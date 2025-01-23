Samsung Galaxy S23 смартфон
Samsung Galaxy S23 и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 89 9
|Работенко Павел 5 1
|Китов Сергей 16 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
|Павлов Владимир 19 1
|Пахомов Александр 60 1
|Гуськов Антон 39 1
|Косарева Елена 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1861 2
|TechSpot 114 1
|Tom’s Hardware 395 1
|Neowin 140 1
|VideoCardz 33 1
|MacRumors 137 1
|Liliputing 60 1
|SamMobile 51 1
|Android Authority 47 1
|TrendForce 113 1
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