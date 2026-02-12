Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Xiaomi Dreame Bot Dreame D9 Dreame F9 Dreame X40, X50 Dreame L10, L30, L40, L50 Dreame MatriX робот-пылесос


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM 3
30.12.2025 Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки 19
18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 2
30.10.2025 Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня 2
08.10.2025 Dreame показала новые модели роботов-пылесосов 4
30.09.2025 Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки 1
28.08.2025 Dreame усовершенствовала линейку роботов-пылесосов новой моделью L50 Ultra 3
30.07.2025 Новые модели роботов-пылесосов Dreame D20 среднего класса получили функции флагманов 1
26.06.2025 Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня 1
02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке 4
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 3
11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM 2
14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 3
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 2
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 3
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 5
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 3
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 4
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 2
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
19.11.2023 Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame 2
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 3
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 3

Публикаций - 28, упоминаний - 84

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 90 24
Комплит - Complete 107 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 724 7
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 7
Yandex - Яндекс 8606 3
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 3
Okami - Оками 15 2
Google LLC 12341 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 22 1
Ростех - Автоматика Концерн 1750 1
Glory 23 1
Ecovacs Robotics 12 1
Сенсорные Системы 73 1
iRobot - 59 1
Hobot Technology 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2741 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6930 26
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 713 26
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 278 25
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 72 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 17
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 14
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 11
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 61 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 9
Док-станция - Docking station 547 9
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 7
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 369 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 5
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 5
Аксессуары 4133 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13061 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1148 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 148 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2041 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1112 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 3
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 3
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 25 13
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 50 12
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 25 10
Xiaomi - Dreame OmniDirt 8 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 7
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 436 7
Ecovacs Deebot 16 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 3
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Google Android 14820 2
Apple iOS 8323 2
Ecovacs HOME 6 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Google Android TV 354 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 1
VK Combo 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Xiaomi Mi Home 85 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 338 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 1
Polaris IQ Home 31 1
Zebra SmartSense 4 1
Караулова Юлианна 3 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 14
Россия - РФ - Российская федерация 158396 10
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 1
Япония 13568 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Зоология - наука о животных 2792 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 9
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5301 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 4
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 231 1
Английский язык 6890 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 440 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 234 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 216 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще