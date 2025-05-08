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Anker PowerIQ



08.05.2025 Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM 1
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM 1
22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Anker PowerIQ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12248 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
InterStep 9 1
Deppa 4 1
Anker Innovations 4 1
Baseus 24 1
Samsung Electronics 10361 1
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2489 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24626 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9816 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1997 2
Lightning 222 2
USB Power Delivery 88 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2209 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7777 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1057 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8044 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12293 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10110 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12376 1
Apple iPhone 12 222 2
Anker Powerport - Anker Pport 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7162 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 496 1
Apple iPad Pro 298 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Anker Nano 1 1
Apple iPad 3879 1
Google Android 14216 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple AirPods - Наушники 141 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 981 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Apple iPhone 11 260 1
Apple iPhone 8 184 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPad mini 420 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174283.
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