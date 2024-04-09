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Anker Solix

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Anker Solix и организации, системы, технологии, персоны:

Anker Innovations 5 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2975 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8555 1
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HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 117 1
Наушники - Headphones 4514 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6286 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3310 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1747 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 1
Anker Soundcore 24 2
Anker Eufy RoboVac 10 1
Anker Work 1 1
Anker Make 1 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - РФ - Российская федерация 167230 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6218 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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