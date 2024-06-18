Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6i, отличающихся интеллектуальным активным шумоподавлением 3.0 и длительным временем работы батареи. Новинка доступна для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн с 18 июня по 22 июля 2024 г. по эксклюзивной цене 7999 руб., с 23 июля 2024 г. по цене 9999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новые наушники Huawei FreeBuds 6i они оснащены последней технологией подавления шумов, которой Huawei обладает на данный момент — интеллектуальное активное шумоподавление 3.0. Ранее она применялась только в серии Pro.

Технология регулирует параметры подавления шумов путем построения модели в режиме реального времени благодаря алгоритму, специально обученному и настроенному для 34 сценариев использования. Наушники Huawei FreeBuds 6i осуществляют мониторинг шума каждые 2,6 мкс, настраивают параметры работы функции в течение около секунды для молниеносной оптимизации шумоподавления с учетом окружающей обстановки.

Помимо интеллектуального активного шумоподавления 3.0 наушники получили пять обновленных аппаратных параметров — камера для фильтрации шумов, оптимизированные насадки наушников и три микрофона.

Камера для фильтрации шумов, представляющая собой самую значительную оптимизацию аппаратных компонентов, разработана на базе теории резонанса Гельмгольца. Новая конструкция камеры снижает шумы от фоновых разговоров в среднем и высоком частотном диапазонах. Это решение поможет сконцентрироваться на своих делах как в шумном кафе, так и в оживленном офисе. Насадки наушников выполнены из силикона. Толщина верхней части насадок увеличена на 75%, а части, соприкасающиеся с ушным каналом, — на 25%, благодаря этому наушники крепятся более плотно. Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, что позволяет достичь на 50% более высокого показателя сигнал/шум, чем у модели предыдущего поколения, и увеличить способности наушников к подавлению шумов средней и низкой частоты.

Возможности шумоподавления улучшены на 100%, при этом среднее полночастотное шумоподавление составляет 27 дБ, ультраширокочастотное активное шумоподавление поддерживает работу функции в диапазоне до 5 кГц.

Магнитный динамический излучатель 11 мм обеспечивает реалистичное и объемное звучание басов на Huawei FreeBuds 6i. Он на 50% более мощный, чем динамический излучатель у предыдущей модели и обеспечивает качественное воспроизведение музыки на частоте до 14 Гц. Наушники поддерживают аудиокодек LDAC HD и имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless.

10 различных эффектов эквалайзера открывают большие возможности персонализации звучания.

Наушники поддерживают до 35 часов воспроизведения музыки при использовании полностью заряженного зарядного чехла и до 8 часов воспроизведения музыки полностью заряженными наушниками без использования зарядного чехла. При этом зарядки в течение 10 минут хватает, чтобы обеспечить до 4 часов воспроизведения аудио.