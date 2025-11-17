Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Наушники Honor Choice Headphones Lite оснащены технологией пониженного энергопотребления, что обеспечивает впечатляющие 82 часа беспрерывного прослушивания музыки на одном заряде.

Honor Choice Headphones Lite получили ободок с 13 уровнями регулировки и вращающиеся амбушюры.

Наушники Honor Choice Headphones Lite оснащены ИИ-шумоподавлением во время звонков: технология фильтрует окружающие шумы и позволяет вашему собеседнику слышать каждое слово. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение даже в среде с большим количеством помех. Игровой режим синхронизирует звук и изображение для полного погружения. Также пользователи могут выбрать несколько вариантов настройки эквалайзера, исходя из своих звуковых предпочтений: доступны режимы «По умолчанию», «Усиление басов» и «Усиление верхних частот».

Наушники Honor Choice Headphones Lite представлены в четырех цветах: черный, серый, зеленый и бежевый. Новинка уже доступна в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн», Ozon. Стоимость наушников составляет 1990 руб. До 1 декабря 2025 г. действует специальное предложение: скидка 300 руб.