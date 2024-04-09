Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200518
ИКТ 15503
Организации 11817
Ведомства 1511
Ассоциации 1118
Технологии 3591
Системы 27076
Персоны 87593
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2838
Мероприятия 895

Anker Innovations

Anker Innovations

Anker Innovations - участник рынка технологий зарядки и разработчиком подключенных устройств для поддержки высококачественного звука, безопасности в доме, развлечений и гаджетов для экосистемы «умный дом». Компания Anker Innovations сфокусирована на разработке нового класса инновационных продуктов, возглавляемых четырьмя ключевыми брендами: Anker, Eufy, Nebula и Soundcore.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 1
01.09.2023 Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления 1
22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 1
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Anker Innovations и организации, системы, технологии, персоны:

Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 133 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 221 1
iRobot - 62 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Apple Inc 13222 1
Xiaomi - Сяоми 2260 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2975 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10752 2
Наушники - Headphones 4513 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1646 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26963 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8554 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1229 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2552 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1984 2
Lightning 240 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6286 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2275 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3310 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 117 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 322 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 1
USB PD - USB Power Delivery 151 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 75 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 779 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6443 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1172 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 876 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23118 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 1
Микрофон - Microphone 2831 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26440 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10783 1
Док-станция - Docking station 563 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16423 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2404 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1746 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7525 1
Anker Soundcore 24 2
Anker Eufy RoboVac 9 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 580 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 433 1
Anker Powerport - Anker Pport 5 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 1
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 22 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 21 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 459 1
Apple iLife 72 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 93 1
Xiaomi Mi Home 94 1
Apple iPad Pro 320 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Anker Nano 2 1
Anker Make 1 1
Anker PowerIQ 6 1
Anker Work 1 1
Anker Solix 1 1
Redmond RV - серия пылесосов 14 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 194 1
Apple iPad mini 431 1
Apple iPhone 7 289 1
Apple iPhone 12 243 1
Apple iPhone 11 290 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 1
Apple AirPods - Наушники 176 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Apple - App Store 3135 1
Google Android 15305 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7658 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 394 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27464 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6216 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще