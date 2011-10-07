Русская версия RAGE в продаже Сегодня состоялся релиз постапокалиптического экшена RAGE от студии id Software и компании Bethesda Softworks. В нашей стране все версии игры — для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 — вышли полностью на русском языке.PC-версия RAGE поступила в

Русская версия RAGE в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать компьютерной версии постапокалиптического экшена RAGE от студии id Software и компании Bethesda Softworks.7 октября 2011 года состоится российский релиз RAGE. В нашей стране все версии игры — для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 — выйдут п

Rod Abernethy - автор саундтрека RAGE Компания id Software представила автора саундтрека для игры RAGE. Всю музыку для проекта написал небезызвестный в игровой индустрии композитор Род Эбернети (Rod Abernethy), в послужном списке которого можно обнаружить такие игры, как: Dead Space, Silent

RAGE на "золоте" Компания Bethesda Softworks объявляет о "золотом" статусе проекта RAGE от студии id Software. Североамериканский релиз игры состоится 4 октября, а в Европе - 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Игроков ждут яростные перестрелки с использованием в

Предзаказ RAGE Anarchy Edition в России Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о начале прием предварительных заказов на расширенное издание RAGE для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Предзаказы принимаются до 23:59 30 сентября 2011 года. Выбрать ближайший магазин и оставить заявку можно на этой странице.В комплекте РС-версии RAGE

RAGE: Системные требования Компания Bethesda Softworks в своем официальном блоге опубликовала системные требования для игры RAGE от id Software. Напомним, что релиз проекта назначен на 4 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Минимальные требования: Win XP SP3, Vista, Win 7 Процессор: Intel Core 2 Duo или эк

Русский видеоролик RAGE Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала новый видеоролик по игре RAGE (разработчик — студия id Software; зарубежный издатель — Bethesda Softworks). В трейлере представлено русское озвучение. Поэтому уже сейчас можно оценить качество локализации грядущего про

RAGE. Видео The Sound and Art Опубликован новый видеоролик проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Sound and Art можно скачать с нашего сервера (184 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человеч

RAGE. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры RAGE от id Software. Североамериканский релиз проекта состоится 4 октября. В Европе продажи начнутся 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".События RAGE происходят в недалеком

RAGE. Видео The Arsenal Опубликован новый выпуск видеодневников разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Dawn можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество ока

RAGE. Видео Опубликован новый выпуск видеодневников разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Dawn можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть на официальном сайте. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда ч

RAGE. Видео Опубликован видеодневник разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видеодневник можно скачать с нашего сервера (182 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество оказа

Rage немного задержится Компания id Software обновила дату выхода проекта RAGE. Согласно уточненным данным, североамериканский релиз игры состоится 4 октября, вместо заявленного ранее 16 сентября. В Европе продажи начнутся 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтК

Rage. Е3-видео Опубликован Е3-видеоролик проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Well можно скачать с нашего сервера (174 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество ока

RAGE в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России и странах СНГ игру RAGE от студии id Software, создавшей легендарные серии Doom и Quake, и компании Bethesda Softworks.Игра выйдет для PC — в экономичной джевел-упаковке, коллекционном и премиум-изданиях, а также

Rage. Скриншоты и видео Компания id Software опубликовала новый видеоролик и скриншоты проекта Rage. Напомним, что релиз игры в Северной Америке состоится 13 сентября этого года.Видеоролик можно посмотреть здесь или скачать с нашего сервера (400 МБ).23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал н

Rage. Видео Компания id Software опубликовала новый видеоролик проекта Rage. Релиз игры состоится 16 сентября этого года. Скачать видео можно с нашего сервера (50 МБ).23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал на восточное полушарие. Удар силой в 2,4 миллиона мегатонн з

Rage. Скриншоты Компания id Software опубликовала три новых скриншота из проекта Rage. Обновился также и официальный сайт игры, на котором теперь есть и русский язык. Релиз Rage состоится 16 сентября этого года.23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал на восточное полуша

Дата выхода Rage Компания id Software объявляет точную дату выхода проекта Rage. В Северной Америке релиз состоится 13 сентября 2011 года. В Европе игра появится 15 сентября 2011 года.Действие Rage разворачивается в постапокалиптическом мире. Главному герою пре

Игровое видео Rage На G4TV появилось видеоинтервью с Тимом Уиллитсом (Tim Willits), креативным директором id Software, в ходе которого была показана видеозапись реального геймплея игры Rage. Видео сопровождается комментариями Уиллитса. В течение ролика, Тим Уиллитс рассказывает о перипетиях сюжета, об оружии, об инновационной боевой системе. Посмотреть видео можно здесь.Основ

Rage. Е3-скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Rage от компании id Software. Основной особенностью Rage можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечивается пока всё ещё еще новым движком id Tech

Rage не в этом году Сегодня стало известно, что ожидаемый многими проект Rage от id Software не выйдет в этом году. По словам главного дизайнера игры Тима Уиллитса (Tim Willits), игра еще не достигла даже альфа-стадии и уж точно не выйдет в этом году. Кроме того, Ти

Rage отобрали у Electronic Arts? Как сообщает портал IGN, со ссылкой на пресс-службу компании ZeniMax Media, отныне издательство Bethesda Softworks владеет всеми правами на выпуск игры Rage, разрабатываемой в недрах id Software. Компания Electronic Arts более не имеет никакого отношения к игре. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Rage выйдет в рамках программы EA

Rage. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Rage, разработкой которой занята id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечивает

Rage. Скриншоты Вслед за видеороликом, в сети появились и новые скриншоты из игры Rage, разрабатываемой компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечиваетс

Rage: Видеоролик с Quakecon 2009 Опубликован новый видеоролик игры Rage, продемонстрированный на Quakecon 2009. Релиз игры намечен на 2010 год. Скачать видео можно с нашего сервера.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStatio

Скриншоты Rage и id Tech 5 Опубликованы новые скриншоты, демонстрирующие красоты игрового мира Rage и движка id Tech 5. Релиз игры намечен на 2010 год.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свобо

Electronic Arts остается издателем Rage Electronic Arts останется издателем экшена Rage от id Software, не смотря на покупку последней компанией Zenimax Media. Даты выхода у игры по-прежнему нет. Известно, что игра уж точно не выйдет в этом году."Соглашение EA с id относитель

Rage не в этом году Директор id Software Тодд Холленшид (Todd Hollenshead) в интервью порталу Gametrailers обмолвился о том, что экшен Rage не выйдет в 2009 году. Напомним, что Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижени

Rage: GC08 - видео Опубликован обещанный видеоролик игры Rage, продемонстрированный во время пресс-конференции Electronic Arts на Games Convention в Лейпциге. Скачать ролик можно здесь.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 36

Rage: Скриншоты Опубликованы первые скриншоты из экшена Rage, разрабатывает который id Software. Выпустит игру компания Electronic Arts.Rage разрабатывается для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную сво

Electronic Arts выпустит Rage Компания Electronic Arts подписала соглашение с id Software, согласно которому EA выступит издателем проекта Rage. Все подробности о новом детище id будут представлены публике на мероприятии QuakeCon 2008, которое пройдет в Далласе с 31 июля по 2 августа.Rage разрабатывается для PC, Xbox 360 и

Rage: Новая игра от id Software На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-версию "экранки" можно с нашего сервера (68,72 МБ).Что касается с

MTV вставила некоторые телепрограммы на сайт Daily Rage Музыкальный телеканал MTV Networks встроил элементы некоторых своих телепрограмм в собственный игровой сайт Daily Rage!, где посетителям предлагается порыться в контенте в поисках скрытых иконок с призами. На сайте появились иконки избранных серий программ, в частности Unholy Union и My Super Sweet 16. Пос

Фанатов Rage Against The Machine выгнали из Napster Фанаты группы Rage Against The Machine были возмущены тем, что их выкинули из системы обмена музыкальными файлами Napster . В четверг любители творчества этой группы обнаружили, что сервисы Napster для них б

Продукция ATi совместима с Windows Me д управлением новой операционной системы Windows Me, вчера выпущенной в продажу компанией Microsoft. Диск с Windows Me содержит драйверы и все необходимое программное обеспечение для работы продуктов RAGE 128 PRO, RAGE 128, RAGE PRO и RAGE XL. Для мобильных компьютеров Windows Me содержит драйверы для RAGE LT PRO и RAGE Mobility. Драйверы для Windows 98SE,

ATI собирается в скором времени потеснить nVidia и 3dfx С недавним выпуском новой карты Aurora (RAGE Fury MAXX) ATI продемонстрировала свое желание в скором времени заставить потесниться других производителей графических карт для high-end рынка. Следующая карта ATI, назовем ее Rage

ATI объявляет о выходе RAGE Mobility 128 - ускорителя трехмерной графики для ноутбуков Новый 128-битный графический чип RAGE Mobility 128 работает на 60% быстрее в трехмерной графике и на 20% быстрее в двумерной графике, чем его ближайший конкурент. Таким образом, ATI приносит на ноутбук скорость, которая была р

ATI выпустила спецификации 3D-ускорителя Rage как open source ATI последовала примеру своих конкурентов в области графических ускорителей, 3dfx и Nvidia, и выпустила как open source мультимедийные спецификации 3D-ускорителей Rage. ATI также заявила, что подписала соглашение с фирмой Precision Insight на разработку Linux-драйверов для Rage 128, которые также будут бесплатно выпущены весной 2000 года. Это уже