Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж беспроводных полноразмерных наушников soundcore Q20i от компании Anker Innovations. Наушники представлены эксклюзивно в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в двух цветах – черном и синем – по цене 6999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Благодаря 40-мм динамическим драйверам наушники soundcore Q20i точно воспроизводят каждую ноту в диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Фирменная технология BassUp усиливает и подчеркивает звучание низких частот. При подключении наушников с помощью кабеля доступна технология Hi-Res Audio.

Система гибридного шумоподавления распознает фоновый шум и отсекает до 90% посторонних звуков, позволяя сосредоточиться на музыке. При этом в soundcore Q20i предусмотрен режим прозрачности, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников.

Приложение soundcore позволяет настроить девайс под свои предпочтения – можно протестировать свой слух с помощью технологии HearID, использовать эквалайзер или любой из 22 готовых профилей от профессиональных музыкантов.

Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам – это дает возможность легко переключаться между музыкой, просмотром видео и звонками.

Технология быстрой зарядки в наличии: даже после пятиминутной зарядки можно получить до четырех часов звучания, а один полноценный заряд обеспечит до 40 часов воспроизведения с включенным активным шумоподавлением, до 60 часов – с выключенным.

Устройство можно носить с собой благодаря легкой складной конструкции с поворотными чашами. В комплекте предусмотрены AUX-кабель для прослушивания музыки в формате Hi-Res Audio и шнур для зарядки.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и Эльдорадо». В периметр группы входт ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

Под брендом soundcore выпускаются беспроводные наушники и портативные колонки разных серий и ценовых категорий. Бренд soundcore принадлежит компании Anker Innovations. Компания обладает 181 патентом и эксклюзивными правами на технологии передачи звука, включая коаксиальную акустическую архитектуру Astria (ACAA). Устройствами soundcore пользуются свыше 20 млн человек из более 50 стран мира.

Anker Innovations – разработчик продуктов для зарядки устройств. Компания производит продукты под несколькими брендами: Anker, soundcore, eufy, Nebula, AnkerMake, AnkerWork и Anker Solix.