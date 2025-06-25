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Ecovacs HOME
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть 1
|23.12.2023
|Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
|10.04.2023
|Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 1
|20.01.2023
|Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
|14.12.2022
|Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
Ecovacs HOME и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11987 4
|Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 31 3
|Yandex - Яндекс 7831 3
|Hobot Technology 11 2
|Xiaomi 1831 2
|Amazon - iRobot 58 2
|Okami - Оками 15 2
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 58 2
|360 Smart Life Group 5 1
|Комплит - Complete 101 1
|Xiaomi - Viomi Technology 9 1
|Samsung Electronics 10390 1
|Ecovacs Robotics 10 1
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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