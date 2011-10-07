Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

Microsoft Xbox Game Studios ZeniMax Media id Software RAGE Компьютерная игра (Шутер от первого лица)


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2011 Русская версия RAGE в продаже

Сегодня состоялся релиз постапокалиптического экшена RAGE от студии id Software и компании Bethesda Softworks. В нашей стране все версии игры — для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 — вышли полностью на русском языке.PC-версия RAGE поступила в

27.09.2011 Русская версия RAGE в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать компьютерной версии постапокалиптического экшена RAGE от студии id Software и компании Bethesda Softworks.7 октября 2011 года состоится российский релиз RAGE. В нашей стране все версии игры — для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 — выйдут п
21.09.2011 Rod Abernethy - автор саундтрека RAGE

Компания id Software представила автора саундтрека для игры RAGE. Всю музыку для проекта написал небезызвестный в игровой индустрии композитор Род Эбернети (Rod Abernethy), в послужном списке которого можно обнаружить такие игры, как: Dead Space, Silent
18.09.2011 RAGE на "золоте"

Компания Bethesda Softworks объявляет о "золотом" статусе проекта RAGE от студии id Software. Североамериканский релиз игры состоится 4 октября, а в Европе - 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Игроков ждут яростные перестрелки с использованием в
14.09.2011 Предзаказ RAGE Anarchy Edition в России

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о начале прием предварительных заказов на расширенное издание RAGE для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Предзаказы принимаются до 23:59 30 сентября 2011 года. Выбрать ближайший магазин и оставить заявку можно на этой странице.В комплекте РС-версии RAGE

07.09.2011 RAGE: Системные требования

Компания Bethesda Softworks в своем официальном блоге опубликовала системные требования для игры RAGE от id Software. Напомним, что релиз проекта назначен на 4 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Минимальные требования: Win XP SP3, Vista, Win 7 Процессор: Intel Core 2 Duo или эк
19.08.2011 Русский видеоролик RAGE

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала новый видеоролик по игре RAGE (разработчик — студия id Software; зарубежный издатель — Bethesda Softworks). В трейлере представлено русское озвучение. Поэтому уже сейчас можно оценить качество локализации грядущего про
12.08.2011 RAGE. Видео The Sound and Art

Опубликован новый видеоролик проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Sound and Art можно скачать с нашего сервера (184 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человеч
02.08.2011 RAGE. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры RAGE от id Software. Североамериканский релиз проекта состоится 4 октября. В Европе продажи начнутся 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".События RAGE происходят в недалеком

15.07.2011 RAGE. Видео The Arsenal

Опубликован новый выпуск видеодневников разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Dawn можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество ока
08.07.2011 RAGE. Видео

Опубликован новый выпуск видеодневников разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Dawn можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть на официальном сайте. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда ч
01.07.2011 RAGE. Видео

Опубликован видеодневник разработчиков проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видеодневник можно скачать с нашего сервера (182 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество оказа
10.06.2011 Rage немного задержится

Компания id Software обновила дату выхода проекта RAGE. Согласно уточненным данным, североамериканский релиз игры состоится 4 октября, вместо заявленного ранее 16 сентября. В Европе продажи начнутся 7 октября. Русскую версию выпустит "1С-СофтК
04.06.2011 Rage. Е3-видео

Опубликован Е3-видеоролик проекта RAGE от id Software и Bethesda Softworks. Видео The Well можно скачать с нашего сервера (174 МБ) или посмотреть здесь. События RAGE происходят в недалеком будущем. Когда человечество ока
28.04.2011 RAGE в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России и странах СНГ игру RAGE от студии id Software, создавшей легендарные серии Doom и Quake, и компании Bethesda Softworks.Игра выйдет для PC — в экономичной джевел-упаковке, коллекционном и премиум-изданиях, а также
18.04.2011 Rage. Скриншоты и видео

Компания id Software опубликовала новый видеоролик и скриншоты проекта Rage. Напомним, что релиз игры в Северной Америке состоится 13 сентября этого года.Видеоролик можно посмотреть здесь или скачать с нашего сервера (400 МБ).23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал н
17.02.2011 Rage. Видео

Компания id Software опубликовала новый видеоролик проекта Rage. Релиз игры состоится 16 сентября этого года. Скачать видео можно с нашего сервера (50 МБ).23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал на восточное полушарие. Удар силой в 2,4 миллиона мегатонн з
27.01.2011 Rage. Скриншоты

Компания id Software опубликовала три новых скриншота из проекта Rage. Обновился также и официальный сайт игры, на котором теперь есть и русский язык. Релиз Rage состоится 16 сентября этого года.23 Августа 2037 г. Апофис-99942 упал на восточное полуша
14.08.2010 Дата выхода Rage

Компания id Software объявляет точную дату выхода проекта Rage. В Северной Америке релиз состоится 13 сентября 2011 года. В Европе игра появится 15 сентября 2011 года.Действие Rage разворачивается в постапокалиптическом мире. Главному герою пре
17.06.2010 Игровое видео Rage

На G4TV появилось видеоинтервью с Тимом Уиллитсом (Tim Willits), креативным директором id Software, в ходе которого была показана видеозапись реального геймплея игры Rage. Видео сопровождается комментариями Уиллитса. В течение ролика, Тим Уиллитс рассказывает о перипетиях сюжета, об оружии, об инновационной боевой системе. Посмотреть видео можно здесь.Основ
16.06.2010 Rage. Е3-скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Rage от компании id Software. Основной особенностью Rage можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечивается пока всё ещё еще новым движком id Tech

04.05.2010 Rage не в этом году

Сегодня стало известно, что ожидаемый многими проект Rage от id Software не выйдет в этом году. По словам главного дизайнера игры Тима Уиллитса (Tim Willits), игра еще не достигла даже альфа-стадии и уж точно не выйдет в этом году. Кроме того, Ти
15.12.2009 Rage отобрали у Electronic Arts?

Как сообщает портал IGN, со ссылкой на пресс-службу компании ZeniMax Media, отныне издательство Bethesda Softworks владеет всеми правами на выпуск игры Rage, разрабатываемой в недрах id Software. Компания Electronic Arts более не имеет никакого отношения к игре. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Rage выйдет в рамках программы EA
20.08.2009 Rage. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Rage, разработкой которой занята id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечивает
14.08.2009 Rage. Скриншоты

Вслед за видеороликом, в сети появились и новые скриншоты из игры Rage, разрабатываемой компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижения и отсутствие "коридорности", что обеспечиваетс
14.08.2009 Rage: Видеоролик с Quakecon 2009

Опубликован новый видеоролик игры Rage, продемонстрированный на Quakecon 2009. Релиз игры намечен на 2010 год. Скачать видео можно с нашего сервера.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStatio
07.08.2009 Скриншоты Rage и id Tech 5

Опубликованы новые скриншоты, демонстрирующие красоты игрового мира Rage и движка id Tech 5. Релиз игры намечен на 2010 год.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свобо
25.06.2009 Electronic Arts остается издателем Rage

Electronic Arts останется издателем экшена Rage от id Software, не смотря на покупку последней компанией Zenimax Media. Даты выхода у игры по-прежнему нет. Известно, что игра уж точно не выйдет в этом году."Соглашение EA с id относитель
10.03.2009 Rage не в этом году

Директор id Software Тодд Холленшид (Todd Hollenshead) в интервью порталу Gametrailers обмолвился о том, что экшен Rage не выйдет в 2009 году. Напомним, что Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную свободу передвижени
20.08.2008 Rage: GC08 - видео

Опубликован обещанный видеоролик игры Rage, продемонстрированный во время пресс-конференции Electronic Arts на Games Convention в Лейпциге. Скачать ролик можно здесь.Rage разрабатывается компанией id Software для PC, Xbox 36
05.08.2008 Rage: Скриншоты

Опубликованы первые скриншоты из экшена Rage, разрабатывает который id Software. Выпустит игру компания Electronic Arts.Rage разрабатывается для PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Основной особенностью игры можно назвать полную сво
15.07.2008 Electronic Arts выпустит Rage

Компания Electronic Arts подписала соглашение с id Software, согласно которому EA выступит издателем проекта Rage. Все подробности о новом детище id будут представлены публике на мероприятии QuakeCon 2008, которое пройдет в Далласе с 31 июля по 2 августа.Rage разрабатывается для PC, Xbox 360 и

06.08.2007 Rage: Новая игра от id Software

На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-версию "экранки" можно с нашего сервера (68,72 МБ).Что касается с
20.03.2007 MTV вставила некоторые телепрограммы на сайт Daily Rage

Музыкальный телеканал MTV Networks встроил элементы некоторых своих телепрограмм в собственный игровой сайт Daily Rage!, где посетителям предлагается порыться в контенте в поисках скрытых иконок с призами. На сайте появились иконки избранных серий программ, в частности Unholy Union и My Super Sweet 16. Пос
09.12.2000 Фанатов Rage Against The Machine выгнали из Napster

Фанаты группы Rage Against The Machine были возмущены тем, что их выкинули из системы обмена музыкальными файлами Napster . В четверг любители творчества этой группы обнаружили, что сервисы Napster для них б
15.09.2000 Продукция ATi совместима с Windows Me

д управлением новой операционной системы Windows Me, вчера выпущенной в продажу компанией Microsoft. Диск с Windows Me содержит драйверы и все необходимое программное обеспечение для работы продуктов RAGE 128 PRO, RAGE 128, RAGE PRO и RAGE XL. Для мобильных компьютеров Windows Me содержит драйверы для RAGE LT PRO и RAGE Mobility. Драйверы для Windows 98SE,
19.11.1999 ATI собирается в скором времени потеснить nVidia и 3dfx

С недавним выпуском новой карты Aurora (RAGE Fury MAXX) ATI продемонстрировала свое желание в скором времени заставить потесниться других производителей графических карт для high-end рынка. Следующая карта ATI, назовем ее Rage
26.10.1999 ATI объявляет о выходе RAGE Mobility 128 - ускорителя трехмерной графики для ноутбуков

Новый 128-битный графический чип RAGE Mobility 128 работает на 60% быстрее в трехмерной графике и на 20% быстрее в двумерной графике, чем его ближайший конкурент. Таким образом, ATI приносит на ноутбук скорость, которая была р
20.10.1999 ATI выпустила спецификации 3D-ускорителя Rage как open source

ATI последовала примеру своих конкурентов в области графических ускорителей, 3dfx и Nvidia, и выпустила как open source мультимедийные спецификации 3D-ускорителей Rage. ATI также заявила, что подписала соглашение с фирмой Precision Insight на разработку Linux-драйверов для Rage 128, которые также будут бесплатно выпущены весной 2000 года. Это уже

03.03.1999 СКТБ Компьютерных Сетей сняла с производства видеоадаптеры S3 Virge DX и начала поставки ATI Charger Rage IIC

Компания "СКТБ Компьютерных Сетей" объявила сегодня о снятии с производства видеоадаптеров S3 Virge DX и начале поставок ATI Charger Rage IIC. В устройстве установлена память 83 МГц SGRAM, графический ускоритель с производительностью 1,2 млн треугольников в секунду; 200 МГц RAMDAC позволяет использовать кадровую развертку ча

Публикаций - 72, упоминаний - 72

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

