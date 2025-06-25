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Ecovacs HOME


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть 1
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ecovacs HOME и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11987 4
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 31 3
Yandex - Яндекс 7831 3
Hobot Technology 11 2
Xiaomi 1831 2
Amazon - iRobot 58 2
Okami - Оками 15 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 58 2
360 Smart Life Group 5 1
Комплит - Complete 101 1
Xiaomi - Viomi Technology 9 1
Samsung Electronics 10390 1
Ecovacs Robotics 10 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 663 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3562 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 243 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1075 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 277 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3148 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9901 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1870 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3413 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1632 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3505 2
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 61 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 849 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1001 1
Оповещение и уведомление - Notification 4946 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1874 1
Joystick - Джойстик 1135 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 558 1
Док-станция - Docking station 536 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7539 1
Часы - Watch 966 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 1
Таймер - Timer 310 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1071 1
ToF camera - Time-of-flight камера 69 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2526 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1692 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2564 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1021 1
Электротехника - инвертор 152 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 552 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6146 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 422 4
Xiaomi Mi Home 76 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 715 4
Ecovacs Deebot 13 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 3
Polaris IQ Home 29 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1221 3
Samsung SmartThings 45 2
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 2
Anker Eufy 8 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 73 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 180 2
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 13 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 15 1
Google Android 14332 1
Apple Siri - Голосовой помощник 403 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 179 1
Apple iOS 7999 1
VK Combo 84 1
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 1
Apple iLife 72 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 166 2
Германия - Федеративная Республика 12797 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Япония 13387 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5059 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11170 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 307 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1731 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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