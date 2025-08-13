Baseus представляет Hi-Res TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением

Бренд цифровых аксессуаров Baseus представляет TWS-наушники Bass BP1 Pro. Главной особенностью новинки стало активное шумоподавление -50 дБ с функцией адаптации в режиме реального времени. Модель уже поступила в продажу. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

10-мм динамики Baseus Bass BP1 Pro воспроизводят частоты в диапазоне 20 Гц - 40 кГц. Новинка справляется с воспроизведением как мощных басов, так и средних и высоких нот. Наушники поддерживают кодек LDAC, который позволяет передавать больше аудиоданных без потерь – звук в таком формате сопоставим по качеству со студийными записями. Высокое качество подтверждено сертификатом Hi-Res Audio Wireless. Активное шумоподавление -50 дБ распознает и блокирует частоты до 4 кГц. Модель справляется не только с низкочастотными шумами вроде шума улицы, но и с высокочастотными, создавая более чистое звучание. Главная особенность новинки – специальная адаптивная функция: четыре датчика шума отслеживают окружающие звуки и меняют интенсивность шумоподавления в режиме реального времени.

Адаптивные функции Bass BP1 Pro не ограничиваются шумоизоляцией. Специально для этой модели в приложении Baseus доступны два дополнительных режима эквалайзера: SuperBass для насыщенных, мощных битов и SuperBalance для детальной, четкой передачи звука.

Для подключения наушники используют современную технологию Bluetooth 6.0, поддерживается функция одновременного подсоединения к двум устройствам. Новинка гарантирует стабильную связь, в том числе и во время звонков. Шесть микрофонов и шумоподавление с алгоритмами искусственного интеллекта справляются с посторонними звуками. Технология DCLL (Dual-Channel Low Latency) снижает задержку звука до 0,58 секунд, синхронизируя аудио с картинкой. Эту функцию особенно оценят геймеры и люди, работающие с видеоконтентом.

Аккумулятор 60 мАч позволяет слушать музыку до 12 часов без подзарядки с выключенным шумоподавлением, либо до 7 часов – с включенным. С кейсом общее время прослушивания увеличивается до 55 часов без ANC и до 36 часов с ANC. Еще наушники поддерживают технологию быстрой зарядки BRC, так что 10 минут подключения к сети подарят до 2,5 часов работы.

Гарнитура получила защиту от влаги и пыли IP55, благодаря чему BP1 Pro не боятся дождя и подходят для разных сценариев. В комплекте идет пять пар съемных вкладышей разных размеров, которые подойдут для любой формы уха. Новинка доступна в трех цветах: черный, белый и синий.

Наушники Baseus Bass BP1 Pro доступны к покупке в официальном магазине Baseus на маркетплейсе Ozon. В сентябре 2025 г. модель поступит в продажу в сети магазинов «М.Видео». Рекомендуемая розничная цена – 3 999 руб.