Anker Eufy

Eufy создаёт системы видеонаблюдения и контроля безопасности для дома и улицы, а также умные роботы-пылесосы и устройства нового поколения по уходу за напольным покрытием, которые позволят упростить опыт использования технологий «умного дома» и делают это более доступным для потребителей.