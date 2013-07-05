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Bethesda Softworks Bethesda Game Studios The Elder Scrolls Компьютерная игра (открытый мир)
СОБЫТИЯ
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|05.07.2013
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TES V: Skyrim – Legendary Edition в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Все представленные материалы полностью переведены на русский язы
|27.06.2013
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TES V: Skyrim – Legendary Edition на следующей неделе
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия самого полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition поступит на полки магазинов 5 июля нынешнего
|15.11.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты из загружаемого дополнения Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 декабря этого года. Даты выхода версий для других платформ будут объявлены дополнительно.В этом дополнении вы покинете берега Морр
|05.11.2012
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The Elder Scrolls V Skyrim: Dragonborn. Видео
Компания Bethesda Softworks опубликовала видеоролик, который можно считать официальным анонсом нового загружаемого дополнения Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 декабря этого года. Даты выхода версий для других платформ будут объявлены дополнительно.Видео можно скачать с нашего сервера (34,
|17.10.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в России
лаб" выпустит в России РС-версию первого масштабного дополнения для лучшей ролевой игры 2011 года – The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard. Игра поступит в продажу в конце этого года полностью
|05.10.2012
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The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam
В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: доп
|04.09.2012
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The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в продаже
Компания Bethesda Softworks сообщает о поступлении в продажу второго загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоялся сегодня по цене 400 MS Points. Даты выхода версий для РС и PlayStation 3 будут объявлены дополнительно.The Elder Scrolls V Skyrim
|29.08.2012
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The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в сентябре
ethesda Softworks официально анонсировала второе загружаемое дополнение Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 сентября. Даты выхода версий д
|26.06.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard сегодня
Сегодня поступает в продажу X360-версия загружаемого дополнения The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard. Стоимость DLC - 1600 MS Points. Версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. Дополнение рассчитано на 10-20 часов приключений. Сюжет Dawnguard р
|06.06.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в конце июня
Как стало известно, загружаемое дополнение Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim станет доступно 26 июня в версии для Xbox 360, а версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), босса компании Bethesda
|01.06.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard. Видео
da Softworks опубликовала видеоролик масштабного загружаемого дополнения Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Релиз DLC состоится этим летом. Сначала Dawnguard выйдет для Xbo
|16.12.2011
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10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim
Компания Bethesda Softworks объявила о том, что за первый месяц с момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim, который состоялся 11 ноября, количество проданных по всему миру копий игры достигло отметки в 10 млн., что составляет около $650 млн. Напомним, что только за первые
|11.11.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim в продаже
Сегодня состоялся мировой релиз RPG-проекта The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. Локализатором игры в России высту
|09.11.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео
Компания Bethesda Softworks опубликовала новый видеоролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Видео The World of Skyrim можно скачать с нашего сервера (47,5 МБ) и
|04.11.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim в печати
Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать РС-версию The Elder Scrolls V: Skyrim — пятой главы легендарной саги The Elder Scrolls от компании Beth
|26.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Системные требования
Компания Bethesda Softworks объявила системные требования для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|24.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Live Action - трейлер
Компания Bethesda Softworks опубликовала кинематографичный трейлер ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|18.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|11.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|15.08.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты некоторых рас ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|08.06.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|06.06.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|18.04.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|01.04.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
|24.02.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео
Компания Bethesda Softworks опубликовала первый геймплейный ролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой назначен на 11 ноября этого года (11.11.11). Видеоролик можно скачать с нашего сервера (112 МБ) или посмотреть на YouTube.Игра является прямым сюжетны
|18.01.2011
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Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim
GameInformer продолжает строго определенными дозами выдавать информацию о новом проекте компании Bethesda Softworks, ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней статье рассказывается о некоторых особенностях будущей игры: В игре будет использоваться новый Creation Engine; Будут тщательно прорисованы дальние виды
|13.12.2010
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VGA 2010: The Elder Scrolls V: Skyrim
ой серии The Elder Scrolls.Компания Bethesda Softworks представила публике дебютный трейлер проекта The Elder Scrolls V: Skyrim, согласно которому новая игра выйдет 11 ноября 2011 года. На сего
|11.09.2007
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TES IV: Oblivion Game of the Year Edition в продаже
Компания Bethesda Softwork объявила о поступлении в продажу специального издания The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, в которое вошла оригинальная игра
|10.07.2007
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Весь Oblivion в одной коробке
Компания Bethesda Softwork объявила о планах выпустить специальное издание The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, в которое войдет оригинальная игра <
|01.06.2007
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Обновление The Elder Scrolls IV: Shivering Isles
Компания 1C выпустила обновление для локализованной версии аддона The Elder Scrolls IV: Shivering Isles.Обновление устраняет ряд ошибок в работе приложения:1. Исправлено пропадание
|18.05.2007
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The Elder Scrolls IV: Shivering Isles в продаже
Компания 1C сообщает о поступлении на полки магазинов официального дополнения The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. Shivering Isles приглашает игроков посетить обитель Шигората - мир, г
|16.05.2007
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Обзор The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. Две реальности
являлся сборником модификаций, не смог удовлетворить потребностей геймеров. К счастью, после выхода Shivering Isles все стало на свои места, и сегодня мы уделим проекту толику своего внимания.Ч
|08.05.2007
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Shivering Isles в печати
Компания 1C сообщает об отправке в печать игры The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. В розничную продажу официальное дополнение к одной из лучших ролевых игр 200
|03.05.2007
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Локализация TES IV: Shivering Isles завершена
Компания 1C сообщает о том, что основные работы по локализации дополнения The Elder Scrolls IV: Shivering Isles завершены.Shivering Isles приглашает игроков посетить обитель Шигората
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