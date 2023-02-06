Caviar выпустил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью 3,625 млн рублей

Бренд Caviar представил на сайте кастомную коллекцию Samsung Galaxy S23 Ultra сразу после Galaxy Unpacked. Новые дизайны отличаются обилием дорогих материалов, необычных расцветок и отсылок на шедевры мирового кинематографа. Кроме того, корпус одного из телефонов сделан из 18-каратного золота и украшен бриллиантами. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это международная компания, которая занимается ювелирным дизайном смартфонов и аксессуаров. На этот раз она разместила на сайте кастомную коллекцию Samsung Galaxy S23 Ultra через четыре дня после официальной презентации на Galaxy Unpacked.

В коллекцию вошли смартфоны в стиле ар-деко с отсылками на работы знаменитых творцов, «гангстерские» телефоны с декоративным оружием и спортивная классика для любителей гоночных суперкаров. Флагманом стал золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью чуть менее 4 млн руб.

Фото: Caviar Samsung Galaxy S23 от Caviar

«В этом году Samsung отдал все силы на начинку, выпустив самые технологичные смартфоны на рынке. Я посмотрел Galaxy Unpacked и сразу же позвонил моим ребятам, чтобы принимались за работу. Такой крутой телефон как Ultra достоин золотого исполнения», – сказал Сергей Китов, гендиректор Caviar.

Художники Caviar находят самые разные источники вдохновения для своих идей. Так, научно-фантастическая антиутопия Фрица Ланга воплотилась в дизайне Samsung S23 Ultra Metropolis с рельефной золотой пластиной, напоминающей очертания футуристического мегаполиса.

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Женские дизайны в стиле ар-деко повторяют экзотические узоры, заимствованные у природы. Золотые пластины на корпусе Bird of Paradise и Firebird изображают оперение ярких птиц.

Брутальные мужские смартфоны Blade и Skull на основе Samsung Galaxy S23 Ultra олицетворяют горячий нрав и дерзкий характер латиноамериканской гангстерской культуры. В их корпус вставлено декоративное оружие из титана с золотым покрытием 24К. А спортивный шик представлен в виде модели Rage из автомобильного карбона.

Цены на коллекцию эксклюзивных Samsung Galaxy S23 Ultra начинаются от 444 тыс. руб. за Rage 256 ГБ. Золотая «ультра» обойдется пользователям в 3,625 млн руб.