Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12

Anker Innovations представила новое сетевое зарядное устройство (СЗУ) размером со стандартное ЗУ Apple 5W, но в три раза мощнее. Новинка поддерживает быструю зарядку и имеет компактные габариты. При схожем размере с оригинальным ЗУ от iPhone на 5 Вт Anker Nano (PowerPort III) заряжает iPhone 12 в три раза быстрее.

iPhone 12 нарушает традиции и выпускается без собственного зарядного устройства Apple. А значит пришло время обратить внимание на других производителей и сделать выбор в пользу быстрой зарядки. Новинка от Anker меньше и быстрее по сравнению с оригинальным зарядным устройством. Anker Powerport III Nano является самым тонким и легким в новой линейке портативных устройств от Anker и заряжает девайс Apple от 0 до 50% за полчаса.

В новейшей технологии Anker используется многослойная конструкция с настраиваемыми магнитными компонентами для уменьшения размера, повышения эффективности и улучшения теплоотвода.

Anker PowerPort III Nano будет доступно с ноября в магазинах ДНС, «М.Видео», «Технопарк» за 1590 руб.

Anker PowerPort III Nano 20W подойдет практически к любому устройству Android и Apple (iPhone старше восьмой модели будут поддерживать режим быстрой зарядки. Таким образом, новинка нацелена не только на владельцев последних моделей). Это избавит от необходимости иметь персональное ЗУ для каждого гаджета. А поддержка стандартов быстрой зарядки позволит при этом не жертвовать скоростью. Anker PowerPort III Nano обеспечивает максимальную скорость зарядки для современных смартфонов.

Оно оснащено одним единственным портом USB-C, способным выдавать до 20 Вт энергии с использованием стандарта Power Delivery. Порт USB-C поддерживает фирменную технологию Anker PowerIQ 3.0, которая была обновлена и оптимизирована для полной совместимости с протоколом быстрой зарядки iPhone 12.

Все перечисленные выше достоинства были бы бессмысленны, если бы ЗУ Anker PowerPort III Nano 20W имело исполинские размеры. Но производитель не забыл и о компактности устройства. Инженеры Anker Innovations уместили 20 Вт в адаптер размером 2,74х3,00 см, что сопоставимо с размером пятирублевой монеты. Это позволяет комфортно пользоваться зарядным устройством не только дома, но и в поездках.

Особенности девайса: полная выходная мощность: 20 Вт; подводимый ток: 100–240 В, 0,6 А, 50–60 Гц; ток на выходе: 5 В при 3,00 А или 9 В при 2,22 А.

Зарядное устройство Anker PowerPort III Nano 20W совместимо с: устройства с разъемом Lightning (необходим кабель USB-C to Lightning, покупается отдельно): iPhone 12 Pro Max / 12 Pro /12 / 12 Mini / SE 2020 / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 в режиме быстрой зарядки; iPhone 7 и старше в режиме обычной зарядки; iPad Pro 10.5; iPad Air 3 10.5”; iPad mini 5 7.9” и новые модели; AirPods, AirPods Pro, Apple Watch; устройства с разъемом USB-C (необходим кабель USB-C to USB-C, покупается отдельно): 2020 / 2018 iPad Pro 12.9” Gen 4 / 3, iPad Pro 11” Gen 2 / 1; Galaxy S20/ S20+/ S20 Ultra/ S10 / S10+ / S10e /S9 / S9+ / S8 /S8+; Note 20/ Note 20 Ultra/ Note 10+/ Note 10/ Note 9; Pixel 4/ 4XL/ 3a/ 3XL / 3 / 2 XL / 2.