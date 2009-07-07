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Square Enix Domark Limited Eidos Interactive
СОБЫТИЯ
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|07.07.2009
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Square Enix Europe начинает работу
То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет
|29.05.2009
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Стенд Eidos на Е3
Компания Eidos официально подтвердила свое участие в мероприятии Electronic Entertainment Expo (E3), которое пройдет 2-4 июня в выставочном центре Лос-Анджелеса.Стенд Eidos будет более, чем скром
|06.03.2009
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Square Enix и Eidos договорились
Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожида
|12.02.2009
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Square Enix стремится в Европу
Японский издатель Square Enix предложил издательству Eidos сделку в 84 млн. фунтов, что составляет примерно 129% текущей рыночной стоимости Eid
|17.07.2008
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Battlestations: Pacific: Скриншоты
Компания Eidos Interactive опубликовала новые скриншоты из игры Battlestations: Pacific, разработка ко
|20.06.2008
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Battlestations Pacific: Видео
Компания Eidos Interactive опубликовала видеоролик из игры Battlestations: Pacific, разработка которой
|19.06.2008
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Eidos на Е3
Уже меньше месяца остается до старта Е3 2008, которая распахнет свои двери уже 14 июля. Как сообщает портал IGN.com, компания Eidos привезет в Лос-Анджелес следующие ожидаемые новинки:Battlestations: Pacific (PC, 360)Just Cause 2 (PC, PS3, X360)Monster Lab (Wii)Tomb Raider Underworld (PC, PS3, X360)
|03.03.2008
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Goldmund выпустил Blu-ray-плеер класса люкс
Швейцарская компания Goldmund, занимающаяся производством звукового оборудования класса люкс, анонсировала свой первый Blu-ray-плеер – Eidos 20 BD. Устройство предлагает ряд фирменных технологий: AC-Curator значительно улучшает качество изображения и звука; Mechanical Grounding защищает от случайных вибраций, а Magnetic Damper
|29.02.2008
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Battlestations: Pacific в разработке
Компания Eidos Interactive анонсировала игру Battlestations: Pacific, разработка которой идет в венгер
|18.01.2008
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Highlander: Скриншоты
Компания Eidos Interactive опубликовала десяток скриншотов из игры Highlander, создаваемой по мотивам
|28.09.2007
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Громкие анонсы от Eidos
исла того же месяца. Поделился издатель и новостями о других своих проектах. Так, релиз Tomb Raider: Anniversary для Wii и Xbox 360 также состоится в предрождественский период. В этом же пресс-релизе Eidos подтвердила информацию о ведении работ над сиквелами к Just Cause and Battlestations: Midway. И – внимание - издательство обмолвилось о том, что продолжения популярных серий Tomb Raider и
|20.06.2007
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Hitman Trilogy в продаже
itman Trilogy - серьезная и интересная подборка игр,"- говорит Дэвид Бамбеджер (David Bamberger) из Eidos North America. "Три игры показывают инновационный геймплей, породивший целый жанр. Игро
|19.05.2007
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Deus Ex 3 в разработке
Руководитель французского отделения компании Eidos Interactive Патрик Мелчор (Patrick Melichor), в интервью телеканалу MusiquePlus подтвер
|19.04.2007
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Majesco будет издавать игры Eidos
Компания Majesco Entertainment объявила о подписании договора с Eidos Interactive. По этому договору Majesco будет выпускать некоторые игры Eidos на т
|18.04.2007
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Eidos поглотила Morpheme
Компания Eidos объявила о поглощении лондонского разработчика мобильных казуальных игр Morpheme Wireless Limited, увеличив, таким образом, штат своих сотрудников на 8 человек.До поглощения разработчик т
|30.03.2007
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Eidos задерживает игры для PS3
Компания Eidos объявила о задержке большинства игр для PlayStation 3 до 2008 года, в силу малой аудито
|20.03.2007
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Eidos будет использовать Steam
Компании Valve и Eidos объявили о подписании договора, по которому «дюжины лучших тайтлов» будут распространяться через систему Steam.Как сказано в пресс-релизе, компании намерены выложить «complete franchise s
|27.02.2007
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Eidos наступает на мобильные и казуальные игры
Британский издатель компания Eidos Interactive, которой владеет издательство SCi, объявило о поглощении британского разраб
|16.02.2007
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Eidos открывает новую студию
Компания Eidos Interactive, издатель видеоигр, объявила об открытии новой студии в Монреале, где в пос
|14.11.2006
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Eidos выпустила "Световую призму"
Разработчик и издатель мобильных и консольных игр компания Eidos Mobile объявила о выходе новой игры, основанной на полностью новом бренде которая назыв
|01.11.2006
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Новая Лара Крофт следующей весной
versary, разработку которой в настоящее время ведет студия Crystal Dynamics под присмотром компании Eidos Interactive. Запущен официальный сайт, не радующий пока обилием информации.На данный мо
|01.08.2000
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Infogrames начала переговоры о покупке Eidos
Крупнейший европейский производитель компьютерных игр, компания Infogrames Entertainment, ведет переговоры с Eidos, игровой компанией из Великобритании, нацеленные на слияние. "На данный момент переговоры еще не завершены, обсуждения или договоренности по финансовым вопросам еще не было",- заявил Brun
|14.07.2000
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Eidos отвергла слухи о своей продаже
Представители компании Eidos заявили, что компания, несмотря на все слухи, нагнетаемые СМИ, не продается. Действительно, предложения о покупке были, и обо всех было доложено акционерам, но ни одно серьезно не рассмат
|11.07.2000
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Infogrames может купить Eidos уже этом месяце
Компания Infogrames значительно продвинулась в своем стремлении купить английскую Eidos, несмотря на падение собственных акций. Предполагаемая сумма сделки составит $1.06 миллиарда, и покупка может совершиться уже в этом месяце, несмотря на некоторые сложности по оценке собс
|04.07.2000
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Производитель компьютерных игр Eidos может быть приобретен французской группой Infogrames
Британская компания Eidos Plc, известная своим персонажем компьютерных игр Ларой Крофт, в последнее время испытыв
Square Enix и организации, системы, технологии, персоны:
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