Разделы

Техника
|

Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Наушники Honor Choice Headphones Lite оснащены технологией пониженного энергопотребления, что обеспечивает впечатляющие 82 часа беспрерывного прослушивания музыки на одном заряде.

Honor Choice Headphones Lite получили ободок с 13 уровнями регулировки и вращающиеся амбушюры.

14.jpg

Honor

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Наушники Honor Choice Headphones Lite оснащены ИИ-шумоподавлением во время звонков: технология фильтрует окружающие шумы и позволяет вашему собеседнику слышать каждое слово. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение даже в среде с большим количеством помех. Игровой режим синхронизирует звук и изображение для полного погружения. Также пользователи могут выбрать несколько вариантов настройки эквалайзера, исходя из своих звуковых предпочтений: доступны режимы «По умолчанию», «Усиление басов» и «Усиление верхних частот».

Наушники Honor Choice Headphones Lite представлены в четырех цветах: черный, серый, зеленый и бежевый. Новинка уже доступна в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн», Ozon. Стоимость наушников составляет 1990 руб. До 1 декабря 2025 г. действует специальное предложение: скидка 300 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Новые iPhone некому рисовать. Из Apple сбежал талантливейший дизайнер, который мог заменить Джони Айва

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/