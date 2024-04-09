Разделы

Anker Eufy RoboVac

Anker Eufy RoboVac

Eufy создаёт системы видеонаблюдения и контроля безопасности для дома и улицы, а также умные роботы-пылесосы и устройства нового поколения по уходу за напольным покрытием, которые позволят упростить опыт использования технологий «умного дома» и делают это более доступным для потребителей. 

09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 3
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 3
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 3
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 4
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 3
10.07.2020 Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос 5
02.04.2020 Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос 6

Anker Eufy RoboVac и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8496 3
Xiaomi 1983 3
Google LLC 12284 3
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 2
iRobot - 59 2
360 Smart Life Group 5 1
Okami - Оками 15 1
HP Inc. 5763 1
Logitech 427 1
Anker Innovations 4 1
STARWIND 32 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Samsung Electronics 10643 1
Xiaomi - Viomi Technology 12 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
Ecovacs Robotics 10 1
ZyXEL Nebula 40 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 77 1
Связной ГК 1384 1
Dyson 133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 277 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 710 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 3
Joystick - Джойстик 1143 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Наушники - Headphones 4304 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 2
Электротехника - инвертор 162 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Док-станция - Docking station 547 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 1
Часы - Watch 997 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 71 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 843 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 5
Google Android 14729 4
Apple iOS 8269 4
Xiaomi Mi Home 85 4
Ecovacs Deebot 15 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 3
Anker Soundcore 19 2
Polaris IQ Home 31 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 90 2
Ecovacs HOME 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 2
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 19 2
Apple iLife 72 2
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 2
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
Anker Solix 1 1
Anker Work 1 1
Anker Make 1 1
Apple macOS 2256 1
Logitech MX 26 1
Apple iPadOS 123 1
Apple iPhone 12 237 1
Dyson Airwrap - фен и фен-щётка 4 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Stafory - робот Вера 356 1
Honor Sport Pro - наушники 6 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 247 1
Samsung SmartThings 57 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 19 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 2
Россия - РФ - Российская федерация 157362 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1400 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 5
Зоология - наука о животных 2793 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Английский язык 6880 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Чудо техники 60 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
