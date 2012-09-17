EA - BioWare

Dragon Age III: Inquisition. Анонс Студия BioWare и компания Electronic Arts объявили о работе над проектом Dragon Age 3: Inquisition,

Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети Xbox 360 и PlayStation 3 доступны в соответствующих сервисах.38 Studios в сотрудничестве со студией BioWare также объявляют о начале рекламной акции для поклонников сразу двух игр - Reckoning и

Rise Of The Rakghouls - Первое дополнение для SWTOR Electronic Arts, BioWare и LucasArts представляют первое дополнение для ММО Star Wars: The Old Republic, получ

Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic ее 100 наград от игровых критиков их разных стран мира. "Сегодняшний день является очень важным для BioWare, EA и поклонников вселенной Star Wars во всем мире, и мы убеждены в том, что он стоил

BioWare готовится анонсировать новую игру Уже несколько дней по сети бродят слухи о грядущем анонсе новой игры от компании BioWare. Сегодня опубликован тизер, согласно которому, новый проект от знаменитых разработчиков будет анонсирован в субботу, 11 декабря, на церемонии вручения премии Video Game Awards (VGA).Как

Новый персонаж в игре Mass Effect 2 Студия BioWare, подразделение Electronic Arts Inc., анонсирует нового персонажа вселенной Mass Effec

BioWare Points Pack в России BioWare Points Pack – это карта оплаты на 1600 баллов BioWare (в комплекте только серийный номер, без диска).Воспользуйтесь новой картой с баллами

BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире" ИгроМир 2009", которая пройдет с 5 по 8 ноября на ВВЦ (Павильон №57), посетить стенд компании. Специально для участия в выставке "ИгроМир 2009" в Россию впервые прибудет основатель и президент студии BioWare Рэй Музика (Ray Muzyka), который представит игру "Dragon Age: Начало", поступившую в продажу накануне ИгроМира, а также долгожданную игру Mass Effect 2, запуск которой планируется в 201

BioWare и Mythic объединились Компания Electronic Arts объявила о реструктуризации внутренних студий, в результате которой, BioWare и Mithic объединяться в одну общую RPG/MMO группу. Возглавит созданную группу соучредитель и генеральный директор BioWare Рэй Музыка (Ray Muzyka). Должность креативного директора

Бета-тест редактора для игры "Dragon Age: Начало" Студия BioWare, разрабатывающая игру "Dragon Age: Начало", выпускает мощный редактор, который позвол

Dragon Age: Начало Компания Electronic Arts официально анонсировала русскую версию RPG Dragon Age: Origins. Эдмонтон, провинция Альберта, Канада – BioWare, ведущий разработчик видеоигр и подразделение Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS), представляет новую информацию о долгожданной ролевой игре в стиле фэнтези - "Dragon Age: Начало" (Drag

BioWare и LucasArts сотрудничают аботку "потрясающего интерактивного развлекательного продукта". На этом полезная информация заканчивается, и нам с вами остается только гадать, что задумали господа разработчики. Что ж, когда прошлый BioWare "общались" с LucasArts, на свет появилась культовая RPG - Star Wars: Knights of the Old Republic. Да и кроме словосочетания Star Wars у LucasArts в активе больше ничего и нет. Не возьме

MMORPG от Bioware будет во вселенной Star Wars? На сайте Primotechnology.com появилось интересное сообщение о том, что неназванная MMORPG от компании Bioware, скорее всего, будет основана на вселенной Star Wars. Об этом их известили «близкие к разработчикам источники». Также уточняется, что игра по духу очень близка к старенькому хиту Bio

Аналитики: EA не прогадала с покупкой BioWare и Pandemic Аналитики из Citi, Oppenheimer, Lazard и Wedbush Morgan одновременно положительно оценили приобретение EA студий BioWare и Pandemic, отметив, что потраченные $860 млн. того стоили.Интерес к заявлениям больше привлекают мысли аналитиков касательно «таинственной MMO» игры, разрабатываемой Bioware. По

Bioware переносит дату выхода своей безымянной MMORPG Как известно, недавно Electronic Arts приобрела гейм-дев фирму Pandemic и создателей культовых RPG, компанию Bioware, потратив на эту сделку 800 миллионов долларов. По словам руководителя EA Уоррена Дженсона, таким образом они собираются заполнить пустующую у издателя RPG-нишу и расширить направление

Electronic Arts купила BioWare и Pandemic Arts объявила о подписании договора с Elevation Partners на приобретение сразу двух разработчиков: BioWare и Pandemic.Сумма сделки составила $620 млн. плюс ещё $190 млн. в других формах оплаты

Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS Sega и BioWare сообщили всему миру о сотрудничестве по производству новой игры про хедлайнера японской корпорации – Соника. Игра будет ролевая и выйдет в следующем году на Nintendo DS. Западные коллег

BioWare поддержит PhysX Студия BioWare объявила о лицензировании технологии PhysX для своих будущих проектов. Первой игрой, в которую будет внедрена данная технология, станет игра Dragon Age, которая обещает увидеть свет в к