tech-Pack: быстрая зарядка Baseus (BRC) обеспечивает 2 часа автономной работы всего после 10 минут зарядки; DCLL снижает задержку до 0,06 секунд.

Встроенный в кейс ЖК-дисплей позволяет управлять наушниками напрямую, без необходимости доставать смартфон: регулировать звук, управлять воспроизведением и шумоподавлением, выбирать между 12 предустановленными настройками эквалайзера. Также имеются настройки самого дисплея, переключение между девайсами и поиск наушников. Дополнительные функции доступны в приложении Baseus.

Наушники Bowie M2s Ultra поставляются в черном и белом цветах, новинку можно приобрести только в розничной в сети «М.Видео». Рекомендуемая розничная цена – 7999 руб.