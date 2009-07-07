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Square Enix Domark Limited Eidos Interactive

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2009 Square Enix Europe начинает работу

То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет

29.05.2009 Стенд Eidos на Е3

Компания Eidos официально подтвердила свое участие в мероприятии Electronic Entertainment Expo (E3), которое пройдет 2-4 июня в выставочном центре Лос-Анджелеса.Стенд Eidos будет более, чем скром
06.03.2009 Square Enix и Eidos договорились

Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожида
12.02.2009 Square Enix стремится в Европу

Японский издатель Square Enix предложил издательству Eidos сделку в 84 млн. фунтов, что составляет примерно 129% текущей рыночной стоимости Eid
17.07.2008 Battlestations: Pacific: Скриншоты

Компания Eidos Interactive опубликовала новые скриншоты из игры Battlestations: Pacific, разработка ко
20.06.2008 Battlestations Pacific: Видео

Компания Eidos Interactive опубликовала видеоролик из игры Battlestations: Pacific, разработка которой
19.06.2008 Eidos на Е3

Уже меньше месяца остается до старта Е3 2008, которая распахнет свои двери уже 14 июля. Как сообщает портал IGN.com, компания Eidos привезет в Лос-Анджелес следующие ожидаемые новинки:Battlestations: Pacific (PC, 360)Just Cause 2 (PC, PS3, X360)Monster Lab (Wii)Tomb Raider Underworld (PC, PS3, X360)
03.03.2008 Goldmund выпустил Blu-ray-плеер класса люкс

Швейцарская компания Goldmund, занимающаяся производством звукового оборудования класса люкс, анонсировала свой первый Blu-ray-плеер – Eidos 20 BD. Устройство предлагает ряд фирменных технологий: AC-Curator значительно улучшает качество изображения и звука; Mechanical Grounding защищает от случайных вибраций, а Magnetic Damper
29.02.2008 Battlestations: Pacific в разработке

Компания Eidos Interactive анонсировала игру Battlestations: Pacific, разработка которой идет в венгер
18.01.2008 Highlander: Скриншоты

Компания Eidos Interactive опубликовала десяток скриншотов из игры Highlander, создаваемой по мотивам

28.09.2007 Громкие анонсы от Eidos

исла того же месяца. Поделился издатель и новостями о других своих проектах. Так, релиз Tomb Raider: Anniversary для Wii и Xbox 360 также состоится в предрождественский период. В этом же пресс-релизе Eidos подтвердила информацию о ведении работ над сиквелами к Just Cause and Battlestations: Midway. И – внимание - издательство обмолвилось о том, что продолжения популярных серий Tomb Raider и
20.06.2007 Hitman Trilogy в продаже

itman Trilogy - серьезная и интересная подборка игр,"- говорит Дэвид Бамбеджер (David Bamberger) из Eidos North America. "Три игры показывают инновационный геймплей, породивший целый жанр. Игро
19.05.2007 Deus Ex 3 в разработке

Руководитель французского отделения компании Eidos Interactive Патрик Мелчор (Patrick Melichor), в интервью телеканалу MusiquePlus подтвер
19.04.2007 Majesco будет издавать игры Eidos

Компания Majesco Entertainment объявила о подписании договора с Eidos Interactive. По этому договору Majesco будет выпускать некоторые игры Eidos на т
18.04.2007 Eidos поглотила Morpheme

Компания Eidos объявила о поглощении лондонского разработчика мобильных казуальных игр Morpheme Wireless Limited, увеличив, таким образом, штат своих сотрудников на 8 человек.До поглощения разработчик т
30.03.2007 Eidos задерживает игры для PS3

Компания Eidos объявила о задержке большинства игр для PlayStation 3 до 2008 года, в силу малой аудито
20.03.2007 Eidos будет использовать Steam

Компании Valve и Eidos объявили о подписании договора, по которому «дюжины лучших тайтлов» будут распространяться через систему Steam.Как сказано в пресс-релизе, компании намерены выложить «complete franchise s
27.02.2007 Eidos наступает на мобильные и казуальные игры

Британский издатель компания Eidos Interactive, которой владеет издательство SCi, объявило о поглощении британского разраб
16.02.2007 Eidos открывает новую студию

Компания Eidos Interactive, издатель видеоигр, объявила об открытии новой студии в Монреале, где в пос
14.11.2006 Eidos выпустила "Световую призму"

Разработчик и издатель мобильных и консольных игр компания Eidos Mobile объявила о выходе новой игры, основанной на полностью новом бренде которая назыв
01.11.2006 Новая Лара Крофт следующей весной

versary, разработку которой в настоящее время ведет студия Crystal Dynamics под присмотром компании Eidos Interactive. Запущен официальный сайт, не радующий пока обилием информации.На данный мо
01.08.2000 Infogrames начала переговоры о покупке Eidos

Крупнейший европейский производитель компьютерных игр, компания Infogrames Entertainment, ведет переговоры с Eidos, игровой компанией из Великобритании, нацеленные на слияние. "На данный момент переговоры еще не завершены, обсуждения или договоренности по финансовым вопросам еще не было",- заявил Brun
14.07.2000 Eidos отвергла слухи о своей продаже

Представители компании Eidos заявили, что компания, несмотря на все слухи, нагнетаемые СМИ, не продается. Действительно, предложения о покупке были, и обо всех было доложено акционерам, но ни одно серьезно не рассмат
11.07.2000 Infogrames может купить Eidos уже этом месяце

Компания Infogrames значительно продвинулась в своем стремлении купить английскую Eidos, несмотря на падение собственных акций. Предполагаемая сумма сделки составит $1.06 миллиарда, и покупка может совершиться уже в этом месяце, несмотря на некоторые сложности по оценке собс
04.07.2000 Производитель компьютерных игр Eidos может быть приобретен французской группой Infogrames

Британская компания Eidos Plc, известная своим персонажем компьютерных игр Ларой Крофт, в последнее время испытыв

Публикаций - 229, упоминаний - 307

Square Enix и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 80
9594 27
Square Enix 215 24
Midway 110 18
Crystal Dynamics 37 17
Square Enix - Eidos Montreal 35 13
Microsoft Corporation 25775 11
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IO Interactive 50 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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