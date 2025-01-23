Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166511
ИКТ 12993
Организации 10198
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24923
Персоны 70626
География 2718
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Samsung Galaxy S23 смартфон



23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
21.06.2024 Аналитика МТС: искусственный интеллект подогрел интерес к флагманским смартфонам 1
21.06.2024 Красноярцам стали доступны смартфоны по подписке от МТС 1
17.06.2024 МТС запустила обновлённую подписку на смартфоны Share It 1
16.02.2024 В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом. 1
16.02.2024 Кировчане могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
16.02.2024 Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
14.02.2024 В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
26.01.2024 Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей 1
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 1
29.12.2023 Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов 1
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 г. результаты продаж смартфонов в России стали одними из самых высоких за последние пять лет 1
04.10.2023 МТС презентовала в России смартфон Galaxy 23 FE и другие новинки от Samsung 2
02.10.2023 Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15 1
04.07.2023 Аналитика МТС: Продажи смартфонов в России увеличились впервые с начала 2022 года 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
02.05.2023 Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple 1
21.03.2023 Русская смекалка выше санкций. Найден хитрый способ вернуть россиянам Samsung Pay 1
17.03.2023 Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности 1
06.03.2023 Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков 1
22.02.2023 Новые Samsung Galaxy S23 — на специальных условиях в билайне 2
08.02.2023 Линейка смартфонов Samsung Galaxy S23 появилась в «Ситилинке» 3
06.02.2023 МТС первой в России запустила продажи Samsung Galaxy S23 4
06.02.2023 Caviar выпустил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью 3,625 млн рублей 5
02.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 4
31.01.2023 Падение цен на память не остановить. Пользователям радость, производители готовятся к худшему 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 3

Публикаций - 30, упоминаний - 46

Samsung Galaxy S23 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10262 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 14
Apple Inc 12103 13
Xiaomi 1733 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 464 8
Huawei 3935 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Qualcomm Technologies 1824 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 590 2
Intel Corporation 12197 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
MediaTek - Ralink 527 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
Google LLC 11782 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
Samsung System LSI 24 1
FactSet 10 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
BBK vivo iQOO 16 1
Цифра ГК 2427 1
X Corp - Twitter 2846 1
Ростелеком 9706 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 2
Автобан ДСК ГК 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Visa International 1949 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Unsplash 771 1
BMW Group 446 1
Uber 330 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 8
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1559 8
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 443 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7880 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2179 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9604 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1703 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6405 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 2
NAND flash memory - флеш-память 626 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4759 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1611 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1793 2
Samsung Galaxy 958 14
Samsung Galaxy S24 - смартфон 44 11
Apple iPhone 14 130 8
МТС Premium 50 8
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 6
Apple iPhone 15 127 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1557 5
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 787 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Samsung Galaxy AI 17 3
Google Android 13997 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 120 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 2
Samsung Pay 292 2
Apple Pay 490 2
Apple iOS 7810 2
Qualcomm Snapdragon X 87 2
Apple iPhone 12 219 2
Apple iPhone 13 143 2
BBK Realme GT 27 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Honor Magic 53 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 2
Samsung S-Pen - Стилус 138 2
AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Samsung SmartThings 42 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 69 1
Губанов Андрей 89 9
Работенко Павел 5 1
Китов Сергей 16 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Павлов Владимир 19 1
Пахомов Александр 60 1
Гуськов Антон 39 1
Косарева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 7
Армения - Республика 2280 7
Беларусь - Белоруссия 5668 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 6
Южная Корея - Республика 6650 6
Россия - СФО - Новосибирск 4293 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 858 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1652 3
Сатурн - Титан (спутник) 469 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2248 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1007 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1138 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1112 2
Европа 21771 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Америка Латинская 1813 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Китай - Тайвань 3986 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Япония 13287 1
Испания - Королевство 3709 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6702 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1384 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2764 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 727 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 57 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 544 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 2
TechSpot 114 1
Tom’s Hardware 395 1
Neowin 140 1
VideoCardz 33 1
MacRumors 137 1
Liliputing 60 1
SamMobile 51 1
Android Authority 47 1
TrendForce 113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Samsung Unpacked 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще