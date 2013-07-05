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Bethesda Softworks Bethesda Game Studios The Elder Scrolls Компьютерная игра (открытый мир)

СОБЫТИЯ

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05.07.2013 TES V: Skyrim – Legendary Edition в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Все представленные материалы полностью переведены на русский язы
27.06.2013 TES V: Skyrim – Legendary Edition на следующей неделе

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия самого полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition поступит на полки магазинов 5 июля нынешнего

15.11.2012 The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты из загружаемого дополнения Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 декабря этого года. Даты выхода версий для других платформ будут объявлены дополнительно.В этом дополнении вы покинете берега Морр
05.11.2012 The Elder Scrolls V Skyrim: Dragonborn. Видео

Компания Bethesda Softworks опубликовала видеоролик, который можно считать официальным анонсом нового загружаемого дополнения Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 декабря этого года. Даты выхода версий для других платформ будут объявлены дополнительно.Видео можно скачать с нашего сервера (34,
17.10.2012 The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в России

лаб" выпустит в России РС-версию первого масштабного дополнения для лучшей ролевой игры 2011 года – The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard. Игра поступит в продажу в конце этого года полностью
05.10.2012 The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam

В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: доп
04.09.2012 The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в продаже

Компания Bethesda Softworks сообщает о поступлении в продажу второго загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоялся сегодня по цене 400 MS Points. Даты выхода версий для РС и PlayStation 3 будут объявлены дополнительно.The Elder Scrolls V Skyrim
29.08.2012 The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в сентябре

ethesda Softworks официально анонсировала второе загружаемое дополнение Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim. Релиз DLC для Xbox 360 состоится 4 сентября. Даты выхода версий д
26.06.2012 The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard сегодня

Сегодня поступает в продажу X360-версия загружаемого дополнения The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard. Стоимость DLC - 1600 MS Points. Версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. Дополнение рассчитано на 10-20 часов приключений. Сюжет Dawnguard р
06.06.2012 The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в конце июня

Как стало известно, загружаемое дополнение Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim станет доступно 26 июня в версии для Xbox 360, а версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), босса компании Bethesda

01.06.2012 The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard. Видео

da Softworks опубликовала видеоролик масштабного загружаемого дополнения Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Релиз DLC состоится этим летом. Сначала Dawnguard выйдет для Xbo
16.12.2011 10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim

Компания Bethesda Softworks объявила о том, что за первый месяц с момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim, который состоялся 11 ноября, количество проданных по всему миру копий игры достигло отметки в 10 млн., что составляет около $650 млн. Напомним, что только за первые
11.11.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim в продаже

Сегодня состоялся мировой релиз RPG-проекта The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. Локализатором игры в России высту
09.11.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео

Компания Bethesda Softworks опубликовала новый видеоролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Видео The World of Skyrim можно скачать с нашего сервера (47,5 МБ) и
04.11.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim в печати

Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать РС-версию The Elder Scrolls V: Skyrim — пятой главы легендарной саги The Elder Scrolls от компании Beth
26.10.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Системные требования

Компания Bethesda Softworks объявила системные требования для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
24.10.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Live Action - трейлер

Компания Bethesda Softworks опубликовала кинематографичный трейлер ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
18.10.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
11.10.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
15.08.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты некоторых рас ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
08.06.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
06.06.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
18.04.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
01.04.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim
24.02.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео

Компания Bethesda Softworks опубликовала первый геймплейный ролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой назначен на 11 ноября этого года (11.11.11). Видеоролик можно скачать с нашего сервера (112 МБ) или посмотреть на YouTube.Игра является прямым сюжетны
18.01.2011 Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim

GameInformer продолжает строго определенными дозами выдавать информацию о новом проекте компании Bethesda Softworks, ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней статье рассказывается о некоторых особенностях будущей игры: В игре будет использоваться новый Creation Engine; Будут тщательно прорисованы дальние виды
13.12.2010 VGA 2010: The Elder Scrolls V: Skyrim

ой серии The Elder Scrolls.Компания Bethesda Softworks представила публике дебютный трейлер проекта The Elder Scrolls V: Skyrim, согласно которому новая игра выйдет 11 ноября 2011 года. На сего
11.09.2007 TES IV: Oblivion Game of the Year Edition в продаже

Компания Bethesda Softwork объявила о поступлении в продажу специального издания The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, в которое вошла оригинальная игра

10.07.2007 Весь Oblivion в одной коробке

Компания Bethesda Softwork объявила о планах выпустить специальное издание The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, в которое войдет оригинальная игра <
01.06.2007 Обновление The Elder Scrolls IV: Shivering Isles

Компания 1C выпустила обновление для локализованной версии аддона The Elder Scrolls IV: Shivering Isles.Обновление устраняет ряд ошибок в работе приложения:1. Исправлено пропадание

18.05.2007 The Elder Scrolls IV: Shivering Isles в продаже

Компания 1C сообщает о поступлении на полки магазинов официального дополнения The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. Shivering Isles приглашает игроков посетить обитель Шигората - мир, г
16.05.2007 Обзор The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. Две реальности

являлся сборником модификаций, не смог удовлетворить потребностей геймеров. К счастью, после выхода Shivering Isles все стало на свои места, и сегодня мы уделим проекту толику своего внимания.Ч
08.05.2007 Shivering Isles в печати

Компания 1C сообщает об отправке в печать игры The Elder Scrolls IV: Shivering Isles. В розничную продажу официальное дополнение к одной из лучших ролевых игр 200
03.05.2007 Локализация TES IV: Shivering Isles завершена

Компания 1C сообщает о том, что основные работы по локализации дополнения The Elder Scrolls IV: Shivering Isles завершены.Shivering Isles приглашает игроков посетить обитель Шигората

Публикаций - 74, упоминаний - 124

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1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 19
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EA - Electronic Arts 1317 5
Nvidia Corp 3979 5
38 Studios 20 4
Nexon - Big Huge Games 26 3
Intel Corporation 12797 3
Microsoft Corporation 25741 2
AMD - Advanced Micro Devices 4629 2
AMD Graphics Product Group - ATI 972 2
Шахты 0 2
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Best Way 53 2
IO Interactive 50 2
Roblox Corporation 96 1
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Apple Inc 13113 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
Sony 6732 1
Valve Software 253 1
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Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 770 1
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Новый диск 963 1
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THQ 299 1
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Konami 111 1
Deep Silver 63 1
CD Projekt RED 90 1
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