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МТС первой в России запустила продажи Samsung Galaxy S23

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых смартфонов от Samsung: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Покупатели получат кешбэк до 15 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой среди российских ритейлеров начала продажи Samsung Galaxy S23 в России. С 5 февраля 2023 г. смартфоны доступны для покупки в офлайн-магазинах Москвы и на сайте shop.mts.ru. Доставка оформленных заказов осуществляется по всей России. В течение нескольких недель смартфоны появятся в большинстве городах России.

Первые покупатели новинок от Samsung получат кешбэк до 15 тыс. руб. Кешбэк можно потратить на услуги экосистемы МТС и партнёров сервиса — получить скидку до 100% в магазинах МТС, билеты на МТС Live, подписку на кино в онлайн-кинотеатре KION, оплату связи МТС.

Смартфоны можно приобрести в рассрочку на три и шесть месяцев, а также получить скидку по программе Trade-in, сдав бывшее в употребление устройство в магазине МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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